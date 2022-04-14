Kripto para piyasasında yaşanan düşüşün ardından Bitcoin ve altcoin'lerde artışlar kaydedilmeye başlandı. İşte Bitcoin ve altcoin'lerde son durum.

Kripto para piyasasında yaşanan düşüşün ardından lider kripto para birimi Bitcoin ve altcoin‘ler yeniden toparlanmak için mücadele ediyor. Bitcoin son düşüşle birlikte 40.000 doların da altına gerilerken geçtiğimiz gün yönünü yukarıya çevirerek yeniden artış başlattı.

Öte yandan BTC‘nin yukarı yönlü hareketi altcoin’leri de olumlu etkiledi. İşte Bitcoin ve altcoin’lerde son durum ve güncel seviyeler.

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi Bitcoin son düşüşle birlikte kaydedilen kayıpları düzeltiyor. Öte yandan BTC 41.000 doların üzerinde işlem görürken 41.350 dolar ve 41.500 dolar üzerinde yeni bir yükseliş ivmesi kazanabilir.

Öyle ki Bitcoin fiyatı, 39.250 dolarlık destek bölgesinin oldukça üzerinde teklif vermeye devam etti. Bununla birlikte BTC bu bölgede bir üs oluşturdu ve 40.000 dolarlık direnç bölgesinin üzerinde yeni bir artış başlattı.

Öte yandan Bitcoin’de takip edilmesi gereken kritik seviyelere baktığımızda yukarı yönde ilk direnç 41.350 dolar seviyesine yakınında yer alırken bir sonraki kilit direnç 41.500 dolar seviyesinde olabilir. Boğalar 41.350 dolar ve 41.500 dolar direnç seviyelerini geçebilirse, fiyat daha da yükselebilir.

Belirtilen durumda, fiyat 41.800 dolar direnç bölgesine doğru yükselebilir. Daha fazla kazanç, yakın vadede 42.500 dolar seviyesine doğru bir hareketin hızını belirleyebilir.

Ancak Bitcoin, 41.500 dolar direnç bölgesini geçemezse, başka bir düşüş başlatabilir. Aşağı yönde ilk destek 41.000 dolar seviyesine yakın.

Bir sonraki büyük destek ise 40.550 dolar seviyesinin yakınında görülüyor. Dolayısıyla 40.550 dolarlık destek bölgesinin altında aşağı yönlü bir kırılma, kayıpları hızlandırabilir. Belirtilen durumda, fiyat 40.000 dolar, hatta 39.250 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.

Altcoin’lerde Son Durum Ne?

Bitcoin’in yukarı yönlü fiyat hareketi şu an için altcoin’leri de olumlu etkilemiş gözüküyor. Öyle ki piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, yaşanan düşüşlerin ardından 3.000 doların üzerinde tutunmayı başardı.

Öte yandan ETH‘nin 30.85 dolar seviyesinden aldığı red ile birlikte bu bölgede bir direnç oluştu. Dolayısıyla Ethereum‘un bu bölgede devam eden reddi, altcoin’i 2839.12 dolar destek seviyesinin yakınında işlem yapmaya itebilir.

Ancak boğaların yeniden ortaya çıkması durumunda, popüler altcoin‘in fiyatı ilk olarak 3391,95 dolara ve ardından 3609,61 dolara kadar yeni bir artış başlatabilir.

İlk 10’daki diğer kripto para birimlerine baktığımızda ise durum şu şekilde;

Binance Coin (BNB), son 24 saatte %0.49’luk bir artışla 420 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ederken, Ripple (XRP) son 24 saatte %2.62’lik bir artışla 0.73 dolardan, Solana (SOL) son 24 saatte %2.58’lik artışla 106 dolardan, Cardano (ADA) son 24 saatte %1.67’lik artışla 0.97 dolardan, Terra (LUNA) son 24 saatte %3.01’lik artışla 88 dolardan ve Avalanche (AVAX) son 24 saatte %5.39’luk artışla 81 dolardan işlem görmeye devam ediyor.