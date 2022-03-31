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Zilliqa (ZIL) Coin Neden Yükseldi? Zilliqa Coin Kimin?

Etkileyici ralli sayesinde ZIL yatırımcıları ciddi kazanç elde etti. Peki fiyatı bu denli yukarı çeken gelişme neydi?
22:00
31 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Son günlerin en fazla kazandıran kripto paralarından biri Zilliqa (ZIL) oldu? Peki bu yükselişin sebebi nedir? Kripto paraların genel piyasa trendinin tersine hareket ettiği çok sayıda örnek gördük. Açıklanan ortaklıklar, ağ güncellemeleri daha birçok müjde bu tarz fiyat hareketlerini tetikleyebiliyor.

Zilliqa (ZIL) Coin Neden Yükseldi?

Zilliqa (ZIL), Nisan ayında bir hizmet olarak metaverse (MaaS) platformunu resmen başlatacağını duyurdu. Bunun ardından bu hafta süpersonik boğa koşusuna başladı ve devam ediyor. 26 Mart tarihinde 0,5 dolardan alıcı bulan ZIL %440’ın üzerinde artış göstererek 0,22 dolara ulaştı.

2 Nisan’da Miami’de düzenlenecek bir VIP etkinliği sırasında Nvidia Omniverse üzerine kurulu bir MaaS platformu olan Metapolis’in müjdesi duyurduktan sonra kripto para yatırımcıları Zilliqa (ZIL)’ya akın etmeye başladı.

Veri istihbarat firması Dealroom’a göre, metaverse konsepti ve onu inşa etmeye çalışan şirketler, 2021’de bundan önceki yıl 2,33 milyar dolara kıyasla yaklaşık 3 milyar dolar fon topladı.

Özellikle, metaverse geliştiricileri, sanal etkinliklerden moda şovlarına ev sahipliği yapmaya, gerçek dünyada fiziksel ürünler satan tüm pazarlara ve NFT’lere kadar her şeyi inşa ediyor. Kasım 2021’de Facebook’un ana şirketi, sanal bir evrendeki uygulamalara yeni odağını göstermek için adını Meta Platforms Inc. olarak değiştirdi.

Zilliqa Coin Kimin?

Zilliqa Research Pte. Ltd. tarafından yönetilen ZIL Coin piyasadaki en eski kripto paralardan biridir. Geçmişi 2017 yılına kadar uzanıyor.  Ölçeklendirme konusunda en iyi olmak için çaba harcayan Zilliqa saniyede binlerce işlemi destekler ve halka açık bir blockchain olarak oluşturuldu. Şimdiki hedefi ise metaverse yani Web 3.0 konusunda geleceği inşa etmektir.

Şirketin CEO’su Dr. Ben Livshits, Brave ve Microsoft Research şirketlerinde görev aldı. Projenin Başkanı ve teknoloji biriminin başındaki isim ise Dr. Amrit Kumar, Zilliqa’nın kurucu ortağıdır. Max Kantelia ve Juzar Motiwalla tarafından kurulan Anquan Capital Haziran 2017’de Zilliqa Research Pte. Ltd’yi satın alarak bünyesine kattı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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