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Kripto Markette Son Durum! Bitcoin’in Ve Altcoin’ler Nasıl Hareket Ediyor?

Kripto markette yaşananlar yatırımcıları yakından ilgilendirmeye devam ediyor. Total market cap'te yaşanan artış neye işaret ediyor olabilir?
16:20
18 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Toplam Kripto Piyasa Değeri (TOTALCAP) 17 Nisan’da düşüş eğilimli bir mum çubuğu oluşturdu. Bitcoin (BTC) düşüş eğilimi gösterdikten sonra düştü. Rocket Pool (RPL) tüm zamanların en yüksek fiyatına çok yakın

Haberlerde, İngiltere Merkez Bankası, düzenleyicilerin finansal istikrarı korumak için stabilcoinleri sınırlamaları gerekebileceği konusunda uyardı. MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Lightning Network’ü kurumsal e-posta yapısına dahil etti.

TOTALCAP Yeniden Yükselişe Geçti

TOTALCAP 9 Nisan’da 1,15 trilyon dolarlık direnç seviyesini aştı. Beş gün sonra 1,26 trilyon dolarla yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Artışın devam etmesi halinde bir sonraki en yakın direnç 1,33 trilyon dolar olacak.

Ancak, momentum zayıflarsa TOTALCAP 1,14 trilyon dolarlık destek seviyesine düşebilir. Buna rağmen, günlük RSI 50’nin üzerinde ve artarak yukarı yönlü hareketin devamını destekliyor. Ayrıca, dünkü düşüşe rağmen, RSI herhangi bir düşüş sapması yaratmadı.

Bitcoin (BTC) Son Durum Ne?

Bitcoin fiyatı 10 Nisan’da simetrik bir üçgenden çıktı ve 14 Nisan’da 30.978 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ancak, bir sonraki en yakın direnç alanı olan 31.800 dolara ulaşamadı. Dahası, günlük RSI, genellikle düşüş eğiliminin tersine dönmesinden önce gelen bir işaret olan düşüş sapması (yeşil çizgi) oluşturdu. Fiyat 17 Nisan’da keskin bir düşüş yaşayarak Aşağı yönlü hareket devam ederse, bir sonraki en yakın destek alanı 28.700 dolar seviyesinde.

Rocket Pool (RPL) Son Durum

RPL fiyatı 17 Nisan’da 68 dolar gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yakındı. Ancak fiyat, satış baskısının bir işareti olan uzun bir üst fitil (kırmızı simge) oluşturdu. Dahası, bir düşüş formasyonu olarak kabul edilen ve genellikle fiyat düşüşlerine yol açan bir çift tepe oluşturdu.

Aşağı yönlü hareket devam ederse RPL 35 dolara kadar düşebilir. Ancak, fiyat kırılırsa 91,60 dolara kadar yükselebilir.

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