Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP’de beş günde %12 düşüş, 0,65 dolar hedefi masada

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP son 5 günde %12 geriledi ve teknik analiz 0,65 dolar seviyesine kadar düşüş riskini ortaya koydu.
  • 📊 Stokastik RSI ve RSI göstergeleri, düşüş eğiliminin hızlandığına işaret etti.
  • 💸 Buna rağmen, XRP spot ETF’lerine 9 gün boyunca aralıksız fon girişi gerçekleşti.
  • ⚠️ En kritik gelişme: Kurumsal talep sürerken teknik ve yasal gelişmeler fiyatın yönünü belirleyecek.
COINTURK
COINTURK

XRP son beş günde %12’lik değer kaybı yaşadı ve grafiklerde ortaya çıkan yeni bir formasyon, fiyatların önümüzdeki dönemde daha fazla düşebileceğine işaret ediyor. Kripto para piyasasında sıkça kullanılan teknik analiz araçlarına göre, XRP/USD paritesinde üç günlük grafikte belirginleşen “bear pennant” (ayı flamaları) formasyonunun tamamlanması, aşağı yönlü hareketin hızlanabileceği anlamını taşıyor.

İçindekiler
1 Teknik göstergeler ve fiyat hedefi
2 Kurumların ilgisi artıyor
3 Gözler teknik ve yasal gündemde

Teknik göstergeler ve fiyat hedefi

Şubat başından beri XRP/USD paritesi, ayı flaması kıskacında yatay seyretti. Teknik açıklamaya göre, bu tarz formasyonlar genellikle düşüş trendinin devam edeceğini gösteriyor. Kırılım, fiyatın 1,40 dolar seviyesinin altına inmesiyle kesinleşti. Uzmanlar, formasyonun yüksekliğinden yola çıkarak, XRP’de hedefin yaklaşık %52,5’lik bir düşüşle 0,65 dolar seviyelerine kadar gerilemesi olduğunu belirtiyor.

Teknik analiz uzmanı ChartNerd, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımlarda, haftalık grafikte XRP’nin Stokastik RSI göstergesinin “deathcross” (ölüm kesişimi) verdiğini aktardı. Bu sinyal Temmuz 2025’te görülen en yüksek seviyeden bu yana üçüncü kez oluştu. Önceki iki ‘deathcross’ sonrasında yaklaşık %50 civarında sert düzeltmeler görülmüştü. Ayrıca, RSI (göreceli güç endeksi) yedi gün içinde 63’ten 42’ye geriledi ve düşüş eğiliminin hız kazandığını düşündürüyor.

Tam anlamıyla teknik onayın alınmasının ardından, fiyat hedefinin hemen altında görülmesi beklenen güçlü destek seviyesi 1,27 dolar olarak öne çıkıyor. Şayet bu seviyenin altında kapanış gerçekleşirse, paritenin önce 1,11 dolara, ardından psikolojik eşiği olan 1 dolara yönelmesi muhtemel görünüyor.

Kurumların ilgisi artıyor

Ancak kısa vadeli satış baskısına rağmen, kurumsal yatırımcıların XRP ürünlerine olan ilgisi devam ediyor. ABD merkezli XRP spot ETF’lerine olan girişler aralıksız sürdü. SoSoValue verilerine göre, XRPEFT’leri Pazartesi günü 750 bin dolarlık yeni fon çekti ve bu kesintisiz dokuzuncu gün anlamına geldi. Böylece, toplam net girişler 1,4 milyar dolara, yönetilen varlık miktarı ise 1,14 milyar dolara yükseldi.

Haftalık bazda küresel XRP yatırım ürünleri de 15 Mayıs’ta sona eren haftada yaklaşık 67,6 milyon dolarlık giriş kaydetti. Aynı dönemde, Bitcoin ve Ether yatırım ürünlerinde sırasıyla 981,5 milyon dolar ve 250 milyon dolar çıkış görüldü. Bu tablo, XRP ürünlerine olan talebin diğer büyük kripto paralara göre daha dirençli olduğunu gösterdi.

TronWeekly’nin Salı günü yayımladığı değerlendirmede, “Küresel ürünlerdeki bu istikrarlı girişler, düzenlenen kripto varlıklara artan güven olarak yorumlanabilir” ifadesine yer verildi.

Gözler teknik ve yasal gündemde

Cointelegraph’ın aktardığı analizlerde, teknik göstergelerin kuvvetlenmesi, ABD’de CLARITY Act adlı düzenlemenin geçmesi ve XRP ağında toparlanan hareketliliğin toparlanma ihtimalini destekleyebileceği öne sürülüyor. CLARITY Act, ABD’de kripto para piyasası için daha kesin yasal çerçeveler oluşturmayı amaçlayan bir tasarı olarak öne çıkıyor. Böylece, hem teknik hem de hukuki cephedeki gelişmeler, fiyat trendini etkileyecek anahtar unsurlar arasında yer alıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Flare Network ve D’CENT Wallet ortaklığı ile XRP sahiplerine iki imza ile getiri fırsatı sunuldu

SEC uzmanı Ripple’ın “sessizlik kuralı” iddialarını çürüttü

XRP’de 99 kırımla oynaklık sıkıştı 1,29–1,50 dolar bandı kritik eşik oldu

XRP ağındaki işlem sayısı 3 ayda %20 geriledi, kaldıraç ve likidasyon minimum seviyede

XRP’de 3 günlük grafikte Bollinger Band daralması yılın en yüksek seviyesine ulaştı

XRP tabanlı ürünlerde haftalık giriş yüzde 70 artarak 67,6 milyon dolara ulaştı

Goldman Sachs, XRP ve Solana ETF’lerinden tümünü çıkardı toplam 700 milyon dolarla Bitcoin ETF’lerinde kaldı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı SEC halka arz kurallarında 20 yılın en büyük değişikliğini duyurdu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SEC halka arz kurallarında 20 yılın en büyük değişikliğini duyurdu
Kripto Para
Flare Network ve D’CENT Wallet ortaklığı ile XRP sahiplerine iki imza ile getiri fırsatı sunuldu
RIPPLE (XRP)
Shiba Inu destekten döndü kısa vadede 0.00000690 seviyesi izleniyor
SHIBA INU (SHIB)
Bitcoin kritik destek seviyesinde işlem görüyor
BITCOIN (BTC)
HYPE 6 günde yüzde 24 yükseldi en yüksek seviyeye yaklaştı
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?