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Sıcak Gelişme: Kripto Para Planları İfşa Oldu! Bitcoin Yükseliyor!

50 milyar dolarlık şirketin kripto paralarla ilgili planı ifşa oldu, iddialar sebebiyle Bitcoin 30.100 doların üzerine çıktı.
21:20
7 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün Bitcoin iki büyük habere rağmen 30.000 doların üzerinde şimdilik tutunamadı. İkinci önemli haber ise dakikalar önce geldi. PayPal tarafından kripto paraların borsalara transferine izin verilmesi konusu başlı başına önemli bir adımdır. Kısa süre önce paylaşılan iddialar ise Amerikalı yatırım devinin direkt olarak kripto para hizmet vereceğini söylüyor. İşte detaylar.

Citadel Kripto Para

ABD yatırım devi Citadel, planlara aşina bir kaynağa göre, yüksek frekanslı işlem ve piyasa yapıcı firma Virtu Financial ile risk sermayesi firmaları Sequoia Capital ve Paradigm’in yardımıyla bir “kripto para yatırım platformu” inşa ediyor. Kaynak, Citadel‘in ilk konsorsiyumundaki firmalara, piyasaya sürülmeden önce piyasaya katılması beklenen ek servet yöneticileri, piyasa yapıcılar ve diğer endüstri liderlerinin katılacağını da sözlerine ekledi.

“Bu pazar, kripto paralar için derin likidite havuzlarına daha verimli erişim sağlamayı amaçlıyor. Bu nedenle bir grup endüstri lideri, dijital varlıkların güvenli, temiz, uyumlu ve güvenli yatırımı kolaylaştırmak için birlikte yakın bir şekilde çalışıyor”.

Kurumsallara Kripto Para Hizmeti

Dünyanın en büyük finans şirketleri kurumsal yatırımcılara güvenli kripto para hizmeti sunmak için yarışa girdi. Bitcoin ETF başvurularının ardı arkası gelmiyor ve farklı yöntemler kullanarak yatırımcılara istedikleri yatırım ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Kaynak, mevcut kripto para piyasası yapısının yetersiz olduğunu ve Citadel yatırım konsorsiyumunun görüştüğü yatırımcıların bu sorunlardan dolayı kurumsal girişe sıcak bakmadığını iddia ediyor.

Farklı kaynaklardan gelen iddialara göre Cidatel kripto para yatırım hizmeti sunmak için sessizce birçok yönetici işe aldı. Cidatel, Ken Griffith tarafından yönetiliyor ve Ken daha önce kriptonun ABD dolarına karşı bir “Cihatçı çağrı” olduğunu söylemiş olsa da şirketi o zamandan beri çeşitli kripto para birimleri için pazarlar oluşturmaya çalışıyor.

Virtu’nun Kanada’da kripto vadeli işlem ürünleri ve borsada işlem gören fonlar (ETF’ler) için piyasa yapımında yer aldığı biliniyor. The Block’un bildirdiğine göre, firmanın ayrıca Coinbase ve Gemini’de kripto piyasası yapımı yürüttüğü söyleniyor. Bu yılın Ocak ayında Sequoia ve kripto VC firması Paradigm, Citadel’e 1,5 milyar dolar yatırım yaptı.

Haberin dolaşıma girmesinin ardından Bitcoin hızla 30.150 dolara yükseldi.

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