Nerede yanlış yapıyorum? Bu soruyu kendinize soruyorsanız cevabı burada olabilir.

Popüler bir kripto analisti kripto para yatırımcılarının önemli kısmının yanlış stratejiler izlediğini söyledi ve uyarılarını sıraladı. Altcoin Psycho takma adıyla tanınan analist Twitter hesabı üzerinden yaklaşık yarım milyon takipçisine seslendi. Peki kripto para yatırımcılarının %90’ı neyi yanlış yapıyor ve kazançlarını artırmak için nasıl bir strateji izlemeliler?

Kripto Para Stratejisi

Altcoin Psycho tüm kripto para yatırımcılarının en az %95’inin yanlış yerlere odaklandığını ve bu yüzden genellikle para kaybettiklerini söylüyor. Gerçek yatırımcıların arbitraj, madenci çıkarılabilir değeri (MEV), memepool botları ve verimsiz piyasa yapıcılarından yararlanma fırsatları gibi şeylere odaklandığını söyleyen popüler analist gerçek kazancın buralarda olduğunu düşünüyor.

Fakat kripto para yatırımcılarının %95’i emir akışı, teknik analiz ve göstergelere odaklanıyor. Altcoin Psycho bu piyasada iki düşünce modelinin olduğunu söylüyor.

Piyasanın sunduğu bilgiyi nasıl yorumlayabilirim? Piyasanın sunduğu bilgiyi başkaları nasıl yorumlayacak?

Çoğu yatırımcı para kazanmak için birinci seçeneği kullanıyor ancak Altcoin Psycho asıl kazancın ikinci düşünme modelinde olduğunu tecrübe etmiş.

Kripto Paralarda Doğru Yatırım

Daha fazla detaylandırmak gerekirse, yatırımcılar emir akışı ve iyi teknik analiz modellerini kullanarak doğru zamanda hareket etmeye çalışıyor. Ancak bu yöntemleri mükemmel şekilde kullanmak için yıllarını harcamaları gerekecek ve tam anlamıyla başarılı olamayacaklar. Kendisinin de ilk yoldan uzun süre gittiğini ve acı tecrübelerle odaklanması gereken şeyleri keşfettiğini söylüyor.

Analiste göre “ikinci dereceden düşünmeye” geçene kadar kripto para yatırımcılarının önemli bir kısmı para kazanamayacak.

Altcoin Psycho şunları söyledi;

“Peki pratikte bu aslında ne anlama geliyor? İlk (ve en önemli kısım) gururunuzu yutmaktır. İkinci dereceden düşünmeyi anlamak için, öncelikle bu saçmalıkların çoğunun kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olduğu ve aslında bir dahi olmadığınızı kabul etmeniz gerekir. Teknik analizde iyi olduğunuz için fiyat trend çizginizden sıçramaz, aynı seviyeye yeterince yatırımcı baktığı için fiyat ralli yapar. Akıllı yatırımcılar bunu bilir, bu yüzden bireysel yatırımcıları tuzağa düşürmek için stop-loss avları veya destek ve direnç sahtekarlıkları gibi yaygın tuzaklar kullanırlar”.

Altcoin Psycho, bir yatırımın faydalarını analiz etme zamanı geldiğinde artık bir proje hakkındaki kendi görüşüne ağırlık vermediğini söylüyor. Bunun yerine, sadece pazarın bu proje hakkında ne düşüneceğini ölçmeye çalışıyor.

Teknik analizin her zaman psikoloji olduğunu ve ne kadar fazla insan bu metrikleri takip ederse o denli başarılı olabileceği her zaman söylenir. Altcoin Psycho, matematikte boğulan yatırımcıların asıl odaklanmaları gereken “psikoloji” bölümünü atladığının altını çiziyor.