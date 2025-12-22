ALTCOIN

2026 Yaklaşırken Dikkat: Uzmanların Yakından Takip Ettiği 4 Altcoin Açıklandı

Özet

  • 2025’te kurumsal benimseme ve ETF’lerin etkisi artarken uzmanlar 2026 altcoin seçimini uzun vadeli temellere dayandırıyor.
  • ETH, Fusaka güncellemesi ve kurumsal talep ekseniyle izlenirken, SUI Nasdaq’taki kaldıraçlı ETF ve ödeme/RWA odaklı açılımlarla öne çıkıyor.
  • TAO coin yapay zeka teşvik modeli ve yarılanma etkisiyle, ONDO ise DTCC onayı ve RWA tokenizasyon dalgasıyla öne çıkan altcoin'ler arasında.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi
İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto para piyasası 2025’te önceki döngülerden ayrışan bir tablo sergilerken, 2026’ya yönelik altcoin seçiminin yalnızca fiyat hareketiyle değil veriye dayalı uzun vadeli temellerle yapılması gerektiği vurgulanıyor. Kurumsal benimseme, ETF’ler ve gerçek dünya kullanım senaryoları yatırımcıların “2026 için hangi altcoin’ler izlenmeli” sorusuna yaklaşımını değiştiriyor. Uzmanların radarında dört altcoin olarak Ethereum (ETH) $3,054.69, Sui (SUI), Bittensor (TAO) ve Ondo Finance (ONDO) öne çıkıyor.

İçindekiler
1 2026 İçin İzlenen “İndirimli” Altcoin’ler
2 Altcoin’ler İçin Temel Hikaye: Yapay Zeka Teşvikleri ve RWA Tokenizasyonu

2026 İçin İzlenen “İndirimli” Altcoin’ler

Ethereum, 2026’ya giderken piyasanın en kritik altcoin adaylarından biri olarak konumunu koruyor. Yavaş ve pahalı işlemler nedeniyle eleştirilen ağın Fusaka güncellemesiyle ölçeklenebilirliğin artması, işlem ücretlerinin düşmesi ve işlem hızının artması beraberinde beklentileri de artırdı. Bu teknik iyileşme geliştiriciler ve yatırımcılar tarafında güvenin yeniden güçlenmesine zemin hazırladı.

Kurumsal ilginin ivmelenmesinde spot ETF’lerin etkisi ve merkeziyetsiz finans ile tokenizasyon kullanımının genişlemesi öne çıkarılıyor. Anlatılan çerçevede Ethereum 2025’te şekillenen yeni piyasa dinamikleri içinde 2026 planlamasında temel altcoin rolünü sürdürmeyi hedefliyor.

Sui cephesinde odak zayıf piyasa koşullarına rağmen süren geliştirme temposu ve kurumsal tarafta görülen ilk temaslar. Nasdaq’ta kaldıraçlı bir SUI ETF’inin devreye alınması altcoin’e yönelik ilginin somut işaretleri arasında sayılıyor.

Ağın stablecoin seçeneklerini artırması, Blockchain tabanlı ödeme çözümlerine çalışması ve kritik minerallerin tedarik zinciri takibi gibi gerçek dünya varlıkları tokenizasyonuna yönelmesi 2026 anlatısının omurgasını oluşturuyor. Fiyatın geçmiş zirvelerin belirgin altında kalması SUI’yi “indirimli altcoin’ler” kategorisi içinde değerlendiren analist görüşlerini destekliyor.

Altcoin’ler İçin Temel Hikaye: Yapay Zeka Teşvikleri ve RWA Tokenizasyonu

Öte yandan Bittensor, yapay zeka odaklı en yenilikçi projelerden biri olarak öne çıkarılıyor. Bitcoin $90,264.60 madenciliğinden farklı olarak ağın katılımcıları “faydalı” yapay zeka görevleriyle ödüllendirdiği belirtiliyor. Yakın dönemde gerçekleşen blok ödülü yarılanması coin arz artış hızını düşürerek kıtlık tarafında yeni bir denge yarattı.

Yarılanma sonrasında TAO coin‘in fiyatında düşüş görülse de yapay zekaya yönelik ilginin artmayı sürdürmesi halinde uzun vadeli talebin yükselebileceği görüşü paylaşılıyor. Anlatılan çerçevede TAO, 2026’ya dönük “yapay zeka teması” arayan yatırımcılar için öne çıkan adaylar arasında konumlanıyor.

Ondo Finance ise gerçek dünya varlıkları (RWA) başlığında merkezde duruyor. BlackRock gibi büyük finans kuruluşlarının tahvil ve menkul kıymetler benzeri geleneksel varlıkların tokenizasyonuna ağırlık vermesi sektörün büyüme eksenini belirliyor.

ABD tarafında DTCC üzerinden Blockchain tabanlı tokenizasyona onay verilmesi her yıl trilyonlarca dolarlık işlemi uzlaştıran altyapı nedeniyle benimseme hızını artırabilecek bir gelişme olarak aktarılıyor. Fiyat üzerinde baskı sürse de ONDO coin‘in temellerinin 2026’da tokenizasyon büyümesiyle güçlü bir uzun vadeli senaryo sunduğu ifade ediliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD’deki “Clarity” Gecikmesi Kripto Paralarda Musluğu Kapattırdı: 952 Milyon Dolar Buhar Oldu

JUP, XPL, H, SOON, MBG, SOL, DOGE, AVAX Dahil 13 Altcoin’i İlgilendiriyor: 7 Günde 268.8 Milyon Dolar

Binance’den Altcoin Ethereum İçin Büyük Açılım: Prim Geliri Artık Herkesin Elinde

6.8 Milyar Dolarlık Likidite Dalgası: Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Kırılma Anı mı?

Binance’den Sürpriz Listeleme: O Altcoin İçin Tarih ve Saat Verildi

XRP’de Alarm Zilleri: Tek Bir Seviye Her Şeyi Değiştirebilir

Solana (SOL) 2026 Kırılması ve Avalanche (AVAX) Tahminleri

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı ABD’deki “Clarity” Gecikmesi Kripto Paralarda Musluğu Kapattırdı: 952 Milyon Dolar Buhar Oldu
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de Ters Köşe Gösterge Geri Döndü: 2022 Benzeri Senaryo mu Yazılıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Ters Köşe Gösterge Geri Döndü: 2022 Benzeri Senaryo mu Yazılıyor?
BITCOIN (BTC)
ABD’deki “Clarity” Gecikmesi Kripto Paralarda Musluğu Kapattırdı: 952 Milyon Dolar Buhar Oldu
Kripto Para
JUP, XPL, H, SOON, MBG, SOL, DOGE, AVAX Dahil 13 Altcoin’i İlgilendiriyor: 7 Günde 268.8 Milyon Dolar
ALTCOIN
Binance’den Altcoin Ethereum İçin Büyük Açılım: Prim Geliri Artık Herkesin Elinde
Ethereum (ETH)

Lost your password?