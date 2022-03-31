X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   Ünlü Kripto Kahinlerinin Tahminleri: 30 Nisan 2022 Bitcoin (BTC) Net Fiyat Beklentileri

Ünlü Kripto Kahinlerinin Tahminleri: 30 Nisan 2022 Bitcoin (BTC) Net Fiyat Beklentileri

Bu platformda, 55.000'in üzerinde katılımcının katılımı ile Bitcoin (BTC)'nin 2022 Nisan ayı sonu için fiyat beklentisi oylanıyor.
14:40
31 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Bitcoin (BTC), uzun zamandır bekleneni yapıyor ve 47.000 doların üzerinde konsolide oluyor. Bu gelişme ile beraber tüm kripto piyasası canlandı ve fonlar hareketlendi. Analistler ise bu hareketleri, yükseliş ivmelerini ve grafiklerdeki fiyat modellerini inceleyerek BTC’nin kısa vadede nerelere ulaşacağına dair tahminlerde bulunuyor.

%8 Artış ve 50.000 Dolar

Bir kripto izleme merkezi olan CoinMarketCap, kendi içinde bir ekosistemi bulunuyor. Bu ekosistem, Bitcoin ve diğer altcoinler için tahmin oylaması yapıyor. Tarihsel verilere bakıldığında bu oyların %82’e varan doğruluk oranında gerçekleştiği de görülüyor. Ekosistem, Bitcoin’in 30 Nisan 2022 için 51.000 doların üzerinde olacağını söylüyor. CoinMarketCap üyeleri, bu tahminle BTC’nin %8 kadar artacağını öngörüyor. Oylamaya yaklaşık 55.723 üyenin katıldığı da raporlanıyor.

Uzmanlar, Bitcoin’in %90’ından fazlasının arzda dolaşımda olduğunu belirtiyor. Ayrıca uzmanlar, kripto para birimleri ve NFT’lerin de içinde bulunduğu dijital varlıkların enflasyonunun %1,7 olduğunu söylüyor. Yani kriptoların enflasyonu ABD’nin enflasyonun yaklaşık 5 katı kadar altında seyrediyor. Dolayısıyla, BTC ve altcoinlerin enflasyondan korunma yolu olarak görülmesi ve yatırımcıların yönlenmesi kaçınılmaz oluyor. Bu yönlenmeler ve yatırımlar arttıkça da Bitcoin’in giderek fiyat artışı yaşaması bekleniyor.

Güvenli Liman BTC

Nisan ayı yaklaşırken uzmanlar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana BTC’nin %35 fiyat artışına gittiğini vurguluyor. BTC, enflasyona ve savaşa rağmen yükseliş ivmesi göstermesiyle tüm piyasalardan bağımsız bir güç olduğunu böylece kanıtlıyor. Küresel piyasalarda belirsizlik oluştukça yatırımcılar, Bitcoin’i güvenli bir liman olarak görmeye başlıyor.

Bu süreçte Bitcoin, 896 milyar dolarlık piyasa değeri ile tüm kripto piyasasının neredeyse yarısına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu yazı yazılırken ise BTC, 47.232 dolardan işlem görüyor. Ayrıca haftalık olarak bakıldığında BTC’nin %10’a yakın artış sağladığı da gözlemleniyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde BTC, 48.000 doları zorlamıştı. Dolayısıyla BTC’nin 50.000 üzerine çıkması çok da beklenmedik bir şey değil. Kıdemli analist Mike McGlone, BTC’nin artık dijital teminat olma yolunda olduğunu vurguluyor. Bir kripto danışmanlık firmasının CEO’su Michael van de Poppe ise, BTC’nin 50.000 doların ötesinde yıl sonuna doğru 100.000 dolara kadar ulaşacağını belirtiyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Michael Saylor’dan Bitcoin Tahvilleri’ne İlişkin Açıklama: “Küresel Piyasalar Hazır Değil!”
Michael Saylor’dan Bitcoin Tahvilleri’ne İlişkin Açıklama: “Küresel Piyasalar Hazır Değil!”
Bitcoin Sabit Kalırken Altcoin’lerde Hareketlilik Yaşanıyor! İşte Piyasada Son Durum
Bitcoin Sabit Kalırken Altcoin’lerde Hareketlilik Yaşanıyor! İşte Piyasada Son Durum
Bitcoin ATH Nedir? BTC 2022 Yılında Ne Kadar Olacak?
Bitcoin ATH Nedir? BTC 2022 Yılında Ne Kadar Olacak?
Analist’ten Bitcoin (BTC) 2024 Yorumu: 2011 İle Aynı Model!
Analist’ten Bitcoin (BTC) 2024 Yorumu: 2011 İle Aynı Model!
Ünlü Analist Açıkladı! Bitcoin ve Bu Üç Düşük Değerli Altcoin Yükselmeye Devam Edecek!
Ünlü Analist Açıkladı! Bitcoin ve Bu Üç Düşük Değerli Altcoin Yükselmeye Devam Edecek!
Piyasa Nereye Hareket Ediyor? BTC, ETH, AVAX ve Diğerlerinde Güncel Durum ve Kritik Seviyeler!
Piyasa Nereye Hareket Ediyor? BTC, ETH, AVAX ve Diğerlerinde Güncel Durum ve Kritik Seviyeler!
2018 Çöküşünü Bilmişti: Analistten Bitcoin İçin Pozitif Sinyal!
2018 Çöküşünü Bilmişti: Analistten Bitcoin İçin Pozitif Sinyal!
Ünlü Finans Şirketinden Dev Hamle: Kripto Teminatlı Banka Kredisi!
Ünlü Finans Şirketinden Dev Hamle: Kripto Teminatlı Banka Kredisi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bir Fast Food Zinciri Daha NFT Trenine Atladı!
Popüler Sosyal Medya Devi, 'Kripto Spekülasyonlarını' Gerekçe Gösterdi! NFT Hesaplarını Engelledi
Sosyal Medya Devi, ‘Kripto Spekülasyonlarını’ Gerekçe Gösterdi! NFT Hesaplarını Engelledi
Samsung, OpenSea Yerine Bu Platformu Tercih Etti! NFT Sektörünün Büyümesi Hızlanabilir
Samsung, OpenSea Yerine Bu Platformu Tercih Etti! NFT Sektörünün Büyümesi Hızlanabilir
Analist: Bu 5 NFT Projesi Gelecekte Yatırımcısını Zengin Edebilir
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022