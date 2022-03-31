Popüler kripto Youtube kanallarından olan Altcoin Buzz Nisan için iyi seçim olduğunu düşündüğü 4 altcoin’i takipçileri ile paylaştı.

Nispeten volatil bir Mart ayını geride bırakırken analistler Nisan ayı için takip ettikleri altcoin’leri açıklamaya başladı. Piyasanın popüler kripto Youtube kanallarından olan Altcoin Buzz da Nisan ayı için iyi seçim olduğunu düşündüğü 4 altcoin’i takipçileri ile paylaştı.

Chiliz (CHZ)

Analistin listesinde yer alan ilk kripto para birimi Chiliz (CHZ), Malta merkezli FinTech sağlayıcısı tarafından spor ve eğlence için önde gelen dijital para birimi olarak tanımlanabilir. Kullanıcıların en sevdikleri spor kulüplerinin yönetiminde söz hakkı elde etmesini sağlayan Blockchain tabanlı Socios ise CHZ’nin arkasında yer alan firma.

Analiste göre CHZ büyük bir yükselişin eşliğinde olabilir. Çünkü futbol efsanesi Lionel Messi dijital taraftar token şirketi Socios.com’u tanıtmak için 20 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.

Analist ayrıca CHZ ekosisteminin gelişmekte olduğunu ve faydalarının ve avantajlarının günden güne arttığını ifade ediyor. Ayrıca Chiliz Chain 2.0’ın başlatılacak olması da büyük bir haber olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla tüm bu gelişmeler sebebiyle Altcoin Buzz CHZ’nin Nisan için iyi bir seçim olacağını ifade ediyor.

Axie Infinity (AXS)

Analiste göre Nisan ayında takip edilmesi gereken ikinci altcoin ise Axie Infinity (AXS). Axie Infinity, kısmen oyuncuların yönetimde olduğu blok zinciri tabanlı bir işlem ve savaş oyunu. Axie, en popüler oyna-kazan oyunlarından biri haline gelen Sky Mavis projelerinden biri.

Analist Axie Inftinity’nin dünya çapında oldukça büyük bir hale geldiğini ifade ediyor. Ayrıca AXS ile ilgili iki önemli habere de dikkat çekiliyor.

İlk olarak Axie, kaç tane Axie veya NFT oyuncusuna sahip olduğuna bağlı olarak ücretsiz işlem sayısını azaltacak. İkinci olarak ise oyunun gerçekten 3. versiyonu olan Axie infinity Origin tanıtıldı. Analiste göre özellikle bu son özellik, Axie’yi gerçekten daha büyük bir pazara ve izleyiciye açmalı.

Chainlink (LINK)

Analistin Nisan için değerlendirdiği üçüncü altcoin ise Chainlink (LINK). Chainlink, evrensel olarak bağlantılı akıllı sözleşmeler sağlayan bir blok zinciri soyutlama katmanı olarak tanımlanabilir.

Analiste göre Chainlink, kripto ve blok zinciri alanında bir numaralı oracle sağlayıcısı. 28 Mart’ta Chainlink, 18’den fazla entegrasyon eklediklerini duyurdu. Bu, altı farklı zincire dağıtılan altı hizmeti içeriyor ve bu zincirler arasında Avalanche (AVAX), Binance Coin (BNB), Ethereum (ETH), Fantom (FTM), Polygon (MATIC) ve Solana (SOL) bulunuyor.

Bunlara ek olarak atılması planlanan farklı adımlar ile birlikte LINK’in Nisan ayında artış yaşayabileceği düşünülüyor.

AIOZ Network (AIOZ)

Analistin değindiği son altcoin olan AIOZ, kendi Blockchain’i üzerine kurulmuş dağıtılmış bir CDN olarak tanımlanıyor. Analiste göre AIOZ, dünyanın video akış şeklini değiştirmeyi amaçlıyor.

Analist AIOZ’un, coğrafyalar ve sektörler arasında güven oluşturma ve bant genişliği kaynaklarını verimli bir şekilde dağıtma maliyetini düşüreceklerini ifade ediyor. Ayrıca depolama dosyası aktarımı, ses metaverse videosu, canlı akış için web 3 çözümleri de sunuyorlar ve haftanın en büyük haberi, ana ağ sürüm 2’nin piyasaya sürülmesi.

Dolayısıyla AIOZ analistin Nisan ayı için potansiyel gördüğü son altcoin.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.