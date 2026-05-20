AEON, Agentic Ekonomi İçin Mutabakat Katmanı Kurmak Üzere YZi Labs Liderliğinde 8 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Agentic ekonomi için geliştirilen mutabakat katmanı AEON, 8 milyon dolarlık pre-seed yatırım turunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Yatırım turuna YZi Labs liderlik ederken IDG Capital, HashKey Capital, Stanford Blockchain Builders Fund, Oak Grove Ventures, SevenX Ventures, Alchemy Ventures, Draper Dragon, Contribution Capital ve Uphonest Capital gibi güçlü yatırımcılar da katıldı.

Bu yatırım, AEON’un yeni bir ekonomik paradigma için gerekli finansal omurgayı inşa etme hedefini hızlandıracak. Söz konusu yeni düzende yapay zeka, internet genelinde üretim ilişkilerini yeniden şekillendirirken küresel ticaretin aktif bir katılımcısı haline geliyor. AEON ise bu dönüşümün ihtiyaç duyduğu mutabakat katmanını geliştirerek agentic ekonomiyi ölçekli biçimde desteklemeyi ve Agent-to-Agent (A2A) etkileşimlerini gerçek dünyadaki satıcı ödemeleriyle buluşturmayı amaçlıyor.

Coinbase’in x402 protokolünün en erken resmi ortaklarından biri olan AEON, yapay zeka ödemeleri fikrini gerçeğe dönüştürme konusunda öncü şirketlerden biri oldu.

Şirket, ilk yapay zeka ödeme ürününü Mayıs ayında piyasaya sürdü. Bu ürün, yapay zeka ajanlarının zincir üstü işlemler gerçekleştirmesine ve dünya genelinde 50 milyondan fazla gerçek dünya satıcısıyla bağlantı kurmasına imkan tanıyor. AEON ile birlikte yapay zeka, fikirlerin, niyetlerin ve zekanın doğrudan değer aktarabildiği pazaryerine dahil oluyor.

AEON, BNB Chain ile yaptığı iş birliği kapsamında kısa süre önce BNB Chain altyapısı üzerinde yerel olarak geliştirilen x402 Facilitator ürününü de kullanıma sundu. Bu yapı, BNB ekosistemindeki milyonlarca hizmet sağlayıcı için doğrulanabilir işlemler, zincir üstü mutabakat ve değiştirilemez işlem kayıtları sağlıyor. Böylece internet ölçeğinde agentic ekonomi için tasarlanmış bir ödeme altyapısı oluşturuluyor.

AEON; x402, ERC-8004, Google AP2 ve MCP gibi yapay zeka odaklı protokollerden yararlanarak otonom ve doğrulanabilir yapay zeka ajanı işlemlerini mümkün kılıyor. Bu sayede dijital ajan etkileşimleri ile gerçek dünya mutabakatı arasındaki boşluk kapatılıyor. AEON’un Protocol Kernel x402 Stack yapısı, ödeme talimatlarını HTTP 402 durum kodları içine yerleştiriyor, mutabakat mantığını doğrudan her API isteğine veya hizmet aboneliğine entegre ediyor ve A2A işlemler arasında gerçek zamanlı takas sağlıyor. Dağıtık Trust Hub ise işlem verilerini atomik kesinlik ile doğrulayarak geri döndürülemez mutabakatı garanti altına alıyor. Bu mimari, ajanlar arasında kesintisiz değer akışını mümkün kılarken AEON’un Physical Gateway yapısı aracılığıyla ajanların ödeme yapabildiği Agent-to-Merchant senaryolarına da uzanıyor.

AEON’un yol haritası aşamalı şekilde ilerliyor. İlk aşamada zincirler arası altyapı ve ödeme standartlarından oluşan temel katman tamamlandı. Şirket şimdi güven ve ölçek aşamasına geçerek ödeme doğrulamasından işlem yürütme doğrulamasına doğru ilerliyor. Aynı zamanda küresel mutabakat ağını gelişmekte olan pazarlar ve geleneksel finansal raylar üzerinden genişletiyor. AEON, ilerleyen dönemde yerel bir KYA kredi sistemi ve tam kapsamlı yapay zeka finansal hizmetleriyle desteklenen tamamen otonom ajan iş birliklerinin önünü açmayı hedefliyor. Bu yapı sayesinde yapay zeka ajanları karmaşık gerçek dünya senaryolarında koordinasyon kurabilecek, işlem yapabilecek ve değer mutabakatını gerçekleştirebilecek.

AEON’un kurucu ekibi Binance, Chainlink, Google, HSBC ve GrabPay gibi şirketlerden gelen güçlü bir deneyime sahip.

Ekip, yapay zeka, blockchain mimarisi ve gerçek dünya ödemeleri konusundaki derin uzmanlığını bir araya getiriyor. Bu birleşim, AEON’un agentic ekonominin işleyiş biçimine uygun bir mutabakat katmanı geliştirmesini sağlıyor. Şirket, doğrulanabilir, güvene ihtiyaç duymayan ve makine hızında çalışan ödemeleri ölçeklendirmeyi hedefliyor.

AEON CEO’su ve kurucu ortağı Eddie Li, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“AEON yalnızca yapay zeka ile gerçek dünya ticareti arasında köprü kurmuyor; agentic ekonominin doğası gereği ihtiyaç duyduğu mutabakat katmanını inşa ediyoruz. Üretim ilişkileri otonom ajanların ve yapay zekalar arasındaki değer alışverişinin yön verdiği bir ekonomiye doğru değişirken, agentic ekonomi için özel olarak tasarlanmış bir mutabakat katmanının ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu yeni ekonomik paradigmanın kendi finansal temeline ihtiyacı var. Aldığımız bu yatırım, yapay zeka için geliştirdiğimiz mutabakat katmanını ilerletme ve Coinbase ile BNB Chain gibi ekosistem ortaklarıyla iş birliğimizi derinleştirme misyonumuzu hızlandırmamıza imkan tanıyor.”

AEON Hakkında

AEON, agentic ekonomi için geliştirilen bir mutabakat katmanıdır. Şirket, önde gelen protokollerden yararlanarak otonom ve doğrulanabilir yapay zeka ajanı işlemlerinin ölçekli şekilde gerçekleşmesini sağlar. AEON, Agent-to-Agent (A2A) etkileşimlerini gerçek dünya mutabakatı ve kesintisiz değer akışlarıyla birleştirir.

2 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren ve aylık 30 milyon işlem gerçekleştiren AEON; YZi Labs ve IDG Capital tarafından desteklenmektedir. HashKey Capital, Stanford Blockchain Builders Fund ve diğer yatırımcılar da şirkete yatırım yapan isimler arasında yer almaktadır.

