LBank, 2025 Yıllık Raporunu Yayımladı: Fission Odaklı Yapısal Büyüme Hız Kazanıyor

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Küresel lider kripto para borsalarından biri olan LBank, 2025 Yıllık Raporu’nu resmi olarak yayımladı. Raporda, LBank’in yüksek hızlı büyüme döneminden, “Fission” stratejisiyle desteklenen yapısal ve sürdürülebilir büyüme aşamasına geçişi detaylandırılıyor. On yıllık istikrarlı gelişim ve hızlı genişlemenin ardından LBank, daha olgun, dirençli ve uzun vadeli bir evrim sürecine girmiştir.

Rapora göre, LBank’in küresel kayıtlı kullanıcı sayısı 2025 yılında %33 yıllık artışla 20 milyonu aşarken, ortalama günlük işlem hacmi 10,5 milyar ABD dolarına ulaşarak %209 YoY büyüme kaydetti. Spot ve vadeli işlemler, yıl boyunca küresel ilk 5 arasında yer aldı ve LBank’in likidite derinliği ile işlem verimliliğindeki güçlü konumunu ortaya koydu. Eylül 2025’te LBank, Arjantin Milli Futbol Takımı’nın bölgesel sponsoru olarak, kripto farkındalığını ana akım spor IP’leri aracılığıyla küresel kitlelere taşıdı.



LBank, yüksek potansiyelli varlık keşfinde sektörel liderliğini sürdürdü. 2025 yılında platformda 1.191 token listelendi ve bunların %40,47’i özel premier listeleme oldu. 16 varlık 100x getiri sağlarken (%1,34 oran), en iyi 10 yeni listelemenin ortalama getirisi 762x olarak gerçekleşti. LBANK EDGE bölgesindeki varlıklar ortalama %800 kazanç sağlarken, LBmeme Launch üzerinden çıkan token’lar ortalama %3.809 artış kaydetti. LAUNCHCOIN (152x), BLUM (123x), HYBER (119x), DUPE (133x) ve RFC (108x) gibi projeler LBank’te özel premier listeleme ile çıkış yaptı.

Raporda, 2025’teki çok boyutlu büyümenin, yenilikçi ürünler etrafında inşa edilen sistematik Alpha yakalama yeteneklerinden kaynaklandığı vurgulanıyor. 100x gems alanı LBANK EDGE ve IDO platformu LBmeme Launch ile LBank, kullanıcılara en ileri varlık keşif araçlarını, derin likiditeyi ve güçlü güvenlik altyapısını sunuyor. Trading Guarantee mekanizmaları ve düşük giriş bariyerleri sayesinde kullanıcıların getiri potansiyeli önemli ölçüde artırılıyor. Aynı zamanda BoostHub ve Earn ürünlerinin devreye alınmasıyla, erken aşama varlıklara katılım sırasında sürekli airdrop ve getiri fırsatları sağlanarak varlık değer döngüsü genişletildi.

“2025, LBank için patlayıcı hızdan sürdürülebilir yapıya geçişin dönüm noktası oldu,” diyen LBank Community Angel ve Risk Kontrol Danışmanı Eric He, “Varlık lansmanı, Alpha yakalama ve dolaşım süreçlerini kapsayan eksiksiz bir değer keşif sistemi kurduk. Sistematik Alpha yetenekleri ve küresel stratejiyle, 20 milyon kullanıcımıza erken dönem yüksek büyüme fırsatları sunmaya devam edeceğiz,” dedi.

Ürün ve ticaretin ötesinde, LBank kripto sektörü ve ana akım toplumdaki etkisini de önemli ölçüde genişletti. Arjantin Milli Takımı sponsorluğuna ek olarak, 1001 Crypto Night, 1001 Festival Seoul etkinlikleri ve Bitcoin 2025 sponsorluğu ile küresel varlığını güçlendirdi. Bu çalışmalar, LBank’e “2025 Best CEX” (BeInCrypto), “2025’te Double Growth’a Ulaşan Tek CEX” (CoinGecko), “Top 3 Bitcoin Borsası” (Bitcoin.com News), “Top 3 Kripto Borsası” (CoinGape) ve “100x Gems Hub” (CoinGecko) gibi birçok prestijli ödül kazandırdı. Forbes ise LBank’i küresel meme dalgasının liderlerinden biri olarak öne çıkardı.

Geleceğe bakıldığında LBank, üç temel stratejik önceliğe odaklanacaktır: yeni varlık keşif motorunun geliştirilmesi, küresel pazar genişlemesinin hızlandırılması ve uyum, güvenlik ile güven altyapısının güçlendirilmesi. Fission odaklı yapısal yetkinlikler, uzun vadeli vizyon ve küresel bakış açısıyla LBank, bir sonraki kripto süper döngüsüne liderlik etmeyi ve dünyanın en güvenilir değer keşif merkezi olmayı hedefliyor.

LBank Hakkında 2015 yılında kurulan LBank, 160 ülke ve bölgede 20 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel kripto para borsasıdır. Günlük işlem hacmi 10,5 milyar ABD dolarını aşan ve 10 yıllık operasyon süresi boyunca sıfır güvenlik olayı kaydeden LBank, kapsamlı ve kullanıcı dostu bir işlem deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Yenilikçi işlem çözümleri sayesinde platform, yeni listelenen varlıklarda kullanıcılarına ortalama %130’un üzerinde getiri sağlanmasına olanak tanımıştır.

LBank, 300’den fazla ana akım coin ve 50’den fazla yüksek potansiyelli gem’i listelemiştir. 100x Gems, Highest Gains ve Meme Market Share kategorilerinde 1 numara olarak sıralanan LBank; en hızlı altcoin listeleme hızı, eşsiz likidite derinliği ve sektörde ilk olan işlem garantileriyle küresel kripto yatırımcıları için tercih edilen platform konumundadır.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.