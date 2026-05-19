Ethereum (ETH)

Ethereum fiyatı $2.130 civarında baskı altında kaldı, kısa vadede satıcılar önde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum kısa vadede $2.130 seviyesinde baskı altında kaldı.
  • 📉 Satıcıların kontrolünde zayıf piyasa görünümü devam ederken, balinalar birikim yapıyor.
  • 📊 TD Sequential alış sinyali erken toparlanma umutlarını artırıyor, ancak net pozitif hareket için dirençlerin aşılması gerekiyor.
  • ⚡ Kritik durum: 2.080 dolar altı daha derin düşüşleri tetikleyebilir; $ETH kısa vadede kırılgan bir yapıda.
Ethereum, son dönemde yaşanan satışların ardından 2.130–2.140 dolar aralığında dengelenmeye çalışıyor. Fiyat, 2.300 dolar desteğinin kaybedilmesinin hemen ardından kısa vadede zayıf bir görünüm sergiliyor. Teknik tarafta, piyasanın genel yapısı kırılganlığını korurken satıcılar ağırlıkta kalmayı sürdürüyor. Alıcılar ise fiyatın bu seviyelerde tutunmasını sağlamaya çalışsa da, güçlü bir toparlanma sinyali henüz gelmedi.

İçindekiler
1 Piyasa görünümü ve teknik göstergeler
2 TD Sequential alış sinyali ve uzman değerlendirmeleri
3 Balina hareketleri ve piyasa yapısı
4 Trend analizleri ve uzun vadeli görünüm

Piyasa görünümü ve teknik göstergeler

Ethereum, güncel fiyatıyla 2.130 dolar civarında işlem görürken, kısa vadeli teknik göstergelerde satıcılı baskı dikkat çekiyor. TradingView özet değerlendirmesinde, hareketli ortalamaların ağırlıklı baskı yarattığı, osilatörlerin ise çoğunlukla nötr kaldığı aktarılıyor. 2.300 dolar eşiğinin altına inilmesinin ardından piyasanın odağı, 2.080–2.130 dolar destek bandına kaydı. Kısa vadede dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor.

Ethereum fiyatı 2.129,494 dolarda bulunurken, son 24 saatte yüzde 0,56’lık bir yükseliş yaşandı. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, fiyat hareketleri kısa vadede dalgalı bir yapıda seyretti.

TD Sequential alış sinyali ve uzman değerlendirmeleri

12 saatlik grafikte önemli bir teknik gelişme dikkat çekiyor. TD Sequential adlı teknik gösterge, 2.138 dolar seviyesinde “9” ile alış yönlü sinyal verdi. Kripto analisti Ali Martinez, sosyal medya paylaşımında bu teknik sinyale vurgu yaptı:

Ali Martinez, Ethereum için TD Sequential indikatöründe alış sinyali belirdiğini ve bu durumun kısa vadede bir toparlanmaya işaret edebileceğini belirtti.

Geçmişte bu gösterge, satıcı baskısının azalmaya başladığı dönemlerde öne çıkıyor. Ancak haftalık sinyaller net bir yön vermemekle birlikte, 2.200–2.300 dolar arasındaki direnç alanı kırılmadan kalıcı toparlanma beklenmiyor. Analistler, majör direnç bölgelerinin yeniden hacimle aşılması gerektiğini vurguluyor.

Balina hareketleri ve piyasa yapısı

Son dönemde Ethereum’un büyük yatırımcılarıyla küçük yatırımcılar arasındaki pozisyon farklılaşması dikkat çekiyor. CoinGlass verilerine göre, balina olarak tanımlanan büyük cüzdanların net pozisyonu Mayıs 2026 itibarıyla pozitif bölgeye geçti. Balinalar Ethereum toplamlarını artırırken, bireysel yatırımcılar daha temkinli davranıyor. Bu ayrışma, genellikle piyasada yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor ve tarihsel olarak benzer şekillerde görülmüş durumda.

Balina kaynaklı bu birikim, kısa vadedeki zayıf piyasa hissiyatına karşı erken bir pozisyon alma işareti olarak da değerlendiriliyor.

Trend analizleri ve uzun vadeli görünüm

Dört saatlik grafikte yaşanan teknik kırılmalarla birlikte, fiyatın son yüksek tepeleri ve dipleri giderek aşağı çekiliyor. Uzmanlar, EMA34 ve EMA89 hareketli ortalamalarının aşağı yönlü kesiştiğini, bunun tipik olarak düşüş baskısı ve olası dağılım koşullarını yansıttığını belirtiyor. Fiyat toparlanma girişimleri ise şimdilik piyasa tarafından hızla satış baskısıyla karşılanıyor.

Uzun vadede ise, haftalık grafiklerde Ethereum’un 1.740 dolar civarındaki makro desteğini koruduğu görülüyor. Yükselen kanal yapısı devam ederken, bu seviye üstü korunursa uzun vadeli pozitif senaryolara zemin oluşabilir. Ancak, yukarı yönlü hareketlerin sürmesi için önemli dirençlerin ve yüksek işlem hacminin sağlanması şart olarak öne çıkıyor.

  • Kısa vadede toparlanma denemeleri satışla karşılaşıyor.
  • 2.150–2.180 dolar bandı güçlü bir direnç olarak izleniyor.
  • 2.080 dolar altına sarkılırsa, fiyat 2.000 dolara gerileyebilir.

Sonuç olarak, Ethereum’un kısa vadede dalgalı ve yönsüz yapısı sürüyor. Uzun vadeli grafikte ise makro desteğin korunması, fiyat için umut veren bir yapı sunuyor. Yine de, piyasanın belirleyici seviyeleri aşana dek iki yönlü riskler devam edecek gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
