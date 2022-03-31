Bitcoin (BTC), uzun zamandır bekleneni yapıyor ve 47.000 doların üzerinde konsolide oluyor. Bu gelişme ile beraber tüm kripto piyasası canlandı ve fonlar hareketlendi. Analistler ise bu hareketleri, yükseliş ivmelerini ve grafiklerdeki fiyat modellerini inceleyerek BTC’nin kısa vadede nerelere ulaşacağına dair tahminlerde bulunuyor.

%8 Artış ve 50.000 Dolar

Bir kripto izleme merkezi olan CoinMarketCap, kendi içinde bir ekosistemi bulunuyor. Bu ekosistem, Bitcoin ve diğer altcoinler için tahmin oylaması yapıyor. Tarihsel verilere bakıldığında bu oyların %82’e varan doğruluk oranında gerçekleştiği de görülüyor. Ekosistem, Bitcoin’in 30 Nisan 2022 için 51.000 doların üzerinde olacağını söylüyor. CoinMarketCap üyeleri, bu tahminle BTC’nin %8 kadar artacağını öngörüyor. Oylamaya yaklaşık 55.723 üyenin katıldığı da raporlanıyor.

Uzmanlar, Bitcoin’in %90’ından fazlasının arzda dolaşımda olduğunu belirtiyor. Ayrıca uzmanlar, kripto para birimleri ve NFT’lerin de içinde bulunduğu dijital varlıkların enflasyonunun %1,7 olduğunu söylüyor. Yani kriptoların enflasyonu ABD’nin enflasyonun yaklaşık 5 katı kadar altında seyrediyor. Dolayısıyla, BTC ve altcoinlerin enflasyondan korunma yolu olarak görülmesi ve yatırımcıların yönlenmesi kaçınılmaz oluyor. Bu yönlenmeler ve yatırımlar arttıkça da Bitcoin’in giderek fiyat artışı yaşaması bekleniyor.

Güvenli Liman BTC

Nisan ayı yaklaşırken uzmanlar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana BTC’nin %35 fiyat artışına gittiğini vurguluyor. BTC, enflasyona ve savaşa rağmen yükseliş ivmesi göstermesiyle tüm piyasalardan bağımsız bir güç olduğunu böylece kanıtlıyor. Küresel piyasalarda belirsizlik oluştukça yatırımcılar, Bitcoin’i güvenli bir liman olarak görmeye başlıyor.

Bu süreçte Bitcoin, 896 milyar dolarlık piyasa değeri ile tüm kripto piyasasının neredeyse yarısına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu yazı yazılırken ise BTC, 47.232 dolardan işlem görüyor. Ayrıca haftalık olarak bakıldığında BTC’nin %10’a yakın artış sağladığı da gözlemleniyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde BTC, 48.000 doları zorlamıştı. Dolayısıyla BTC’nin 50.000 üzerine çıkması çok da beklenmedik bir şey değil. Kıdemli analist Mike McGlone, BTC’nin artık dijital teminat olma yolunda olduğunu vurguluyor. Bir kripto danışmanlık firmasının CEO’su Michael van de Poppe ise, BTC’nin 50.000 doların ötesinde yıl sonuna doğru 100.000 dolara kadar ulaşacağını belirtiyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.