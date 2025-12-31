BTC ve ETH 2026 Fiyat Görünümü: 2025 Sona Ererken Zincir Üstü Veriler Ne Söylüyor?

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

2025 yılı sona yaklaşırken kripto para piyasası önemli dalgalanmalar yaşadı. Buna rağmen Bitcoin ve Ethereum dikkat çekici bir dayanıklılık sergiledi. Yılın ilk aylarında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan her iki varlık da, yılın ilerleyen dönemlerinde düzeltme baskısıyla karşılaştı ve kritik fiyat aralıklarında konsolidasyona girdi.

Yatırımcılar şimdi gözlerini 2026’ya çevirerek, zincir üstü (on-chain) metrikler, birikim (akümülasyon) davranışları ve genel ekonomik koşullar ışığında olası fiyat yönlerini değerlendirmeye çalışıyor. Bu analiz, Bitcoin ve Ethereum’un mevcut durumunu inceleyerek, önümüzdeki yıl performanslarını etkileyebilecek güçlenme sinyallerini ele alıyor.

Bitcoin Zincir Üstü Verileri Dip Oluşumuna İşaret Ediyor

Bitcoin için zincir üstü göstergeler, yıl sonuna yaklaşırken potansiyel bir dip oluşumuna işaret etmeye başladı ve temkinli bir iyimserlik için zemin hazırlıyor.

Kasım 2025’in sonlarına doğru Bitcoin, 84.000 dolar seviyesine geriledi. BTC URPD verilerine göre bu seviyede yoğun bir alım faaliyeti gerçekleşti. Bu sermaye girişi, söz konusu fiyat bölgesini güçlü bir destek alanına dönüştürdü. Takip eden bir ayı aşkın sürede Bitcoin birkaç geri çekilme yaşadı, ancak hiçbiri 84.000 dolar eşiğinin altına sarkmayı başaramadı. Bu durum, söz konusu seviyenin savunma gücünü net biçimde ortaya koydu.

Noel döneminin ardından, 87.000 dolar civarında bir başka güçlü sermaye girişi görüldü. Bu maliyet seviyesinde gerçekleşen birikim hızla arttı ve yaklaşık 800.000 BTC bu bölgede yoğunlaştı. Böylece 87.000 dolar seviyesi, 84.000 dolar bölgesini tamamlayan yeni ve güçlü bir destek alanı olarak öne çıktı. Bu tür yoğunlaşmalar genellikle yatırımcıların güçlü bir inanca sahip olduğunu gösterir, sert düşüşlerin olasılığını azaltır ve alım baskısı devam ederse 2026’da yukarı yönlü hareketlerin önünü açabilir.

Bu zincir üstü veriler, Bitcoin’in alt seviyelerde artan talep ile konsolide olduğunu gösteriyor. Tarihsel olarak bu tür dinamikler, toparlanma ve büyüme dönemlerinin öncesinde sıkça görülmüştür.

Ethereum da Yukarı Yönlü Momentum Biriktiriyor

Ethereum’un zincir üstü metrikleri de benzer şekilde güçlenmeye işaret ediyor. Net destek seviyeleri ve devam eden kurumsal ilgi, potansiyel bir yukarı yönlü hareketin temellerinin atıldığını gösteriyor.

2.800 dolar seviyesi, Ethereum için kritik bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Kasım 2025’in sonlarında fiyat bu bölgeye yaklaştığında güçlü alımlar devreye girdi ve daha derin bir düşüş engellendi. Sonraki konsolidasyon sürecinde Ethereum bu seviyeyi defalarca test etti ancak aşağı kıramadı. Bu durum, 2.800 doların sağlam bir taban görevi gördüğünü teyit etti.

