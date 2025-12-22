ABD’deki “Clarity” Gecikmesi Kripto Paralarda Musluğu Kapattırdı: 952 Milyon Dolar Buhar Oldu

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

CoinShares’in Digital Asset Fund Flows Weekly Report (Volume 265) raporuna göre kripto para tabanlı yatırım ürünleri dört haftalık aranın ardından yeniden çıkış gördü. 20 Aralık 2025 kapanışıyla şekillenen dönem itibarıyla haftalık net çıkış 952 milyon dolara ulaştı ve fon akışlarının neredeyse tamamı ABD kaynaklı oldu. Raporda ABD’de Clarity Yasası’nın geçmesi yönündeki gecikmenin düzenleme belirsizliğini uzattığı, buna ek olarak balinaların satışlarının yarattığı tedirginliğin risk iştahını zayıflattığı vurgulandı.

ABD Kaynaklı Çıkışlar Düzenleme Belirsizliğini Öne Çıkardı

CoinShares‘ın verileri kripto para tabanlı yatırım ürünlerinde geçen hafta kaydedilen 952 milyon dolarlık çıkışın 990 milyon dolarlık bölümünün ABD’de yoğunlaştığını gösteriyor. Kanada ve Almanya’dan gelen girişler sırasıyla 46.2 milyon dolar ve 15.6 milyon dolar ile tabloyu sınırlı ölçüde dengeledi ancak ağırlık merkezi net biçimde ABD’de kaldı.

Raporda piyasanın tepkisinin ABD’de Clarity Yasası’nın gecikmesiyle uzayan düzenleyici belirsizliğe bağlandığı ifade edildi. Yine raporda balina seviyesi büyük yatırımcıların satışlarının sürmesine yönelik endişenin de riskli varlıklara yönelik iştahı törpülediğini belirtildi.

Varlık yönetimi büyüklüğü (AUM) cephesinde ise toplam tutarın 46.7 milyar dolar seviyesinde kaldığı, 2024’teki 48,7 milyar dolarlık seviyenin gerisinde yer aldığı kaydedildi. CoinShares mevcut görünüm altında kripto para tabanlı yatırım ürünlerinin geçen yılki toplam girişleri aşmasının artık yüksek olasılıkla zorlaştığını not etti.

Ethereum ve Bitcoin’de Çıkış, Solana ile XRP’de Seçici Giriş

Haftanın en büyük fon çıkışı 555 milyon dolarla Ethereum $3,054.69 tarafında görüldü. CoinShares, Ethereum’un Clarity Yasası’ndaki gecikmeden en fazla kazanıp kaybedebilecek varlık olarak konumlandığını, dolayısıyla haber akışına daha yüksek hassasiyet göstermesini anlaşılır olduğunun altını çizdi. Raporda ayrıca Ethereum’un yıl içi fon girişlerinin 12.7 milyar dolara ulaştığı ve 2024’teki 5.3 milyar dolarlık fon girişini belirgin biçimde aştığı hatırlatıldı.

Bitcoin $90,264.60’de haftalık net çıkış 460 milyon dolar olarak raporlandı. Buna karşın yıl içi toplam fon girişinin 27.2 milyar dolar seviyesinde kaldığı, 2024’teki 41.6 milyar doların gerisinde seyrettiği bilgisi paylaşıldı. Raporun çizdiği çerçeve düzenleme gündemindeki gecikme ve büyük yatırımcı satışlarına dair kaygının iki ana kripto parada satış baskısını öne çıkardığı yönünde.

Aynı hafta Solana ve XRP’nin pozitif ayrıştığı görüldü. Rapora göre Solana tabanlı yatırım ürünlerine 48.5 milyon dolar, XRP tabanlı yatırım ürünlerine ise 62.9 milyon dolar net giriş oldu. CoinShares, bu tabloyu seçici yatırımcı desteği olarak yorumladı.