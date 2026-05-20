ABD doları ile desteklenen stablecoin’ler pazar payında %99,76’yı korudu

Stablecoin piyasasında son beş yılda dikkat çeken bir büyüme yaşansa da, ABD doları dışındaki para birimlerine endeksli stabil kripto paralar genel tabloyu değiştiremiyor. Euro, Kanada doları, Japon yeni, Singapur doları ve diğer para birimlerine dayalı stablecoin’lerin toplam arzı, Artemis’in verilerine göre Mayıs 2021’de 261 milyon dolarken Nisan 2026’da 771 milyon dolara çıktı. Ancak buna rağmen pazar payları %0,26’dan %0,24’e geriledi; bu noktada ABD dolarına bağlı token’lar toplam stablecoin piyasasının %99,76’sını elinde tutuyor.

ABD dolarının uluslararası üstünlüğü sürüyor

Küresel finansal sistemde ABD doları uzun yıllardır baskın konumda bulunuyor. Döviz piyasası işlemlerinin %89’u dolar üzerinden gerçekleşirken, yabancı para cinsinden borçlanmaların %61’i, global döviz rezervlerinin ise %57’si dolar olarak tutuluyor. Son on yıldır bu oranlarda hafif gerilemeler görülse de doların etkinliği halen çok yüksek düzeyde.

Son yıllarda ABD hazine tahvili faizlerinin yükselmesi, dolara dayalı stablecoin’ler için yeni avantajlar yarattı. Çünkü bu tür stablecoin’leri çıkaran şirketler, dolar rezervlerini çoğunlukla kısa vadeli ABD devlet tahvilleriyle değerlendiriyor. Faiz getirisi yükseldikçe, stablecoin sağlayıcılarının elde ettiği gelirler de artıyor ve bu kurumlar likidite, dağıtım ve iş birlikleri için daha çok kaynak ayırabiliyor.

Mini sözlük: RWA (Real World Asset), blok zinciri ya da kripto altyapısı üzerinde gerçek dünyadaki finansal varlıkların, örneğin devlet tahvili, emlak veya emniyetli fonlar gibi enstrümanların dijitalleştirilerek temsil edilmesi anlamına gelir. Bu varlıklar geleneksel finans ile kriptopara ekosistemi arasındaki köprüyü kurar.

Dolar tabanlı RWA (gerçek varlık) hacminde büyük fark

Zincir üstündeki verilere göre, tokenleştirilmiş ABD hazine tahvili büyüklüğü şu anda 15,4 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu miktar, izlenen tüm diğer ülke devlet tahvillerinin toplamının 11 katı. Yani, ABD hükümetine ait borçların blok zincir eşleniği hem büyüklük hem de likidite açısından rakiplerinin çok önünde yer alıyor. Bu durum, stabil kripto paralar için temel oluşturduğundan, dolara endeksli token’lar aradaki farkı daha da açıyor.

Likidite döngüsü ve ulusal para kısıtları

Likidite avantajının bu kadar belirgin olduğu bir ortamda, dolara endeksli stablecoin’lerin pazar üstünlüğünü sürdürmesinin arkasında güçlü nedenler olduğu görülüyor. Yeterli ve güvenilir teminat havuzu bulunmayan diğer para birimleri, benzer ölçeğe ulaşmakta zorlanıyor.

Coinbase şirketinin Hong Kong’daki Consensus konferansında stabil kripto paralardan sorumlu üst yöneticisi John Turner, bu hakimiyeti şöyle değerlendirdi:

İlk dönemlerde yaşanan likidite ağırlıklı gelişmeler, zamanla bu alanın içinde yer alan tüm taraflara avantaj yarattı. Likiditenin bulunduğu noktada hacim arttı, yeni kullanım alanları ortaya çıktı ve bu da yeni likidite çekti. Dolara endeksli stablecoin’lerin bugün ulaştığı etki, diğer para birimlerinin henüz başlatamadığı bir döngüyle büyümeyi sürdürüyor.

Fiat para birimlerinin çoğunun ülke dışı işlemlerde kullanımı teknik olarak mümkün değil. Dünya genelinde IMF kayıtlarına giren yaklaşık 180 para birimi bulunuyor; bunların sadece doları, euroyu, yeni, sterlini, İsviçre frangı, Kanada doları, Avustralya doları ve yuanı gibi sekiz kadarı global çapta anlamlı likiditeye sahip. Kalanların büyük kısmı ise, tasarımları gereği yalnızca kendi ülkelerinde geçerli.

Para birimi Toplam Stablecoin Arzı (Nisan 2026) Pazar Payı ABD Doları ~317 milyar $ 99,76% Euro, CAD, JPY, SGD ve diğerleri 771 milyon $ 0,24%

Sonuç olarak, stablecoin’ler “ana para birimlerinin” uluslararası erişim kapasitesini miras alıyor; ancak dünyanın büyük bölümü bu özellikten uzak. Bu durum, küresel kullanım için sadece birkaç para birimine endeksli stablecoin’in anlamlı şekilde büyümesine olanak tanıyor.