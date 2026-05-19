XRP’de beş günde %12 düşüş, 0,65 dolar hedefi masada

XRP son beş günde %12’lik değer kaybı yaşadı ve grafiklerde ortaya çıkan yeni bir formasyon, fiyatların önümüzdeki dönemde daha fazla düşebileceğine işaret ediyor. Kripto para piyasasında sıkça kullanılan teknik analiz araçlarına göre, XRP/USD paritesinde üç günlük grafikte belirginleşen “bear pennant” (ayı flamaları) formasyonunun tamamlanması, aşağı yönlü hareketin hızlanabileceği anlamını taşıyor.

Teknik göstergeler ve fiyat hedefi

Şubat başından beri XRP/USD paritesi, ayı flaması kıskacında yatay seyretti. Teknik açıklamaya göre, bu tarz formasyonlar genellikle düşüş trendinin devam edeceğini gösteriyor. Kırılım, fiyatın 1,40 dolar seviyesinin altına inmesiyle kesinleşti. Uzmanlar, formasyonun yüksekliğinden yola çıkarak, XRP’de hedefin yaklaşık %52,5’lik bir düşüşle 0,65 dolar seviyelerine kadar gerilemesi olduğunu belirtiyor.

Teknik analiz uzmanı ChartNerd, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımlarda, haftalık grafikte XRP’nin Stokastik RSI göstergesinin “deathcross” (ölüm kesişimi) verdiğini aktardı. Bu sinyal Temmuz 2025’te görülen en yüksek seviyeden bu yana üçüncü kez oluştu. Önceki iki ‘deathcross’ sonrasında yaklaşık %50 civarında sert düzeltmeler görülmüştü. Ayrıca, RSI (göreceli güç endeksi) yedi gün içinde 63’ten 42’ye geriledi ve düşüş eğiliminin hız kazandığını düşündürüyor.

Tam anlamıyla teknik onayın alınmasının ardından, fiyat hedefinin hemen altında görülmesi beklenen güçlü destek seviyesi 1,27 dolar olarak öne çıkıyor. Şayet bu seviyenin altında kapanış gerçekleşirse, paritenin önce 1,11 dolara, ardından psikolojik eşiği olan 1 dolara yönelmesi muhtemel görünüyor.

Kurumların ilgisi artıyor

Ancak kısa vadeli satış baskısına rağmen, kurumsal yatırımcıların XRP ürünlerine olan ilgisi devam ediyor. ABD merkezli XRP spot ETF’lerine olan girişler aralıksız sürdü. SoSoValue verilerine göre, XRPEFT’leri Pazartesi günü 750 bin dolarlık yeni fon çekti ve bu kesintisiz dokuzuncu gün anlamına geldi. Böylece, toplam net girişler 1,4 milyar dolara, yönetilen varlık miktarı ise 1,14 milyar dolara yükseldi.

Haftalık bazda küresel XRP yatırım ürünleri de 15 Mayıs’ta sona eren haftada yaklaşık 67,6 milyon dolarlık giriş kaydetti. Aynı dönemde, Bitcoin ve Ether yatırım ürünlerinde sırasıyla 981,5 milyon dolar ve 250 milyon dolar çıkış görüldü. Bu tablo, XRP ürünlerine olan talebin diğer büyük kripto paralara göre daha dirençli olduğunu gösterdi.

TronWeekly’nin Salı günü yayımladığı değerlendirmede, “Küresel ürünlerdeki bu istikrarlı girişler, düzenlenen kripto varlıklara artan güven olarak yorumlanabilir” ifadesine yer verildi.

Gözler teknik ve yasal gündemde

Cointelegraph’ın aktardığı analizlerde, teknik göstergelerin kuvvetlenmesi, ABD’de CLARITY Act adlı düzenlemenin geçmesi ve XRP ağında toparlanan hareketliliğin toparlanma ihtimalini destekleyebileceği öne sürülüyor. CLARITY Act, ABD’de kripto para piyasası için daha kesin yasal çerçeveler oluşturmayı amaçlayan bir tasarı olarak öne çıkıyor. Böylece, hem teknik hem de hukuki cephedeki gelişmeler, fiyat trendini etkileyecek anahtar unsurlar arasında yer alıyor.