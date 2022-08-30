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Ethereum’da Yükseltme Öncesinde Hareketli Günler! Yükseliş Gelecek Mi?

Önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum'un (ETH) beklenen yükseltmesi ile hareketli günler yaşanıyor. Altcoinin fiyat hareketi ne olacak?
23:15
30 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) yaklaşan yükseltmesi ile nasıl bir fiyatlama bekliyor? İşte piyasa değerine göre en büyük ikinci altcoin olan Ethereum ve Bitcoin (BTC) fiyat tahmini!

Ethereum Yorumu

Kripto para devi Ethereum bir direnç çizgisinden çıkmak için altıncı girişimini yapıyor. ETH bu girişiminde başarılı olursa, bir sonraki direnç bölgesi 1.650 ile 1.725 dolar seviyesinde olabilir. Ayrıca ETH, 14 Ağustos tarihinde 2.031 dolar seviyesine ulaştığından beri azalan bir direnç çizgisinin altına düşüyor. Dirençler kripto para birimleri her girişimde bulunduğunda zayıfladığı için, bölgenin daha fazla mücadele vermesi pek mümkün görünmüyor.

Bununla birlikte altı saatlik göreceli güç endeksi (RSI) değeri bir kırılma olasılığını destekliyor ve RSI 50’nin üzerine çıkma çabasında. Kripto para biriminde bir kırılma meydana gelirse, en yakın direnç alanı 1.650 ile 1.725 dolar arasında bir bölgede olacaktır. Öte yandan Ethereum yükseltmesi 15 Eylül’de gerçekleşmesi bekleniyor. Ethereum blok zincirini tamamen Proof-of-Stake’e (PoS) yükseltmesi beklenen güncelleme öncesinde bazı yatırımcılar kripto para biriminde büyük oranda bir fiyat artışı olasılığı üzerine tartışıyorlar.

 

Bitcoin Analizi

Lider kripto para birimi olan Bitcoin, 18 Haziran tarihinde yılın en düşük seviyesine ulaştığından beri yükselen bir paralel kanal içerisinde yukarı yönlü hareket ediyordu. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerir, bu da nihai bir düşüşün en olası senaryo olacağı anlamına gelir. Varsayım 26 Ağustos tarihinde hayata geçti ve 29 Ağustos’ta 19.520 dolara düştü. Ancak kripto para birimi ertesi gün toparlandı. Bu durumun önceki destek çizgisinin direnç olarak doğrulanmasına neden olan yukarı yönlü bir hareketin başlangıcı olması mümkün olabilir. Yine de, böyle uzun vadeli bir modelin kırılması nedeniyle düşüş eğiliminin reddedilmesi ve devam etmesi en olası senaryo olacaktır.

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