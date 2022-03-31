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QNB’den Kripto İle Bankacılık Çözümü: Bu Altcoinle İşbirliği Yaptılar!

Dünyaca ünlü geleneksel finans bankacılığı olan QNB, bu altcoinin ağındaki çözümlerle uluslararası bankacılık için yeni çözümler elde ediyor.
16:10
31 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Daha önce Ripple (XRP) ile ortaklık kuran QNB Group, uluslararası ödemeler için yeni bir ödeme çözümü ürettiklerini açıklıyor. QNB, bu çözümü RippleNet ile buluyor. Smart City Expo Doha 2022’nin de resmi banka sponsoru olan QNB, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından düzenlenen iki günlük etkinlikte RippleNet ürünlerini sergilemeye başlıyor.

QNB ile Ripple İlişkisi

QNB, RippleNet çözümleri ile QNB Katar ve QNB Finansbank Türkiye’de başarılı bir koridor başlatmıştı. Bu gelişmelerle QNB, Ripple’ın Orta Doğu’daki operasyonlarını genişletmiş oldu. Geleneksel finans bankalarından biri olan QNB, bu hamlesiyle havale işlemlerinin daha kolaylaşmasını ve bunun uluslararası pazarda genişlemesi hedefliyor. RippleNet, ağındaki çözümler sayesinde hem gerçek zamanlı ödeme seçeneği sunuyor hem de kriptolar ile benzersiz bir deneyimi yaşatmış oluyor.

Öte yandan, dünya çapındaki üst düzey finans kurumu yöneticilerinin %37’si, CBDC yani merkez bankası dijital para birimlerini finans sektöründeki en önemli potansiyel atılım olarak görüyor. Finansçılar, CBDC’lerin hem finansal katılımı artıracağını hem de böylece yatırımcıların krediye daha fazla erişim sağlayacağını düşünüyor.

CBDC Çözümleri

Birçok hükümet ve merkez bankası, hali hazırda pilot uygulamalarla CBDC’leri inceliyor ve araştırmalarına devam ediyor. Uzmanlar, 22 ülkeden 1.600 finans liderinin bu araştırmalar içerisinde bulunduğunu vurguluyor. Tüm bunlarla beraber, küresel çapta geleneksel finans piyasaların verimsiz ve uluslararası ödemelerde maliyetli olduğu tartışılıyor.

Ayrıca Ripple, Bhutan’ın merkez bankası Kraliyet Para Otoritesi ile CBDC çözümünü kullanmak adına ortaklık gerçekleştirdi. Bu ve benzeri gelişmelerde ülkeler, bu konuda tecrübe sahibi olan Ripple’ı seçmesi ile dikkat çekiyor. RippleNet, ülkelerin dijital ve sınır ötesi ödemelerinde iyileştirme sunuyor. Bu iyileştirmelerle Ripple, hem kripto piyasasına hem de geleneksel finans piyasasına katkısıyla finansal katılımını artırıyor. Böylece RippleNet, ilerleyen zamanlarda SWIFT’e bir alternatif bile olabilir.

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