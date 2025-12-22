Kripto Para

Kripto Paraya Sert Fren: Yüzde 100’lük Risk Bombası

Özet

  • Hong Kong Sigorta Otoritesi, sigortacıların kripto para yatırımına yüzde 100 risk karşılığı getiren yeni sermaye kuralları önerdi.
  • Stablecoin yatırımları, Hong Kong’da düzenlenmiş olmaları halinde dayandıkları fiat para biriminin risk karşılığıyla ölçülecek.
  • Taslak için Şubat–Nisan döneminde danışma süreci öngörülürken, çalışma Hong Kong’un kripto para merkezi olma stratejisiyle aynı döneme denk geldi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi
İçeriği yapay zeka ile özetle

Hong Kong Sigorta Otoritesi, sigortacıların sermaye yapısını yeniden şekillendirecek yeni kurallar üzerinde çalışıyor. Bloomberg’in gördüğü ve 4 Aralık tarihini taşıyan taslak çerçeve kripto paralara yatırımı için en yüksek düzeyde risk yükü öngörüyor. Planlanan düzenleme, 2026’ya yaklaşırken Hong Kong’un finansal stratejisinde kriptonun konumunu daha da görünür kılıyor.

İçindekiler
1 Kripto Para Yatırımına Yüzde 100 Risk Yükü Geliyor
2 Hong Kong’un Danışma Takvimi

Kripto Para Yatırımına Yüzde 100 Risk Yükü Geliyor

Taslak çerçeveye göre Hong Kong Sigorta Otoritesi, sigorta şirketlerinin kripto paralara yönelik pozisyonlarına yüzde 100 risk karşılığı uygulamayı planlıyor. Risk bazlı sermaye rejiminde önerilen yaklaşım, kripto paraların sermaye gereksinimini belirgin biçimde artırarak sigortacıların bilanço planlamasında kriptoyu daha “pahalı” hale getiriyor.

Düzenlemede stablecoin tarafı için daha nüanslı bir model öne çıkıyor. Hong Kong yargı alanında düzenlenmiş stabilcoin yatırımları, dayandığı itibari para biriminin risk karşılığına göre değerlendirilecek. Böylece stablecoin’in taşıdığı risk doğrudan temel fiat para birimiyle ilişkilendirilecek.

Bloomberg’in aktardığı çerçeve sermayenin yalnızca kripto paraya değil, devlet destekli altyapı projelerine de yönelmesini hedefleyen bir mimariyi işaret ediyor. Taslak metin revizyona açık tutulurken sermaye kuralları üzerinden “hangi varlığa ne kadar sermaye ayrılacağı” sorusu daha net bir zemine taşınıyor.

Hong Kong’un Danışma Takvimi

Kamuya açık danışma sürecinin Şubat–Nisan döneminde yürütülmesi ardından düzenlemenin yasama değerlendirmesine sunulması planlanıyor. Hong Kong Sigorta Otoritesi, Bloomberg’e yaptığı açıklamada risk bazlı sermaye rejimini yılın başından beri gözden geçirdiğini ve hedefin sigorta sektörünü desteklerken daha geniş ekonomik kalkınma amaçlarına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Zemin, Hong Kong’un kripto para merkezi olma iddiasını hızlandırdığı bir dönemde oluşuyor. Yetkililer, sanal varlık alım-satım platformları ile stablecoin ihraççılarına yönelik lisanslama çerçeveleri devreye almış durumda.

Kasım ayında Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’nun yayımladığı sirkülerler de yerel kripto para borsalarında likiditeyi güçlendirme ve ürün yelpazesini genişletme amacı taşıyor. Sirkülerler ortak emir defterleri üzerinden küresel likiditeye erişim kanalını açarak yerel piyasanın işleyişini daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor.

TAGGED:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
