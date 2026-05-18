Ethereum fiyatı $2.100’a düştü satış baskısı artıyor ETF çıkışları yükseldi

Ethereum son hafta başında 2.400 dolar seviyesinden sert bir şekilde geri çevrildi ve pazartesi günü 2.100 dolara kadar geriledi. Son verilere göre, satışların yeniden hız kazandığı ve kısa vadede düşüş eğiliminin ağırlık kazandığı görülüyor.

Satış Baskısında Borsa ve ETF Etkisi

Binance üzerindeki işlem hacimlerinin detaylı incelenmesi, yatırımcıların daha çok satış yönünde pozisyon aldığına işaret ediyor. Binance, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olarak, piyasa trendleri üzerinde belirleyici bir role sahip. Borsanın vadeli işlemler bölümünde pazar günü yalnızca bir saatlik sürede 1,1 milyar doları aşan agresif satış emri gerçekleşti. Bu tür ani hacim artışları, özellikle fiyat düşüşü sırasında görüldüğünde, büyük oyuncuların risk azaltma çabaları ya da piyasada kısa vadeli baskıların yoğunlaştığını gösterebiliyor.

Ethereum tabanlı spot borsa yatırım fonlarında (ETF) ise ABD piyasasında üst üste beş gün boyunca net çıkış yaşandı. Son verilere göre bu ETF’lerde toplam 255 milyon dolar yatırım piyasadan çekildi. CoinShares’in haftalık raporuna göre, küresel ölçekte Ethereum fonlarından çıkış 249 milyon dolara ulaştı. Bu tutar, ocak ayı sonundan bu yana görülen en yüksek haftalık çıkış olarak kayıtlara geçti.

Analist Whale Factor, “Kurumsal tarafta Ethereum ilgisinin yerel olarak duvara çarptığını görüyoruz,” diyerek mevcut çıkışların piyasa üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Yine analizlere göre, yatırım ürünlerinden olan bu çıkışlar, Ether’e olan kurumsal talepte sınırlı bir döneme işaret ediyor.

Teknik Seviyelerde Kritik Alanlar

TradingView verilerine göre Ethereum’un fiyatı 2.100 dolarda yatay seyrederken, 12%’lik bir gerilemeyle 6 Mayıs’taki 2.420 dolar seviyesinden önemli ölçüde uzaklaşmış durumda. Pazar günü Bitstamp borsasında 2.090 dolar kaydedildi; bu seviye Ethereum’un 17 Nisan’dan bu yana gördüğü en düşük nokta oldu.

CryptoQuant analisti Amr Taha, yeni araştırmasında “Ethereum önemli aşağı yönlü seviyeleri test ederken Binance’te yüksek hacimli agresif satışlar oluştu” değerlendirmesini yaptı.

Bunun yanı sıra, teknik analizde öne çıkan bir başka gösterge, yatırımcıların ortalama 2.000-2.100 dolar maliyetle yaklaşık 3,85 milyon ETH’ye sahip olması. Piyasa katılımcılarının bu bölgede maliyetine yakın fiyattan alım yapması, fiyatın daha da gerilemesini bir süreliğine durdurabilir.

Teknik analist Donald Dean, “Boğaların, günlük grafikte 2.100 dolar civarındaki destek alanını koruması gerekiyor; aksi halde ETH daha düşük kanal aralığına gerileyebilir” diyerek uyardı.

Piyasa izleyicileri, Ethereum’un 2.000 doları aşağı yönlü kırması halinde fiyatın 1.700 dolara kadar geri çekilebileceği yönünde öngörüde bulunuyor.

Piyasa Beklentileri ve Yatırımcı Stratejileri

Bazı analistlere göre, Ethereum’un kritik destek seviyesinin altına gerilemesi yeni bir satış dalgası başlatabilir. Ancak, yatırımcıların bu bölgede tekrar alıma yönelmesi ve 2.000 dolar üzerinde pozisyonunu güçlendirmesi halinde düşüşlerin sınırlanması mümkün görünüyor. Özellikle geçen hafta yaşanan sert satışların ardından bu bölge yakından takip ediliyor.

İşlem hacmi düşük destek alanlarının yatay fiyat hareketlerini beraberinde getirebileceği, yeni bir yönün ise ancak hem teknik hem de temel gelişmelerle şekillenebileceği değerlendiriliyor.

Sharplink CEO’su, Ethereum fiyatını yukarı taşıyacak üç ana unsurun ABD’de CLARITY Act’in kabulü, genel piyasa risk iştahının geri dönmesi ve gerçek varlıkların Ethereum üzerinde tokenleştirilmesindeki artış olabileceğini belirtti.

Son olarak, uzmanlar Ethereum’un kısa vadede satış baskısı altında kalmaya devam edebileceğine, ancak belirli destek seviyelerinde alıcıların yeniden devreye girmesiyle fiyatın dengelenebileceğine dikkat çekiyor.