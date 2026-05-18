Bitcoin’de 450 milyar dolarlık risk: Quantum bilgisayarlar kripto güvenliğini zorluyor

Kuantum bilişiminin hızla ilerlemesi, kripto para ekosisteminde önemli bir tehdit olarak öne çıkıyor. Wall Street’in önde gelen finans kuruluşlarından Citi, yayımladığı yeni raporunda son gelişmelerin hem kripto varlıkların hem de internet altyapılarının güvenlik riskini öne çektiğine dikkat çekiyor.

Quantum bilgisayarlar kripto güvenliğini tehdit ediyor

Citi bankasının cuma günü paylaştığı raporda, kuantum bilgisayarların klasik şifreleme sistemlerini zayıflattığı vurgulandı. Geleneksel blokzincir projeleri, finansal ağlar ve dijital iletişim sistemleri, büyük ölçüde matematiksel olarak güvenli olduğu varsayılan kriptografik algoritmalara dayanıyor. Ancak kuantum teknolojisindeki yeni atılımlar, bu dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip.

Kriptografi uzmanları, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın, Bitcoin ve Ethereum gibi ağlarda yaygın kullanılan açık anahtar şifreleme algoritmalarını çözebileceğini belirtiyor. Özellikle dijital cüzdanlar, kripto borsaları ve blokzincirlerin altyapısı, bu yeni teknolojiye karşı kırılgan hale gelebilir.

Bitcoin daha savunmasız olabilir

Raporda, Bitcoin’in mevcut yönetim modeli ve protokol değişikliklerinin yavaş ilerlemesi nedeniyle tehditlere karşı daha hassas bir yapıda olduğu ifade edildi. Özellikle blokzincirde daha önce ortaya çıkan açık anahtarlar, hareketsiz kalan cüzdanlar ve eski adres türleri gibi noktalar vurgulandı. Bu alanların, Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu düşünülen cüzdanları da kapsadığı aktarıldı.

En son tahminlere göre, zincirde şu anda açık olan anahtarlar nedeniyle 6,5 ila 6,9 milyon adet Bitcoin, kuantum saldırılarına karşı risk altında bulunuyor. Bu miktar, dolaşımdaki toplam arzın yaklaşık üçte birine denk geliyor; güncel fiyatlarla hesaplandığında yaklaşık 450 milyar dolarlık bir değere işaret ediyor.

Uzmanlar, gelecekte geliştirilecek kuantum bilgisayarların, blokzincir işlemleri doğrulanmadan önce özel anahtarları hızla ortaya çıkarabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca şimdi şifrelenerek saklanan verilerin, ileride çözülmek üzere kötü niyetli kişilerce toplanabileceği uyarısı da yapıldı.

Ethereum ve post-kuantum stratejiler

Raporda, Ethereum gibi proof-of-stake tabanlı blokzincirlerin protokol güncellemelerine daha hızlı adapte olabildiği belirtildi. Ancak teknolojik gelişmelerin bu ağların da doğrulayıcı anahtarlarını kırabilecek seviyeye ulaşması halinde, sistem bütünlüğünün tehlikeye girebileceği uyarısı yapıldı.

Kuantum saldırılarının kısa vadede yaygınlaşması beklenmese de, uzmanlar blokzincirlerin post-kuantum şifreleme teknolojilerine geçerek önlem alabileceğini düşünüyor. Kripto topluluğu şu anda BIP-360 ve BIP-361 gibi Bitcoin güncellemelerini tartışıyor; bu tür geliştirmelerin ileriye dönük çözüm olabileceği öne çıkıyor.

Citi bankası, risklere rağmen kripto paraların uzun vadede teknolojiye uyum sağlayabileceği görüşünde kalmaya devam ediyor. Banka, sektör genelinde yeni kuantum dayanıklı çözümlerin ve protokol güncellemelerinin önemine dikkat çekiyor.