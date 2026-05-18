Bitcoin 91.000 dolara yol açıldı, 7,8 milyon BTC engel oluşturuyor

Bitcoin’in 76.275 dolar seviyesine doğru yaşadığı son geri çekilme, piyasadaki coşkuyu belirgin şekilde yatıştırsa da, teknik göstergeler orta ve uzun vadede yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ediyor. Makroekonomik tarafta ise özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi olasılığının azalması kısa vadede fiyatı baskılamayı sürdürüyor. Öte yandan haftalık grafiklerde kullanılan Bollinger Bantları, kilit destek seviyesinin korunduğunu ve yukarı yönlü hareketlerde 91.091 dolar hedefinin hâlâ canlı olduğunu gösteriyor.

Bollinger Bantları ile Orta Vadeli Yükselişin Sürmesi

TradingView platformunda yayınlanan haftalık grafiğe bakıldığında, Bitcoin halen Bollinger Bantlarının ortasına karşılık gelen 20 dönemlik basit hareketli ortalamanın (20 SMA) üzerinde işlem görüyor; bu seviye ise an itibarıyla 74.986 dolar düzeyinde bulunuyor. Bu ortalamanın üzerinde kalınması, orta vadeli yükseliş ivmesinin korunabilmesi açısından ana koşul olarak tarif ediliyor.

Fiyatın bu bölge üzerinde kalıcı olması halinde, üst bant olan ve piyasanın mevcut ana hedefi olarak öne çıkan 91.091 dolar seviyesi yeniden masada olacak.

7,8 milyon BTC’lik arz duvarı ve psikolojik engeller

Mevcut tabloya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme ise blockchain veri analiz firması Glassnode’dan geldi. Şirketin güncel verilerine göre, piyasadaki teknik göstergelerden çok, yatırımcı psikolojisinin öne çıktığı bir dönemden geçiliyor. Şu anda yaklaşık 76.700 dolar fiyat seviyesinde tam 7,8 milyon Bitcoin henüz kâr etmeden bekliyor; bu miktar hem kısa hem uzun vadeli yatırımcıların ellerinde bulunuyor.

Bu “zorda kalan” arzın önemli bir bölümü, önceki döngüdeki zirve seviyeleri test edilirken birikmiş durumda. Bugün bu arz bir yük gibi piyasanın üzerinde asılı kalıyor. Bitcoin yukarı yönlü her yeni hamlede –özellikle de 90.000 dolar seviyesine yaklaşırken– bu yatırımcıların zararlarını telafi etmek için satışa yönelmesi, yükselişi zorlaştıran güçlü bir direnç oluşturuyor.

Glassnode verileri, “Bu direnç aşılmadan, güvenli bir yükseliş hareketi için piyasadaki milyonlarca Bitcoin’in yeni sahipleri tarafından emilmesi gerekiyor” değerlendirmesine dikkat çekiyor.

Kurumsal Alımlar ve Dış Etkenler

Piyasadaki bu arzın bir kısmı ise kurumsal yatırımcılar tarafından orta vadeli bakış açısıyla alınmaya devam ediyor. Son verilere göre, Strategy adlı şirket geçen hafta portföyüne 24.869 Bitcoin daha ekledi. Bu alımlar, ABD 10 yıllık Hazine tahvillerindeki yükseliş ve artan küresel jeopolitik gerginlikler nedeniyle yaşanan genel piyasa panik havasına rağmen gerçekleşti.

Analistler, bu kurumsal alımların piyasadaki arz baskısının hafifletilmesine katkıda bulunurken, mevcut direnç seviyelerinin aşılması halinde fiyatın üst bandı hedefleyebileceğine dikkat çekiyor.