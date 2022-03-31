En popüler meme kripto para birimlerinden biri olan Dogecoin (DOGE) yaratıcısı Billy Markus, meme token’ı piyasaya sürerek ne kadar kazanç elde ettiğini açıkladı. Bilindiği gibi DOGE, piyasanın ilk meme token’ı ve şu anda piyasa değeri bakımından en büyük şaka coin konumunda yer alıyor.

Markus Ne Kadar Kazandı?

Markus konuyla ilgili açıklamalarda, şu anda piyasada popüler olan influencer’lara da değindi ve konuyla ilgili yorumlarda bulundu. Aslında bu kişileri eleştiren Markus, içerik oluşturucuların ve influencer’ların şu anda aç gözlü olduklarını, bu yüzden çok kazandıklarını ancak ürünlerinin hepsinin bariz şekilde başarısız olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Markus, Dogecoin’i piyasaya sürerek sadece 3.000 dolar kazandığını da ifade etti. Buna ek olarak Markus bazı kişiler tarafından online baskılara maruz kaldığını da ekledi.

Markus daha sonra yaptığı açıklamalarda bu konuda çok sert olmadığını ve 2015 yılında kripto para birimini kira ödemek amacıyla satmadığı sürece iyi hissettiğini de sözlerine ekledi. Toplam kripto para piyasasının değerinin on kattan fazla arttığı göz önüne alındığında, kira için ödenen fonlar artık bir servet değerinde.

Dogecoin Fiyatı

Her ne kadar Dogecoin 2021 yılına kadar biraz arka planda kalmış olsa da şu anda piyasanın en popüler kripto para birimlerinden biri olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. DOGE yazının yayına hazırlandığı sırada 0,14 dolardan işlem görüyor ve 19,4 milyar dolar piyasa değeri ile 12. en büyük kripto para konumunda yer alıyor.

Analistlerin büyk çoğunluğu özellikle son gelişmeler ve geliştirmeler sebebiyle DOGE’nin bundan böyle yerini koruyabileceğini ifade ediyor. Ancak hala şaka coin’ler konusunda bazı uzman isimlerin endişeleri olduğunu da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla yatırımcıların bu aşamada meme token’lar konusunda temkinli olmasında fayda olabilir.