ALTCOIN

TRUMP Coin Öldü mü? 94 Milyon Dolarlık Şok Çıkış

Özet

  • Blockchain içi veriler TRUMP Coin bağlantılı cüzdanlardan büyük ölçekli USDC çıkışlarını ortaya koyuyor.
  • Transferlerin planlı likidite tasfiyesi yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtiliyor.
  • Altcoin'e yönelik ilgi azalırken siyasi memecoin rekabeti başka alanlara kaydı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın altcoin‘i TRUMP Coin’e ilişkin Blockchain içi hareketler projenin fiilen sona erdiği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Son haftalarda projeyle ilişkilendirilen cüzdanlardan merkezi borsalara yapılan büyük ölçekli transferler piyasada ciddi bir güven kırılımına yol açtı. Analistler tüm bu işlemlerin planlı bir likidite boşaltma sürecine işaret ettiğini ve altcoin’i çevreleyen belirsizliği derinleştirdiğini vurguluyor. Yaşananlar siyasi temalı memecoin dalgasının en tartışmalı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Blockchain İçi Veriler TRUMP Coin’de Büyük Çıkışı İşaret Ediyor
2 Projenin Geleceği Tartışılırken Odak Başka Alanlara Kaydı

Blockchain İçi Veriler TRUMP Coin’de Büyük Çıkışı İşaret Ediyor

Yaptığı Blockchain içi analizleriyle bilinen EmberCN’ye göre TRUMP Coin’in deployer’ı ile ilişkilendirilen adresler son üç haftada yaklaşık 94 milyon dolarlık USDC’yi Coinbase borsasına aktardı. Aktarılan fonların Solana tabanlı merkeziyetsiz borsa Meteora üzerinde tek taraflı likidite eklenerek elde edildiği, ardından coin’lerin önceden belirlenmiş fiyat aralıklarında satıldığı belirtiliyor. Bu yöntemle coin’ler doğrudan stablecoin’lere çevrildi ve eşleştirme yapılmadan USDC’ye dönüştürüldü.

TRUMP Coin

Analistlere göre aynı strateji daha önce MELANIA coin tasfiyesinde de kullanıldı. Dönüşüm işlemlerinin hemen ardından USDC bakiyelerinin Coinbase’e yönlendirilmesi ekip bağlantılı cüzdanların altcoin’de pozisyon kapattığı yönündeki yorumları güçlendirdi. Mayıs ayında da benzer bir tablo ortaya çıkmış, tek bir işlemle yaklaşık 3.5 milyon adet TRUMP coin merkezi borsalara gönderilmişti. Nisan döneminde ise toplam değeri 19.6 milyon doları bulan coin’lerin Binance, OKX ve Bybit platformlarına dağıtıldığı kayda geçmişti.

Projenin Geleceği Tartışılırken Odak Başka Alanlara Kaydı

Kripto para yorumcusu Ardi, TRUMP Coin’i sektörün gördüğü en sert likidite çekim örneklerinden biri olarak tanımladı. Altcoin‘in tam seyreltilmiş değerlemesinin bir dönem 67 milyar doların üzerine çıktığını, ardından yüzde 90’dan fazla gerilediğini hatırlattı. Bu çöküş yatırımcı ilgisinin hızla azalmasına ve “proje terk edildi” söyleminin yayılmasına neden oldu.

Buna karşın MAGA ekosistemini temsil eden ekip görünürde faaliyetlerini sürdürdüğünü savunuyor. Geçen ay Trump temalı bir mobil oyun duyuruldu ve kullanıcı katılımını artırmayı hedefleyen ödül mekanizmaları açıklandı. Daha önce de TrumpWallet isimli markalı cüzdan ve alım-satım arayüzü tanıtılarak yeni kullanıcıların sisteme dahil edilmesi amaçlandı. Oyun için oluşturulan bekleme listesine katılan erken dönem kullanıcıların toplam 1 milyon dolarlık coin ödülünü paylaştığı bilgisi paylaşıldı.

Siyasi memecoin alanında rekabet de hız kazandı. Solana’nın kurucu ortaklarından Anatoly Yakovenko, adil lansman modeliyle “Trump Corruption” isimli rakip bir coin fikrini gündeme getirdi. Uzmanlar, Trump iş çevresine yakın isimlerin ilgisinin giderek World Liberty Financial Token gibi farklı projelere yönelmesini TRUMP Coin’in arka planda kaldığının bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Yorum Yazın

