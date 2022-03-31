Fatih Faruk Özer çok sayıda Türk yatırımcının işlem yaptığı Thodex kripto para borsasının arkasındaki isimdi. Bu borsayı hiç kullanmayan yatırımcılar bile Dogecoin hediyesi verildiği dönemde üyeliklerini açtırmıştı. Yüzbinlerce üyesi olan Thodex borsası ansızın kapandı ve kurucusuna halen ulaşılamıyor. Peki mağdurlar parasını alabilecek mi?

Thodex Mağdurları Parasını Alıyor Mu?

Dogecoin promosyonundan kısa bir süre son Dogecoin’in global borsalardaki fiyatı ile Thodex borsasındaki fiyatı arasında önemli bir makas oluştu. Arbitraj yapmak isteyen kripto para yatırımcıları farklı borsalardaki USDT ve diğer kripto paralarını buraya transfer ediyor ancak satın aldıkları Dogecoin’leri borsa dışına taşıyamıyordu. Sosyal medyada artan şikayetler o dönemde sadece Dogecoin ile alakalıydı. Ancak günler sonra TL çekimleri de durduruldu. Finalde ise bildiğiniz gibi borsanın internet sitesi kapatıldı ve akşam haberlerinde Fatih Faruk Özer’in (20 Nisan 2021) yurt dışına çıkış fotoğraflarını gördük.

Son günlerde Twitter üzerinden paylaşımlar yapan Avukat Sevgi Eraslan, MASAK raporunda ismi geçen mağdurların kendilerine ulaşmasını istedi. Aldıkları vekalete istinaden borsanın kapandığı dönemdeki bakiyelerin bir kısmını TL olarak iade edeceklerini söyledi. Ancak mağdurlar enflasyon karşısında değer kaybeden paralarının sadece bir kısmını alabilecek olmaktan dolayı son derece tepkili ve birçoğu Twitter hesapları üzerinden şikayetlerini kısmi ödemeyle geri çekmeyeceklerini söylüyor.

Thodex Davasında Son Gelişmeler

Yürütülen soruşturma artık tamamlandı. Hazırlanan iddianameye göre 21 şüpheli için 5 farklı suçtan 40.564 yıla kadar hapis talep ediliyor. Toplam zarar ise 356 milyon TL olarak hesaplandı. Bu rakam şikayetçi üyelerin banka transferlerinin detaylı incelemesi neticesinde ortaya çıktı. İlk günden bu yana özellikle yabancı basında paylaşılan 2 milyar dolar rakamının da abartı olduğu bu şekilde anlaşılmış oldu. Şikayetçi olmayan mağdurların bu rakama dahil edilip edilmediği henüz bilinmiyor.

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen Fatih Faruk Özer tarafından kurulan Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) hakkında yürütülen soruşturmanın iddianamesi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. Toplamda 268 sayfalık bir iddianame oluşturuldu.

21 şüphelinin aşağıdaki 5 suçtan cezalandırılması isteniyor;

Suç maksadıysa örgüt kurma ve yönetme

Örgüte üye olma

Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık

Şirket yöneticileri ile Kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı

Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama

1 yıla yakın süredir kayıp olan Fatih Faruk Özer’in en son Arnavutluk’a gittiği biliniyor. Toplam 61 şüpheli hakkında ise kavuşturmaya yer olmadığına karar verildi.