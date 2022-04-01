Bored Ape Yacht Club ekibi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tespit edilen bir güvenlik açığı konusunda kullanıcıları uyardı.

Bored Ape Yacht Club ekibi, resmi Twitter hesabından yaptığı bir son dakika açıklaması ile yatırımcıları uyardı. Yapılan açıklamada, Discord’da bir güvenlik açığının tespit edildiği, şu anda herhangi bir airdrop gerçekleştirilmediği ve kullanıcıların hiçbir butona basmamaları gerektiği ifade edildi.

Bored Ape Yacht Club Ekibinden Son Dakika Açıklaması

Bored Ape Yacht Club ekibi, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile kullanıcıları uyaran ekip, Discord’ta geçici bir güvenlik açığının tespit edildiğini duyurdu. Bored Ape Yacht Club ekibi, diğer Discord sunucularının da saldırı altında olduğunu, şu anda herhangi bir airdrop gerçekleştirmediklerini ve kullanıcıların hiçbir butona basmamaları gerektiğini ifade etti.

ApeCoin’de (APE) Güncel Teknik Görünüm

Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonunun yaratıcısı Yuga Labs tarafından piyasa sürülen ApeCoin (APE), piyasaya sürülmesinden bu yana volatilitesi oldukça yüksek fiyat hareketleri kaydetti. ApeCoin (APE), Bitcoin’in 48.000 dolar fiyat seviyelerine ulaşması ve kripto para piyasasının yeniden bir yükseliş ivmesi yakalaması ile birlikte çoğu altcoin gibi yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Ancak lider kripto para birimi Bitcoin‘in dün öğlen saatlerinde kaydetmeye başladığı düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 44.200 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesi, kripto para piyasasına yeniden aşağı yönlü bir ivme kazandırdı. Hafta içerisinde 15,5 dolar direncini test etmesine karşın ApeCoin, direnç seviyelerinden reddedilerek düşük oranlı değer kayıpları kaydetmeye başladı. APE, kaydettiği son fiyat hareketleri ile de 12,70 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve kritik destek seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.