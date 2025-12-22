XRP’de Alarm Zilleri: Tek Bir Seviye Her Şeyi Değiştirebilir

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Önde gelen altcoin‘lerden XRP, 22 Aralık’ta çok günlük sıkışma evresinden aşağı kırılarak 1,93 dolar destek bölgesinin altına sarktı ve satışların artan hacimle teyit edilmesiyle teknik görünüm zayıfladı. Hareket kripto para piyasasının karışık seyrettiği günde geldi. Bitcoin $90,264.60 son toparlanmaları korumakta zorlanırken büyük altcoin’lerde seçici baskı öne çıktı. XRP’nin ayın başında 2,00 dolar seviyesini kaybetmesinden beri denenen tepki yükselişleri kalıcı ivme üretemedi. Kısa vadede 1,90 dolar savunması aşağı yönde yeni bir hareket için sınır çizgisi haline geldi.

1,93 Desteğinin Kırılması Satıcıların Elini Güçlendirdi

XRP, Cumartesi gecesi konsolidasyondan aşağı koparak 1,93 doların altına indi. Artan işlem hacmi satıcı kontrolünü netleştirdi. Seansın büyük bölümünde 1,90–1,95 dolar aralığında hareket eden fiyat, özellikle ABD işlem saatlerinde 1,93 doların birden fazla testlerle destek işlevi gördüğü bölgeyi kaybedince yön aşağı döndü. Aralığın alt sınırının kırılmasıyla 1,93 civarı artık geri dönüşlerde direnç olarak izleniyor.

En belirgin hareket Cumartesi günü TSİ 16.00’da görüldü. Fiyat 1,897 dolara inerken hacim yaklaşık 93.8 milyon adet coin‘e çıktı ve 24 saatlik ortalamanın yaklaşık yüzde 78 üzerine yerleşti. Gün içindeki 1,95 dolar denemesi sert şekilde reddedildi. Son saate doğru satışlar yeniden hızlanınca XRP 1,907 dolara kadar geriledi. Bugün TSİ 03.00 itibarıyla biten 24 saatlik pencerede fiyat 1,926 dolardan 1,915 dolara indi.

1,90 Savunması ve 1,77 Eşiği Yakından İzleniyor

XRP coin için teknik tabloda 1,93–1,95 dolar bandı direnç, 1,90 dolar ise ilk savunma hattı konumunda. Saatlik grafikte XRP kısa vadeli hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Momentum göstergeleri ise ayrışma üretmek yerine aşağı yönü destekleyen bir eğilim sergiliyor. 1,93 doların hızlı biçimde geri alınamaması kısa vadeli görünümü aşağı tarafta tutuyor.

Daha aşağıda 1,77 dolar seviyesi kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Glassnode verilerine dayanan maliyet bazlı Blockchain içi verilere göre 1,77 doların altında gerçekleşmiş arzın azaldığı bir bölge bulunuyor ve sonraki büyük destek 0,80 dolar civarında. Bölge geçmiş döngülerde güçlü birikimin görüldüğü bölge olarak anılıyor. Bu senaryo daha uzun vadeli bir risk alanına işaret etse de ara desteğin kaybı aşağı yönlü uzamaya karşı hassasiyeti artırdı. Olası toparlanma girişimleri için 1,93 doların artan hacimle geri kazanılması şart.