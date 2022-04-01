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Analistler Açıklıyor: Nisan’da Pump Yapması Beklenen En İyi 4 Altcoin!

Ünlü analist, bu dört altcoinin dipten alım için tam zamanı olduğunu ve grafiklerinin Nisan'da artış sinyalleri verdiğini öngördüğünü açıklıyor.
16:36
1 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto piyasası yükseliş ve toparlanmalarına çoğunlukla devam ediyor. Ancak yatırımcılar, kriptoların çeşitliliği nedeniyle hangi kriptoya yatırım yapması gerektiği hakkında net bir bilgiye sahip olamıyor. Bir kripto analisti olan Cheeky Crypto, bu dört altcoini işaret ederek, fiyat artışlarını öngörüyor.

Anchor (ANCT)

Analist, Anchor (ANCT)’nin kısa vadede pump yapacağını söylüyor. Anchor, günlük volatiliteye göre yatırımcılarını korumaya çalışıyor ve uzun vadeli fiyat istikrarı ile dikkat çekiyor. Dolayısıyla uzmanlar, enflasyona karşı koruma için ANCT’nin kullanılabileceğini savunuyor.

Analistler, ANCT’nin 24 Şubat’ta 0,0047 dolara kadar düşmesini bekliyordu. Ancak ANCT, 0,6 dolar ile 0,7 dolar arasında konsolide olarak bu düşüşlere izin vermemişti. Ancak genel olarak bakıldığında ANCT’nin bir haftalık %0,8 bir aylık ise %2,6 düşüşler gösterdiği de görülüyor. Dipten alımlar yatırımcıları çekiyor ve bunu fırsat olarak değerlendiriyor. Cheeky Crypto, bu düşüşler sonrası yatırımcıların ANCT’ye yöneleceğini ve bunun ANCT’nin fiyatında yukarı yönlü baskı yapacağını savunuyor.

COTI (COTI)

COTI, herhangi bir para birimini dijitalleştirme konusunda yetki veren ilk kurumsal düzeyde fintech platformu olarak piyasaya sürülmüştü. Cheeky Crypto, COTI’nin fiyat hareketlerini dirençleri zorlayan bir düzeltme olarak yorumluyor. Analist, COTI tokenı stoklamak için şu anda iyi bir fırsat olduğunu söylüyor.

Dalgaların oluşumları ve direnç destek seviyelerinin alanları, satın alımların artışını gösteriyor. Dolayısıyla analist, COTI fiyatının 0,275 dolar civarında olduğu zaman alım için en uygun zaman olduğunu ve bir dip fiyatı belirttiğini bildiriyor. Ayrıca COTI, günlük %9’a yakın düşüş, haftalık ve aylık ise %19’a yakın yükselişiyle dikkat çekiyor.

Holo (HOT)

Analistin listesinde yer alan diğer bir altcoin olan Holo, blockchain teknoloji gerektirmeyen DApp’ler geliştirmek adına Holochain kullanarak oluşturulmuş eşler arası dağıtılmış bir platform olarak biliniyor. Holo, DApp’lerin kolayca erişilebilir olduğu bir ekosistem ve pazar yeri sunmayı amaçlıyor.

Holo’nun bu hedefi henüz tam olarak benimsenmese de analist, HOT tokenı için de alım için en uygun zamanların geldiğini belirtiyor. Analist, Holo’nun beşinci bir dalgayı zorladığını ve fiyatının artış yaşayacağını bildiriyor. Bunlara ek olarak HOT, son 24 saatte %5,5’in üzerinde düşüşü ve aylık olarak %40’a yakın fiyat artışı ile göze çarpıyor.

Stella (XLM)

Analistin önerdiği son altcoin Stella (XLM) oluyor. Stella, bankalara ihtiyaç duymadan para çözümleri getirmeyi planlıyordu. Ancak bankaların da Web3 ve blockchain teknolojisine yavaş yavaş girmesiyle Stella, bir darbe alıyor olabilir. Fakat analist, Stella’nın fiyat düşüşlerinden u dönüşü yapacağını belirtiyor. XLM, bir günlük bakıldığında %5 kadar bir düşüş ve aylık bakıldığında %14’ün üzerinde bir fiyat artışı yaşıyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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