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Metaverse Altcoin İçin Tehlike Çanları! Bu Kripto Paraya Dikkat!

NFT ve Metaverse odaklı bu kripto para için tehlike çanları çalıyor. Fiyatı hızla düşebilir.
18:12
1 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Altcoinler her zaman yükselmez ve bazı projelerde coşku azaldıkça fiyatın da küçüldüğünü görürsünüz. Bu altcoin için tehlike çanları çalıyor. Uzmanlar yeni bir satış dalgasının başlayabileceğini ve bu durumun fiyatı hızla aşağıya çekeceğini düşünüyor. Peki ama fiyat görünümünü olumsuza çeviren şey nedir?

ApeCoin Yorum

Mart ortasında gördüğü coşkulu fiyat rallisi, kripto paranın son iki haftadaki %70’lik değerleme düşüşü sayesinde çoktan tükenmiş görünüyor ve Nisan ayında daha da düşebilir. Bu beklentinin merkezinde ise oluşan yükselen kama bulunuyor. Bu model fiyatın birbirine yaklaşan iki yükselen trend çizgisi tarafından tanımlanan bir aralık içinde yukarı doğru konsolide edilmesiyle oluşur.

ApeCoin, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, 18 Mart’tan beri çok benzer bir desen çiziyor. Altcoin kısa süre önce yükselen takozunun alt trend çizgisinin altına düştü ve kendisini kurulumun teorik fiyat hedefi olan 9 dolara yakın hale getirdi, bugünün fiyatından yaklaşık %30 daha düşük.

ApeCoin Düşebilir

Bu arada, son iki hafta boyunca yükselen fiyatlar ile düşen hacimler arasındaki açık fark da yukarı yönlü momentumun zayıfladığını işaret ediyor. Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT koleksiyonunun arkasındaki firma Yuga Labs, yeni merkezi olmayan özerk organizasyonunun (DAO) yönetim tokeni olarak 1 milyar ApeCoin bastı. Ardından, her bir BAYC NFT sahibine 10.000 ApeCoin’i airdrop olarak gönderdi.

FTX ve Binance dahil olmak üzere bazı önde gelen kripto borsalarında aynı gün listelenen ApeCoin Mart’taki ilk çıkışında yaklaşık 1 dolardan 41 dolara kadar yükseldi. Ancak o günden beri güçlü bir düzeltmeyle mücadele ediyor.

NFT’ler için bir tahmin platformu olan SparkWorld’ün eş CEO’su Josh Ver, APE’nin Binance’deki ilk fiyatından hala %1,200 daha yüksek olan mevcut değerlemesinin Yuga Labs’deki “aldatma, heyecan ve coşkunun” bir sonucu olduğunu belirtti

“Koleksiyonun arkasındaki stüdyo olan Yuga Labs, ticari olarak uygun bir işletme; geçen yıl 127 milyon doların üzerinde gelir elde ettiler” diye ekledi, “eğer ApeCoin sahipleri bu karlardan bir pay alırlarsa, o zaman APE önemli bir temel değere sahip olacaktır” diyerek ne yapılması gerektiğini de söyledi.

Yuga Labs önümüzdeki yıl 9,4 milyon APE’nin her ay piyasaya gireceğini ve tahsis edilen tokenlerinin kilidini açabileceğini söyledi.

Fakat bu yeni arzı karşılamak için pazara girmesi gereken yaklaşık 132 milyon dolarlık aylık talebe veya günde 4,4 milyon dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var. Yuga Labs, BAYC, DAO ve girişim firmaları (a16z ve Animoca) gerekli talebi nasıl üretecek? Evet bu soru enflasyon riskini akıllara getiriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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