Ethereum’da fiyat yüzde 26 düşerken staking oranı yüzde 31’e çıktı

Ethereum ağında 2026 yılında dikkat çekici bir ayrışma yaşanıyor. ETH fiyatı yıl başından bu yana yüzde 26’lık bir düşüş gösterirken, ağdaki staking oranı yükselmeye devam etti ve toplam arzın yüzde 31’ine ulaştı. Yılın ilk günlerinde bu oran yüzde 29 civarındaydı. Fiyatta görülen gerileme ile zincir üzerindeki bu artış arasındaki fark giderek büyüyor.

Staking oranındaki artış yatırımcı davranışlarına yansıdı

Ethereum ağında staking, yani kullanıcıların varlıklarını kilitleyerek ağa katkıda bulunmaları, ağın güvenliği ve istikrarı açısından büyük önem taşıyor. 2026 yılında bu oranın yüzde 29’dan yüzde 31’e yükselmiş olması, pek çok ETH sahibinin uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket ettiğini gösteriyor.

Uzmanlara göre fiyatlardaki gerilemeye karşın stake edilen ETH miktarında sürekli bir artış yaşanması, yatırımcıların kısa vadeli zayıf fiyat performansına rağmen gelecek beklentisine odaklandığını ortaya koyuyor. Özellikle kripto varlıkların genelinde yaşanan dalgalı seyre rağmen, Ethereum ağındaki aktif katılım dikkat çekiyor.

Yıl başından bu yana ETH’nin yüzde 26 düşüş göstermesine rağmen staking oranının yüzde 29’dan yüzde 31’e yükseldiği belirtiliyor. Bu artış, uzun vadeli yatırımcıların güvenini ve dolaşımdaki arzın önemli ölçüde azalmasını yansıtıyor.

Ethereum ağı hakkındaki gelişmeleri yakından izleyen Ivan Wu ve Bryan Samsoedin de süreç boyunca staking eğiliminde net bir yükseliş olduğuna dikkat çekiyor. Buna paralel olarak dolaşımdaki arz azalırken, piyasadaki anlık fiyat hareketleri ile zincir üzerindeki destek arasında fark oluşmaya başladı.

Dolaşımdaki ETH azalıyor, piyasaya etkisi tartışılıyor

Ethereum’daki staking faaliyetlerinin artması, dolaşımdaki likit ETH miktarının azalmasına neden oluyor. Bu durum, ilerleyen dönemde talebin yeniden yükselmesi halinde fiyatlar üzerindeki baskının hafifleyebileceği anlamına geliyor. Ancak fiyatların yönü, kısa vadede piyasa dinamiklerine ve yatırımcı akışlarına bağlı kalmaya devam ediyor.

Bunun yanında, likit staking platformlarının yaygınlaşması da Ethereum ekosisteminde önemli bir dönüm noktası olmuş durumda. Lido gibi hizmetler sayesinde kullanıcılar, ETH’lerini kilitleyerek getiri elde ederken aynı zamanda belirli bir likiditeye de sahip olabiliyor. Bu gelişmeler, küçük yatırımcılardan kurumsal aktörlere kadar geniş bir kitlenin Ethereum staking’ine erişimini kolaylaştırdı.

Staking işlemleri, yalnızca teknik bilgiye sahip olan katılımcıların değil, herkesin Ethereum ağında yer almasını mümkün kılıyor. Özellikle validator (doğrulayıcı) olmak için gereken minimum varlık şartı ve teknik zorluklar, bu tür platformlarla büyük ölçüde aşılmış durumda.

Kurumların ve yeni finansal ürünlerin rolü büyüyor

Ethereum’da son dönemde kurumsal yatırımcıların ilgisi de gündemi belirlemeye devam ediyor. Piyasa analistlerine göre, spot ETH ETF’lerinin onaylanmasının ağdaki staking faaliyetlerine uzun vadede daha fazla katkı sunması bekleniyor.

Diğer yandan, zincir üzerinde gerçek varlıkların dijitalleştirilmesi süreci hız kazandı. Kripto varlıklara dayalı finansal ürünler, Ethereum ağında tokenizasyonun yaygınlaşmasını sağladı. Böylece hem DeFi sektöründe hem de Layer 2 çözümlerinde ekosistemin büyümesi sürüyor.

ETH fiyatlarındaki toparlanmanın ise yalnızca ilgideki artışa değil, aynı zamanda yeni kurumsal yatırımların piyasaya girmesine de bağlı olduğu belirtiliyor. Talebin artması durumunda, dolaşımdaki arzdaki daralma fiyat üzerindeki baskıyı hafifletebilir.