2026 Yaklaşırken Dikkat: Uzmanların Yakından Takip Ettiği 4 Altcoin Açıklandı

Kripto para piyasası 2025’te önceki döngülerden ayrışan bir tablo sergilerken, 2026’ya yönelik altcoin seçiminin yalnızca fiyat hareketiyle değil veriye dayalı uzun vadeli temellerle yapılması gerektiği vurgulanıyor. Kurumsal benimseme, ETF’ler ve gerçek dünya kullanım senaryoları yatırımcıların “2026 için hangi altcoin’ler izlenmeli” sorusuna yaklaşımını değiştiriyor. Uzmanların radarında dört altcoin olarak Ethereum (ETH) $3,054.69, Sui (SUI), Bittensor (TAO) ve Ondo Finance (ONDO) öne çıkıyor.

2026 İçin İzlenen “İndirimli” Altcoin’ler

Ethereum, 2026’ya giderken piyasanın en kritik altcoin adaylarından biri olarak konumunu koruyor. Yavaş ve pahalı işlemler nedeniyle eleştirilen ağın Fusaka güncellemesiyle ölçeklenebilirliğin artması, işlem ücretlerinin düşmesi ve işlem hızının artması beraberinde beklentileri de artırdı. Bu teknik iyileşme geliştiriciler ve yatırımcılar tarafında güvenin yeniden güçlenmesine zemin hazırladı.

Kurumsal ilginin ivmelenmesinde spot ETF’lerin etkisi ve merkeziyetsiz finans ile tokenizasyon kullanımının genişlemesi öne çıkarılıyor. Anlatılan çerçevede Ethereum 2025’te şekillenen yeni piyasa dinamikleri içinde 2026 planlamasında temel altcoin rolünü sürdürmeyi hedefliyor.

Sui cephesinde odak zayıf piyasa koşullarına rağmen süren geliştirme temposu ve kurumsal tarafta görülen ilk temaslar. Nasdaq’ta kaldıraçlı bir SUI ETF’inin devreye alınması altcoin’e yönelik ilginin somut işaretleri arasında sayılıyor.

Ağın stablecoin seçeneklerini artırması, Blockchain tabanlı ödeme çözümlerine çalışması ve kritik minerallerin tedarik zinciri takibi gibi gerçek dünya varlıkları tokenizasyonuna yönelmesi 2026 anlatısının omurgasını oluşturuyor. Fiyatın geçmiş zirvelerin belirgin altında kalması SUI’yi “indirimli altcoin’ler” kategorisi içinde değerlendiren analist görüşlerini destekliyor.

Altcoin’ler İçin Temel Hikaye: Yapay Zeka Teşvikleri ve RWA Tokenizasyonu

Öte yandan Bittensor, yapay zeka odaklı en yenilikçi projelerden biri olarak öne çıkarılıyor. Bitcoin $90,264.60 madenciliğinden farklı olarak ağın katılımcıları “faydalı” yapay zeka görevleriyle ödüllendirdiği belirtiliyor. Yakın dönemde gerçekleşen blok ödülü yarılanması coin arz artış hızını düşürerek kıtlık tarafında yeni bir denge yarattı.

Yarılanma sonrasında TAO coin‘in fiyatında düşüş görülse de yapay zekaya yönelik ilginin artmayı sürdürmesi halinde uzun vadeli talebin yükselebileceği görüşü paylaşılıyor. Anlatılan çerçevede TAO, 2026’ya dönük “yapay zeka teması” arayan yatırımcılar için öne çıkan adaylar arasında konumlanıyor.

Ondo Finance ise gerçek dünya varlıkları (RWA) başlığında merkezde duruyor. BlackRock gibi büyük finans kuruluşlarının tahvil ve menkul kıymetler benzeri geleneksel varlıkların tokenizasyonuna ağırlık vermesi sektörün büyüme eksenini belirliyor.

ABD tarafında DTCC üzerinden Blockchain tabanlı tokenizasyona onay verilmesi her yıl trilyonlarca dolarlık işlemi uzlaştıran altyapı nedeniyle benimseme hızını artırabilecek bir gelişme olarak aktarılıyor. Fiyat üzerinde baskı sürse de ONDO coin‘in temellerinin 2026’da tokenizasyon büyümesiyle güçlü bir uzun vadeli senaryo sunduğu ifade ediliyor.