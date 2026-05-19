BITCOIN (BTC)

TD Cowen Strategy hissesi için hedef fiyatı 400 dolara güncelledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 TD Cowen, Strategy için hisse hedefini 400 dolara çıkardı.
  • 🟢 Bitcoin alımlarındaki hızlanma, şirket değerine olumlu yansıdı.
  • 📉 Hissede son bir yıl içinde yüzde 60’a yakın değer kaybı gerçekleşti.
  • 💡 Kritik durum: 14,5 milyar dolarlık gerçekleşmemiş Bitcoin zararı, piyasa beklentilerinin odağında yer aldı.
ABD merkezli finans kuruluşu TD Cowen, Strategy’nin (MSTR) hisse fiyatı hedefini 395 dolardan 400 dolara yükselttiklerini açıkladı. Kurum, şirketin Bitcoin alımlarında piyasa beklentilerinin üzerine çıkmasını bu revizyonun ana nedeni olarak gösterdi. Analyst raporunda, özellikle son dönemde hızlanan Bitcoin biriktirme stratejisinin firma değerlemesine olumlu katkı sağladığına dikkat çekildi.

İçindekiler
1 TD Cowen’ın beklentileri ve öne çıkan etkenler
2 Hissede son durum ve finansal tablo
3 Analistlerden farklı fiyat tahminleri
4 Yatırımcı toplantısı yeni tarihte yapılacak

TD Cowen’ın beklentileri ve öne çıkan etkenler

TD Cowen, değerlendirmesinde, şirketin bilanço güçlendirme adımlarını temel dayanak olarak öne çıkardı. Şirketin borç azaltıcı işlemleri ve sermaye piyasalarındaki etkinliği, yeni fiyat beklentisinin belirlenmesinde etkili oldu. Finans kurumunun 2026 yılına ilişkin hem Bitcoin kaynaklı getiriler hem de dolar bazındaki kazanç tahminlerinde de yukarı yönlü düzenlemeler yapıldı.

Şirketin varlık yönetiminde tahminlerin üzerinde bir ivme yakaladığı ve Bitcoin miktarını artırdığı, bunun da finansal esnekliğe önemli bir katkı sunduğu ifade edildi.

Analiz, şirketin hisse başına Bitcoin miktarındaki artış ile finansal hareket alanının genişlediğini gösteriyor. TD Cowen, “Al” tavsiyesini de yineledi.

Hissede son durum ve finansal tablo

Strategy hisseleri haftalık olarak yüzde 9,65 değer kaybederek 165,42 dolardan işlem gördü. Son 12 ayda ise hisse değeri yaklaşık yüzde 60 geriledi. Şirketin toplam piyasa değeri 57,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

2026 yılının ilk çeyreğinde ise şirketin Bitcoin yatırımlarında 14,5 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar yazdığı raporlandı. Bu kayıp, dönem net gelirini de olumsuz etkiledi ve büyük ölçüde dijital varlıklardaki değer düşüşünden kaynaklandı.

Şirketin yılın ilk çeyreğindeki finansal sonuçları, piyasa uzmanları tarafından beklenen bir gelişme olarak yorumlandı. Cantor Fitzgerald, bu tabloya rağmen “ağırlık artır” notunu korudu ve fiyat hedefini 212 dolar olarak bıraktı.

Analistlerden farklı fiyat tahminleri

Wall Street analistlerinin görüşleri ise birbirinden oldukça farklı seyrediyor. Mizuho, şirketin Bitcoin ekosistemindeki yerini ön plana çıkararak 320 dolarlık hedef fiyat belirledi. Canaccord, Bitcoin’in 80 bin doların üzerine çıkmasını olumlu bir katalizör olarak nitelendirdi ve hedefi 224 dolara revize etti.

Buna karşın Benchmark, Bitcoin’deki fiyat oynaklığını gerekçe göstererek hedefini 570 dolara çekti ve daha temkinli bir yaklaşım benimsedi. Cantor Fitzgerald ise düşük çeyrek sonuçlarının zaten fiyatlandığını vurgulayarak pozitif duruşunu sürdürdü.

Analist tahminlerindeki geniş bant, şirketin kripto para ağırlıklı bilançosunun mevcut piyasa koşullarında değerlemeye nasıl dahil edileceği konusundaki soru işaretlerini de ön plana çıkarıyor.

Yatırımcı toplantısı yeni tarihte yapılacak

Strategy yönetimi, geniş katılımlı yatırımcı soru-cevap etkinliğini 20 Mayıs 2026’ya erteledi. Bu toplantıda şirketin üst düzey yöneticilerinin bireysel yatırımcılarla bir araya gelerek beklentileri ve güncel stratejileri paylaşacağı belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP'de beş günde %12 düşüş, 0,65 dolar hedefi masada
Bir Sonraki Yazı Ethereum fiyatı $2.130 civarında baskı altında kaldı, kısa vadede satıcılar önde
