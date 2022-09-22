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Bitcoin (BTC) yazı hazırlandığı sırada 19.100 dolardan alıcı buluyor. Kripto paraların kümülatif değeri ise 927 milyar dolar seviyesinde. Kral kripto para 19.600 dolar üzerinde tutunamadığı için negatif görünümü devam ediyor. Bugün gelen düşük işsizlik başvurusu da Fed’in elini güçlendirdiği için negatifliği artırdı. İşsizlik başvuruları için beklenti 215.000 seviyesindeyken gelen veri 213.000’de kaldı.

Fed Kararı Bitcoin’i Nasıl Etkiler?

Federal Rezerv enflasyonu frenlemek için şahin duruşunu sürdürüyor. Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi, enflasyonun beklenenden daha kötü olduğunu gösterdi. Fed ikinci kez 75bp artış yaparak enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığının altını çizdi. Kasım ve Aralık toplantısı içinse 125bp veya 100bp artış (toplam) yapılacak. Önümüzdeki ay gelecek olan Eylül enflasyonu bu kararda belirleyici olacak.

Bitcoin fiyatı Powell tarafından yapılan şahin açıklamalar nedeniyle düşüyor. Ethereum büyük birleşmenin ardından hızla 1.200 dolar bölgesine indi. Yatırımcılar tedirgin ve diken üstünde durmakta haklılar.

Fed Yumuşak İniş İhtimali

Fed başkanı Jerome Powell dün yaptığı açıklamalarla yumuşak bir inişle ilgili geçmiş yorumlarından uzaklaşıyor gibiydi. Fiyatlar şimdi dibe doğru düşmeye devam ederken, kripto topluluğu başka bir çöküşe hazırlanıyor. Son 7 günde altcoinlerin neredeyse tamamı negatif bölgede kaldı. Powell artık yumuşak iniş söylemlerini bıraktığına göre kripto paralarda 2023 yılında daha fazla düşüş bekleyebiliriz. En iyi ihtimalle zayıf ara yükselişlerin olduğu negatif bir 2023 yılı yaşayacağız.

Marko Kolanovic gibi yükseliş piyasası katılımcıları bile yıl sonundan önce 100 baz puanlık bir mega artış bekliyor. Fed ise enflasyonu %2 hedefine düşürmek istiyor. Bunun için 2025 yıl sonuna kadar kendilerine süre veriyorlar. Önde gelen makroekonomi uzmanı @MacroAlf, Twitter’da dünyanın en büyük beş ekonomisinin kredi yaratmada en hızlı yavaşlama yaşadığını vurguluyor. Yumuşak bir inişin pek olası olduğuna inanmıyor.

Bloomberg TV’den Lisa Abramowicz, Fed başkanı Powell’ın yumuşak iniş tahmininden uzaklaştığının altını çiziyor. Fed’in şahin duruşu ve yumuşak inişten vazgeçmesi resesyon ihtimalini artırıyor. Dünya Bankası, önümüzdeki yıl resesyon yaşanacağına dair kritik bir uyarı yayınlamışken Powell ve ekibinin bu inadı risk piyasaları için hiç iyi sonuçlar doğurmayacaktır. ABD zaten art arda iki çeyrek negatif büyüme yaşadı. Uzmanlar, üçüncü bir negatif büyüme çeyreğinin ortaya çıkmasının son derece muhtemel olduğuna inanıyor. Bu durum resmi olarak resesyona girildiğini gösterecek.