SEC halka arz kurallarında 20 yılın en büyük değişikliğini duyurdu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), halka arzlar ve borsada işlem gören şirketlere yönelik kritik değişiklikler içeren kapsamlı bir düzenleme paketi önerdi. Açıklanan teklifle, yalnızca kripto şirketleri değil, ABD’de halka açılmak isteyen tüm firmalar için borsaya giriş süreçlerinin ve fon toplama imkanlarının kolaylaştırılması hedeflendi.

Halka Arzda Değişen Kurallar

SEC’in duyurduğu bu yeni paket, son 20 yılda borsada kayıta ilişkin kurallar üzerindeki en büyük değişiklik olarak öne çıkıyor. Yetkililer, mevcut sistemin maliyetli ve karmaşık hale geldiğini belirtti; yeni düzenlemelerin, ABD’de son yıllarda azalan halka açık şirket sayısının artmasını ve borsaya giriş maliyetlerinin düşmesini sağlayacağı ifade edildi.

Teklif, son 18 ayda BitGo, Circle, Bullish gibi kripto şirketlerinin halka arzlarını veya ABD piyasalarındaki önemli çıkışlarını takiben şekillendi. Ayrıca Securitize ve Kraken gibi kuruluşların da IPO hazırlık ve planlarını değerlendirdikleri süreçte bu değişikliklerin önemi arttı. Özellikle orta ölçekli kripto şirketleri için, ABD’de halka açılmanın hem daha uygun fiyatlı hem de daha hızlı bir sürece dönüşmesi bekleniyor.

Yenilikçi Prosedürler ve Kolaylıklar

Teklifin ana unsurlarından biri, yeni halka açılan şirketlerin “shelf registration” (raf kaydı) yöntemini halka arzın hemen ardından kullanabilmesini öngörüyor. Bu yöntem sayesinde şirketler, piyasa koşulları uygunlaştığında daha hızlı ve esnek şekilde yeni pay satışı yapabiliyor. Mevcut düzenleme şirketleri yaklaşık bir yıl beklemeye zorlarken, yeni teklifle birlikte bu bekleme süresi ortadan kalkacak. Ayrıca, 75 milyon dolar olan halka açıklık limiti de kaldırılıyor.

Bu değişiklik, dalgalı piyasalarda hareket eden kripto şirketleri açısından ayrıca önem taşıyor. Çünkü benzer esneklik, onların piyasa şartları iyileştiğinde kolayca yeni kaynak yaratmasını sağlıyor. Securitize gibi tokenizasyon alt yapısı sunan ve IPO için adı geçen şirketler, yatırımcı ilgisi yeniden yükseldiğinde hızlı şekilde kaynak toplayabilecek durumuna gelebilecek.

Lider Şirketler İçin Raporlama Kolaylığı

SEC ayrıca, mevcutta yalnızca en büyük borsadaki şirketlere tanınan bazı kolaylıkların kapsamını genişletmeyi planlıyor. Bugün ABD piyasalarında işlem gören şirketlerin yaklaşık yüzde 36’sı bu avantajlardan yararlanabiliyor; yeni teklifle bu oran yüzde 75’e çıkacak. Söz konusu kolaylıklar arasında kayıt işlemlerinin sadeleştirilmesi, halka arz döneminde iletişim kanallarının esnetilmesi ve aracı kurumların daha kapsamlı araştırma yayınlayabilmesi gibi başlıklar bulunuyor.

Bir diğer kritik adım ise “large accelerated filer” (büyük hızlandırılmış ihraççı) statüsündeki sınırın 700 milyon dolardan 2 milyar dolara çıkarılması. Böylece bu aralıktaki firmalar daha uzun süre sıkı raporlama ve denetim yükümlülüğünden muaf kalacak. Halka açılan şirketlerin, en az beş yıl boyunca en ağır raporlama kurallarından korunması sağlanacak.

Kripto Şirketleri İçin Potansiyel Sonuçlar

SEC yetkilileri, özellikle kısa süreli hisse fiyatı dalgalanmalarının firmaları gereğinden erken ağır denetime tabi tuttuğunu, yeni teklifle birlikte bu baskının azalacağını aktardı. Artık şirketlerin iki yıl üst üste sınır değeri aşmadığı sürece, kısa vadeli fiyat hareketleri nedeniyle ani raporlama yükümlülükleri devreye girmeyecek.

Yetkililer, “Bu değişiklikler kripto sektöründe halka açılmayı hedefleyen firmalara hem zaman hem de maliyet açısından önemli avantajlar sunacak,” şeklinde değerlendirdi.

Teklifte kripto şirketlerine özel bir düzenleme yer almıyor; ancak son yıllarda sektörün daha sıkı denetimle karşılaşmasının ardından, bu genişlemeci yaklaşım dikkat çekici bir politika değişiminin sinyalini veriyor. Yeni kurallar, 60 gün boyunca kamuoyunun görüşüne açık olacak ve bu sürecin sonunda kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecek.