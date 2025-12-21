Solana (SOL) 2026 Kırılması ve Avalanche (AVAX) Tahminleri

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Pazar günü boyunca Bitcoin $90,264.60 çoğunlukla 88 bin dolar civarında oyalandı ve hacimler oldukça zayıflamıştı. Önümüzdeki günlerde büyük gelişmeler olmasa da Cuma günü yılın en büyük opsiyon kapanışı olacak. Üstelik Ocak ayına dair endişeler grafiklere büyük ölçüde yansıdı. Peki Solana (SOL) ile Avalanche $12.36 (AVAX) için beklentiler ne yönde?

Solana (SOL)

Sürekli daha düşük tepeler yapan SOL Coin 255 dolardaki son denemesinin ardından 94 günde yarı yarıya düştü. 132 dolardaki yatay desteği kaybeden boğalar düşen trendi de bir türlü kıramadı. 2025 başında meme coinlerin desteğiyle harika bir yıla başlasa da Solana sonraki süreçte sürekli darbe aldı.

Bugün geldiği noktada 119 dolar üzerinde kapanışlara devam edebilmesi taban destekten artık dönebileceği beklentilerine neden oluyor. Ocak ayı eğer korkulduğu kadar kötü geçmez ve makro veriler faiz indirimleri lehine gelirse SOL Coin yatırımcılarının şansı var. 10 doların altından 300 dolara yükselmiş olsa da bu döngüde Solana yatırımcıları daha fazlasını bekliyor.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Bullet takma isimli analist ise önümüzdeki yıl kilit yatay bölgenin kırılacağını söylüyor.

“Böylece, SOL benim 190-230 dolarlık Hedef/Red Bölgesi’ne ulaştı ve SOL tam da bu noktada reddedildi. Şu anda SOL yine Anahtar Yatay Desteği test ediyor ve bence SOL bir kez daha sıçrayacak. Ardından 2026’da bu desteği kıracak.”

Haklı çıkarsa BTC 84-68 dolar aralığına kadar tekrar dönebilir.

Avalanche (AVAX)

AVAX enflasyonu ve zayıf ağ gelişimi nedeniyle bu yılın favorileri arasında değildi. Tam da beklendiği gibi son derece kötü performans gösterdi. SOL Coin 10 doların altından 300 dolara sıçramış olabilir ancak AVAX bugün 10 doların altına inmek üzere.

Yıl boyunca kilit bölge olarak 22,5 doların önemine işaret ettik. Fiyat bunun üzerinde kalıcı olamadı ve son büyük yükselişini geçtiğimiz yılki seçim rallisinde yaşamış oldu. Bu yılki Eylül yükselişini ve başarısız denemeleri saymazsak fiyatın yıl boyu 22,5 dolar altında kaldığını söyleyebiliriz.

10 Ekim düşüşünden sonraysa işler daha da berbat bir hal aldı. 10,5 ve 8,33 dolar seviyesi 2026 yılında test edilebilecek olası bölgeler. Ancak altcoinlerin çoğu aşırı satış sinyalleri veriyor ve negatif yönlerine rağmen bu kadar aşırı satış AVAX için de fazla belki de ilk çeyrekte 22,5 dolara yeni bir deneme görebiliriz ardından 35 dolardaki yükseliş tabanı geri alınabilir?

