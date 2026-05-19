Bitcoin’da tarihi düşük volatilite sonrası hızlı hareket beklentisi

Bitcoin’in 30 günlük yıllıklandırılmış fiyat oynaklığının, ölçümlenmeye başladığı 2012’den bu yana nadir görülen bir seviyeye inmesi, piyasada sessizliğin bozulacağına işaret etti. Volatilite z-skoru -1,29 olarak kaydedildi ve bu değer, Bitcoin’in tarihsel ortalamasının epey altında bulunuyor. Bu kadar düşük volatilite, fiyat hareketlerinin oldukça dar bir bantta seyrettiği bir dönemin işareti kabul ediliyor.

Bitcoin piyasasında nadir bir durgunluk

More Crypto Online isimli kripto analiz platformu, volatilite rejimi grafiğindeki bu nadir seviyenin Bitcoin tarihinde birkaç kez tekrarlandığına dikkat çekti. Bitcoin’in fiyatı son dönemde yukarı yönlü ivmesini korurken, altta yatan enerji ve hacim de hızla zayıflıyor. Mevcut yapı, Elliot Dalga analizine göre klasik bir B-dalgası düzeltmesini andırıyor.

Analistler, “Elliot Dalga analizi açısından bakıldığında, fiyat yukarı yönlü sürüklenirken altında hareketi destekleyecek güçlü bir hacim veya volatilite bulunmuyor; bu dönemler genellikle büyük hareketlerin öncesinde görülüyor,” değerlendirmesini yaptı.

Fiyat sıkışmasının ardından piyasalarda tipik olarak yönlü bir kırılım bekleniyor. Geçmişte bu kadar düşük volatiliteye sahip dönemler, hem yukarı hem aşağı yönüyle ani fiyat sıçramalarına zemin hazırlamıştı.

Elliot Dalga ve Fibonacci seviyeleri gündemde

Paylaşılan günlük grafiğe göre, Bitcoin’in 2026 başındaki dip seviyesinden mart ayına kadar bir A dalgası yükselişi, ardından B dalgası gerilemesi yaşandı. Şu anda ise C dalgası olarak adlandırılan bir yükseliş hareketinin ikinci çeyrek boyunca kademeli şekilde geliştiği belirtildi. Fibonacci genişleme çizgilerinde kritik dirençler ise 123,60% seviyesinde 86.691 dolar, 138% seviyesinde 89.630 dolar ve 161,80% seviyesinde 94.706 dolar olarak hesaplanıyor. Ayrıca, gerileme için izlenen 78,60% düzeltme noktası 108.903 dolarda bulunuyor.

Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için mevcut yapının zayıf bir yukarı hareketten ziyade, ivme kazanan bir yükselişe dönüşmesi gerektiği vurgulanıyor.

Volatilite ürünlerinde yeni dönem

Yatırımcılar, yaklaşan volatilite artışına hazırlık amacıyla yeni finansal enstrümanlara yöneliyor. Kurumsal yatırımcılar için geliştirilen Bitcoin volatilite endeksi vadeli işlemleri, CME Group tarafından 1 Haziran’da başlatılmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu yeni araç, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) onayına tabi olacak.

Bu süreçte, CryptoAppsy ekranlarına yansıyan verilere göre, Bitcoin fiyatı analiz anında 77.180 dolar seviyesindeydi. Ayrıca, Fibonacci’nin 100% uzantı noktası olan 82.082 dolar, fiyat için önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. 38,20% düzeltme seviyesi ise 80.704 dolar olarak dikkate alınıyor. Uzmanlar, bu seviyenin altına inilmesinin boğalar için risk oluşturacağını belirtiyorlar.

Piyasalarda sonrası için beklentiler

Bitcoin, 2023’ten bu yana ilk kez boğa sinyali üretse de, bazı göstergelerdeki hareketlerin tek başına alım-satım kararlarında belirleyici olmayabileceği belirtiliyor. Volatilite göstergesindeki ciddi sıkışma ise, alışılmışın dışında sert fiyat dalgalanmalarına zemin hazırlıyor.

Volatilite z-skorunun, yılın başında +2,0 üzerine kadar tırmandıktan sonra hızla gerilediği ve genellikle bu noktalarda piyasanın sakinliğini korumakta zorlandığı görülüyor. Ancak bu seviyeden tekrar yukarı hareketlerin sert ve ani gerçekleşebileceği öngörülüyor.