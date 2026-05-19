Ethereum Foundation’da peş peşe istifalar sonrası 169 çekirdek geliştirici kaldı ETH fiyatı yıl içinde %40 geriledi

Ethereum Foundation’da son dönemde art arda yaşanan yüksek profilli istifalar, platformun geleceği ve ekip içi uyuma dair yeni tartışmalar başlattı. İstifalar, Tomasz Stańczak’ın eş direktör olarak yalnızca bir yıl görev aldıktan sonra ayrılmasıyla birlikte hız kazandı.

Art arda gelen istifalar ve ekip değişiklikleri

Nisan ve mayıs aylarında, Ethereum Foundation’da toplam altı katkı sağlayıcı ya görevlerinden ayrıldı ya da uzun süreli izne çıktı. Bu ayrılıkların büyük bölümü, doğrudan vakfın çekirdek mühendislik ve araştırma ekiplerini etkiledi. Vakıf içinde, Ethereum’un temel (L1) protokol tasarımından sorumlu Protocol Cluster birimi de, önemli iki mühendisin, Barnabé Monnot ve Tim Beiko’nun ayrılmasıyla yeniden yapılanmaya gitti.

Uzun yıllar vakıfta görev almış bazı isimler de kuruluştan ayrıldı. Bu isimlerden Josh Stark, yedi yıl boyunca çeşitli projelerde yer aldı ve Trillion Dollar Security Initiative eş başkanlığını yürüttü. Ayrıca, beş yıldır Protocol Guild’de katkı sunan Trent Van Epps de kurumdaki tam zamanlı görevine veda etti; ancak Ethereum ekosisteminde yarı zamanlı destek vermeyi sürdürecek.

Toplulukta yankı uyandıran son ayrılıklar

Mayıs ayında öne çıkan yeni ayrılıklardan biri, yedi yıldan fazla süredir Ethereum Foundation bünyesinde olan ve Beacon Chain’in geliştirilmesinde önemli rol oynayan Carl Beek tarafından duyuruldu.

Yedi yılın ardından, çeşitli projelerde yer almaktan çok gurur duyduğunu aktaran Carl Beek, vakıftan ayrılacağını belirtti. KZG töreni ve Beacon Chain’in ilk tasarımında görev almasının en önemli deneyimleri arasında olduğunu paylaştı.

Kısa süre sonra dört yıl boyunca kriptoekonomi ve mekanik tasarım araştırmaları yürüten Julian Ma da Ethereum Foundation’dan ayrıldığını açıkladı.

Dört yıl boyunca önemli isimlerle birlikte çalıştığı için minnettar olduğunu ifade eden Julian Ma, toplulukla pek çok önemli projede beraber emek verdiğini belirtti.

Yüksek profilli bu iki ayrılık, toplulukta geleceğe yönelik soruların yoğunlaşmasına yol açtı. Vakıf, merkezi bir otorite yerine ekosistemi destekleyen bir unsur olma vizyonunu vurgulamaya devam ediyor.

Geliştirici sayısındaki değişim ve teknik gündem

Vakıftaki ayrılıklara rağmen Ethereum’daki geliştirici hareketliliği büyük ölçüde sürüyor. Token Terminal verilerine göre, platformda şu anda 169 çekirdek geliştirici bulunuyor. Son bir ayda çekirdek ekipte yüzde 63 artış yaşanırken, bu sayı geçen yıl mayıs ayında 225 kişiydi. Yıllık bazda bir azalma dikkat çekiyor, ancak son dönemde kısmi bir toparlanma olduğu da görülüyor.

Chainspect’in verilerine göre ise, geçtiğimiz dönemde toplamda 9.744 Ethereum geliştiricisi platformda aktif olarak çalışmalarını sürdürdü. Buna karşılık, genel ekosistem geliştirici sayısı bakımından Solana, Ethereum’un önüne geçmiş durumda.

Vakıf politikaları, rezerv durumu ve ETH fiyatı

Ethereum Foundation, kısa süre önce yayınladığı Mandate çerçevesinde yapısal bir dönüşüme gitmeyi planlıyor. Bu yaklaşım kapsamında, vakfın ekosisteme doğrudan etki eden merkezi bir rol yerine daha arka planda kalması amaçlanıyor ve bazı önemli katkı sağlayıcılarla yollar ayrılıyor.

Öte yandan vakfın cüzdanlarındaki ETH rezervlerinde de azalma yaşanıyor. Mevcut durumda Ethereum Foundation’ın elinde 103.660 ETH olduğu raporlandı. Bu rezervin bir kısmı stake edilirken, bir kısmı ise BitMine üzerinden satıldı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Ethereum’un finansal sisteme yön veren en önemli katmanlardan biri olacağı beklentileri de devam ediyor. Ancak, merkeziyetsiz projelerin artan siber saldırı tehditleriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, ekipteki yeniden yapılanma ekstra önem kazandı.

Son gelişmelerle birlikte ETH fiyatı da dikkat çekici bir düşüş yaşadı. CryptoAppsy’nin piyasa ekranlarına yansıyan verilere göre, ETH’nin fiyatı son bir yılda yüzde 40 gerileyerek 2.117,02 dolar seviyelerine indi. Fiyatlardaki düşüşe rağmen, piyasadaki ETH arzının yüzde 31’i Beacon Chain’de stake edilmiş durumda. Bu oran, Ethereum ekosistemine olan güvenin halen güçlü kaldığına işaret ediyor.