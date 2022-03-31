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Bu Altcoin Fonlarını Artırarak Elon Musk’ın Tesla’sına Meydan Okuyor!

Bu altcoin'in kurucusu vakfına yaptığı BTC stoğu ile bir BTC balinası oluyor. Uzmanlar, bu fonlardaki artışın kripto piyasasını etkilediğini belirtiyor.
13:40
31 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Terra (LUNA)’nın kar gütmeyen bir vakfı olan Luna Foundation Guard (LFG), yakın zamanda Bitcoin (BTC) rezervlerini arttıracağını açıklamıştı. Vakıf, bu rezervleri Terra’nın stablecoini olan TerraUSD (UST) için kullanacağını da bildirmişti. Bu süreçte Terra, hem UST için devasa bir Bitcoin fonu oluşturmaya devam ediyor hem de Bitcoin’in fiyat artışı ile durumdan kar ediyor.

UST Rezervleri Piyasayı Yönlendirdi mi?

Bitcoin’in artışları başladıktan sonra elinde büyük miktarda Bitcoin tutan kişilere onları satıp kar edip etmeyecekleri soruldu. LFG ve Terra’nın CEO’su Do Kwon, Bitcoin’lerini satmayacaklarını özellikle bildirdi. Tesla da bu konuya aynı şekilde yorum getirmişti. Uzmanlar, bu büyük stokçuların BTC’lerini satmaması dolayısıyla kripto piyasasının yeşil kalabildiğini vurguluyor.

Analistler, elinde en çok BTC tutan hesabın bu fiyat artışlarıyla beraber 200 milyon dolar kar elde ettiğini bildiriyor. Terra ise bu yılın ilk çeyreğinden itibaren BTC stoklamaya başlamıştı ve o zamandan beri Terra’nın 165 milyon dolarlık kazanç elde ettiği düşünülüyor. LUNA ve UST’yi desteklemek amaçlı BTC fonu oluşturan LFG’nin cüzdanı, 30.000 Bitcoin’i geçti.

Bu satın alımlar, kripto piyasası için organik giriş olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bu büyük satın alımlar BTC’nin fiyatını direkt olarak etkiliyor. Bitcoin’in boğa koşusu Terra’nın alımlarıyla ilişkili olsun ya da olmasın, Terra’nın bundan kazanç elde ettiği reddedilemiyor. Bitcoin, 47.000 doların üzerinde konsolide sağlayarak son üç ayın en yüksek verimini yakalıyor.

BTC Balinaları

Bu süreçte Terra, 10 milyar dolar değerinde BTC satın alma hedefine hızlıca ilerliyor. Terra’nın hali hazırda 4 milyar dolarlık hedefini tamamladığı da düşünülüyor. Bir kripto finansal medya hizmeti olan Blockworks, elinde en çok BTC tutan firmaları paylaştı.

Bu sıralamaya göre, MicroStrategy son aldığı BTC teminatlı kredi ile 125.051 BTC tutarak zirveyi kimseyle paylaşmıyor. Ancak üçüncü sırada bulunan Terra’nın 30.727 BTC ile Tesla’nın 43.200 BTC stoğuna yaklaştığı görülüyor. Terra, hedefine ulaşmak için BTC alımlarına devam edecektir. Dolayısıyla Tesla’yı BTC stok sayısında geçebilir ve MicroStrategy’e BTC balinası olarak rakip olabilir.

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