Buna ek olarak, Ethereum’un Herfindahl endeksi (varlık yoğunlaşmasını ölçen bir gösterge) yatırımcı davranışları hakkında önemli ipuçları sunuyor. Kasım sonu ve Aralık başındaki kısa süreli düşüşün ardından endeks yeniden yükseliş trendine girdi. Bu toparlanma, balinalar ve kurumlar dahil olmak üzere büyük yatırımcıların dağıtıma gitmeden birikime devam ettiğini gösteriyor. Büyük oyuncuların bu istikrarlı alımları, olası ralliler için gizli bir enerji birikimi yaratıyor ve Ethereum’un 2026’ya doğru yukarı yönlü momentum üretme kapasitesini destekliyor.

Tüm bu unsurlar, Ethereum’un savunmacı bir duruş sergilediğini ve artan kurumsal destekle birlikte, iyileşen ağ temelleri eşliğinde değer kazanma potansiyelini koruduğunu ortaya koyuyor.

Makroekonomik Ortam Yakından İzleniyor

Genel makroekonomik görünüm şu aşamada görece sakin ve büyük bir sarsıntı barındırmıyor.

Mevcut koşullar istikrara işaret etse de, bu durum aynı zamanda kripto paralar gibi riskli varlıklar için güçlü ve ani tetikleyicilerin sınırlı olduğu anlamına geliyor. Piyasa katılımcıları özellikle 2026 Ocak ayı için ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı adımları yakından izliyor. CME FedWatch Tool verilerine göre Ocak ayında bir faiz indirimi olasılığı yaklaşık %16 seviyesinde bulunuyor. Bu da beklentilerin zayıfladığını gösteriyor. Yatırımcılar bu ihtimali büyük ölçüde fiyatlamış durumda ve bu durum kısa vadede pozitif makroekonomik katalizörlerin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

Böyle bir ortamda kripto para performansı, geniş çaplı likidite enjeksiyonlarından ziyade zincir üstü birikim ve kurumsal sermaye akışları gibi varlığa özgü gelişmelere daha fazla bağlı olabilir. İstikrar volatiliteye kıyasla tercih edilir olsa da, beklenen parasal gevşeme adımlarının olmaması Bitcoin ve Ethereum’daki olası yükselişlerin büyük ölçüde iç piyasa dinamiklerinden kaynaklanacağını düşündürüyor.

Sonuç

2025 sona ererken hem Bitcoin hem de Ethereum, zincir üstü veriler ve yatırımcı davranışları aracılığıyla altta yatan bir güç sergiliyor. Bitcoin’de güçlenen destek seviyeleri ve Ethereum’daki istikrarlı kurumsal birikim, 2026 için dayanıklılık ve yukarı yönlü potansiyel sinyalleri veriyor. Ancak, özellikle Fed’den kısa vadede faiz indirimi beklentilerinin düşük olması, makroekonomik cephede daha temkinli olunmasını gerektiriyor.

Bu varlıklara ilgi duyan yatırımcıların, önümüzdeki dönemde zincir üstü trendleri ve küresel ekonomik göstergeleri yakından takip etmesi önem taşıyor. Riskler devam etse de, mevcut tablo piyasanın bir konsolidasyon sürecinde olduğunu ve yeni büyüme fırsatlarına hazırlanıyor olabileceğini gösteriyor.

CoinEx Hakkında

2017 yılında kurulan CoinEx, kullanıcı odaklı yapısıyla öne çıkan, ödüllü bir kripto para borsasıdır. Sektörün önde gelen madencilik havuzlarından ViaBTC tarafından hayata geçirilen platform, kullanıcı varlıklarının %100’ünü korumak amacıyla rezerv kanıtı (proof-of-reserves) sistemini uygulayan ilk kripto borsalarından biri olmuştur. CoinEx, 200’den fazla ülke ve bölgede 10 milyondan fazla kullanıcıya, 1.400’ün üzerinde kripto varlık ve profesyonel düzeyde özellikler sunmaktadır. Ayrıca platformun yerel token’ı CET, kullanıcı aktivitelerini teşvik ederken CoinEx ekosisteminin büyümesini desteklemektedir.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.