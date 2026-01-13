EkonomiKripto Para

Son Dakika: Trump'dan İran'a Müdahale İması ve Powell Açıklaması (Altın, Gümüş, Kripto)

  • Trump: ABD için harika enflasyon rakamları, bu da Jerome “çok geç” Powell'ın faizleri düşürmesi gerektiği anlamına geliyor.
  • Trump: İranlı vatanseverler, PROTESTOLARA DEVAM EDİN - KURUMLARINIZI ELE GEÇİRİN!! İranlı yetkililerle tüm toplantılarımı iptal ettim. YARDIM YOLDA.
  • Trump bir yandan İran gerilimini artırırken diğer yandan Powell'a parmak sallıyor ve yapabilecekleri şeylerin sınırı yok. Trump piyasaların tekrar tepe taklak edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar için gündem baş döndürücü. Geçtiğimiz yıl İran ile ABD arasında artan gerilimin sonuçlarını grafiklerde gördük. Bugün geldiğimiz noktada İran’da devam eden protestolar Trump’ın “yardım yolda” açıklamasıyla başka bir şeye dönüşmek üzere.

Powell ve İran

Makro cephede işler karıştı, dün detaylarını paylaştığımız üzere Powell “faizleri indirmezsem hapse girebilirim” tarzında video paylaştı ve Adalet Bakanlığının kendisine bina restorasyonları nedeniyle dava açmak üzere olduğunu açıkladı. Mayıs ayı ortasında görev süresi bitecek Powell’ın yerine gelecek isim bu ay açıklanacak ve Trump görüşmelerini sürdürüyor. ABD piyasa açılışı sırasında Trump (Powell’ın imdat videosuna rağmen) şunları yazdı;

“ABD için harika (DÜŞÜK!) enflasyon rakamları. Bu, Jerome “Çok Geç” Powell’ın faiz oranlarını ÖNEMLİ ÖLÇÜDE düşürmesi gerektiği anlamına geliyor!!! Eğer bunu yapmazsa, “ÇOK GEÇ” olmaya devam edecek! AYRICA, HARİKA BÜYÜME RAKAMLARI DA ÇIKTI. Teşekkürler, TARİFELER BAYIM! Başkan DJT”

Trump birkaç saniye önce İran hakkında yaptığı paylaşımla tüm müzakereleri askıya aldığını açıkladı. Gerilimi yeniden tırmandıracak bu açıklamada “yardım yolda” ifadesini kullanması da oldukça ilginç.

İranlı vatanseverler, PROTESTOLARA DEVAM EDİN – KURUMLARINIZI ELE GEÇİRİN!!! Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi DURANA KADAR İranlı yetkililerle tüm toplantılarımı iptal ettim. YARDIM YOLDA.

Venezuela’ya yaptığı müdahalenin ardından Trump’ın İran’a da çılgınca bir hamlede bulunması artık kimsenin “imkansız bu” diyemeyeceği bir şey. Donald Trump her an her şeyin beklendiği bir isim ve yapabileceği çılgınlıkların sonu yok. Eğer İran’a hava saldırıları başlar veya farklı türden müdahaleler görürsek bu küresel piyasalar için büyük sonuçlar doğuracaktır. Önümüzdeki günlerde endişenin kriptoda negatif altın ve gümüş gibi varlıkların grafiklerinde pozitif sonuçlar doğurması olası.

Fatih Uçar
