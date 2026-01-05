Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Yükselişin Devamı Gelecek mi? Veriler Ne Söylüyor?

Kripto para piyasası 2026’ya spot ETF’lere yeniden yönelen kurumsal girişlerin desteğiyle daha sağlam bir zeminde başladı. 2025’in son günlerinde Bitcoin’in 92.000 dolar eşiğinin hemen altında yatay seyretmesi düşük tatil likiditesi ortamında fiyatların büyük ölçüde kurumsal akışlarla dengede tutulduğunu gösterdi. Analistlere göre yılın başındaki tablo Aralık ayında piyasayı baskılayan ETF çıkışlarından belirgin biçimde ayrışmış durumda. Ancak Blockchain içi veriler yüzeydeki iyimserliğin altında farklı bir hikayeye işaret ediyor.

ETF Girişleri Güç Verirken Fiyatlamalar Temkinli

Aralık sonundan Ocak ayının başına uzanan dönemde spot Bitcoin ETF’lerine yaklaşık 459 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Aynı zaman aralığında Ethereum ETF’leri 161 milyon dolar, XRP ETF’leri ise 43 milyon dolar çekti. Toplam işlem hacminin 14 milyar dolara yaklaşması yeni yıl bilançolarını sıfırlayan kurumsal yatırımcıların piyasaya geri dönmeye başladığını ortaya koydu. Analist notlarında ETF’lere akışların fiyatları aşağı yönlü sert hareketlerden koruyan bir tampon işlevi gördüğü yönünde.

Fiyat cephesinde ise daha sakin bir tablo hakim. Bitcoin, 87.000 dolar bandı ile 90.000 doların hemen üzeri arasında gidip gelerek haftaya 93.000 dolar civarında başladı. Ethereum 3.200 dolar seviyesinde tutunurken, altcoin‘lerde genel bir risk iştahı yerine seçici ve temkinli pozisyonlanma öne çıktı. Uzmanlar ETF kaynaklı talebin güçlü bir ralli başlatmak için henüz yeterli olmadığını, piyasada bekle-gör havasının sürdüğünü belirtiyor.

Mevcut görünüm 2026’nın ilk günlerindeki işlemlerinin daha çok istikrar arayışıyla şekillendiği yönünde. Kurumsal akışlar fiyatları desteklese de yatırımcı davranışları hala sınırlı iyimserlik çerçevesinde ilerliyor.

Blockchain İçi Veriler Yorgunluğa İşaret Ediyor

Yüzeydeki toparlanmaya karşın Blockchain içi veriler zayıflama sinyalleri veriyor. Bitcoin’in gerçekleşmiş piyasa değerindeki 30 günlük değişim Aralık ayının sonunda negatife döndü ve ağ tarihindeki en uzun kesintisiz sermaye girişi dönemlerinden biri sona erdi. Uzun vadeli yatırımcıların fiyatlar büyük ölçüde sabit kalmasına rağmen daha fazla zararla satış yapmaya başlaması da dikkat çekti.

Araştırma kuruluşları bu ayrışmayı geç döngü evrelerinde sık görülen bir yapı olarak tanımlıyor. Fiyatların sıkışması ve volatilitenin düşmesi zaman faktörünü yatırımcılar için başlıca stres unsuru haline getiriyor. Çıkışların nedeni çoğu zaman panik değil uzun süren bekleyişin yarattığı tükenmişlik oluyor.

Opsiyon piyasalarında ise daha yapıcı bir ton gözleniyor. Put talebinin azalması ve uzun vadeli yükseliş beklentilerine ilginin artması orta vadede daha dengeli bir beklentiye işaret ediyor. Buna karşın likiditenin tatil sonrası hızla normale dönmesi beklenirken ABD işlem seanslarında yükselişlerin hala satışla karşılanması risk iştahının kırılgan kaldığını ortaya koyuyor. Analistlere göre kalıcı bir yukarı yönlü hareket yalnızca ETF girişleriyle değil, Blockchain içi sermaye oluşumunun yeniden güç kazanmasıyla mümkün olacak.