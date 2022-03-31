X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   Analist, Teknik Görünüme İşaret Etti: “ETH, 2016-2017’deki Fiyat Hareketlerini Takip Ediyor Olabilir!”

Analist, Teknik Görünüme İşaret Etti: “ETH, 2016-2017’deki Fiyat Hareketlerini Takip Ediyor Olabilir!”

Güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, ETH'nin 2016-2017 boğa koşunun ilk aşamalarını takip ediyor olabileceğini dile getirdi.
11:56
31 Mart 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni Youtube yayınında Ethereum’daki (ETH) güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, ETH’nin son dönemlerde kaydettiği fiyat hareketleri ile 2016-2017 boğa koşusunun ilk aşamalarını taklit ediyor olabileceğini ifade etti.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Yeni Youtube yayınında güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, ETH‘nin son dönemlerdeki fiyat hareketleri ile 2016-2017 boğa koşusunun ilk aşamalarını taklit ediyor olabileceğini dile getirdi. Analist, ETH’nin piyasadaki yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda güçlü bir ivme yakalayabileceğini söyledi. Güncel teknik görünümün güçlü bir yükseliş ivmesine işaret ettiğini ifade eden analist, piyasadaki belirsizliğin bir süre daha devam edebileceğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Ethereum (ETH), 3.400 Dolar Fiyat Seviyelerinde

Son haftalarda güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Bitcoin (BTC), hafta içerisinde birden fazla kez 48.000 doları aşmasına karşın kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 47.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’in son haftalarda kaydettiği değer artışları, kripto para piyasasına da güçlü bir yükseliş ivmesi kazandırdı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,26 trilyon dolara ulaştı.

Haftalık zaman diliminde 3.000 dolar fiyat seviyelerinden 3.400 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselerek güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman diliminde volatiltiesi yüksek fiyat hareketleri kaydetmeye devam etti. ETH, hafta içerisinde 3.500 dolar fiyat seviyelerine yaklaşmasına karşın kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından yeniden 3.400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Ethereum Yıllara Göre Fiyat Grafiği! Ethereum 2022 Tahminleri!
Ethereum Yıllara Göre Fiyat Grafiği! Ethereum 2022 Tahminleri!
Haziran Ayındaki Bu Gelişmelerle Ethereum (ETH) Ağını Neler Bekliyor?
Haziran Ayındaki Bu Gelişmelerle Ethereum (ETH) Ağını Neler Bekliyor?
Bu Tahminler İç Kararttı: BTC, ETH ve Altcoin’lerle İlgili Korkutan Senaryo!
Bu Tahminler İç Kararttı: BTC, ETH ve Altcoin’lerle İlgili Korkutan Senaryo!
Ethereum Almak Mantıklı Mı? 2022 ETH Tahminleri!
Ethereum Almak Mantıklı Mı? 2022 ETH Tahminleri!
1 Ethereum (ETH) Kaç Dolar? Cardano (ADA) ve Ripple’da (XRP) Güncel Seviyeler
1 Ethereum (ETH) Kaç Dolar? Cardano (ADA) ve Ripple’da (XRP) Güncel Seviyeler
Piyasa Toparlanırken AVAX ve LUNA Değil Bu Altcoin Koşuya Hazırlanıyor!
Piyasa Toparlanırken AVAX ve LUNA Değil Bu Altcoin Koşuya Hazırlanıyor!
Ethereum İçin Bu Veri Önemli! ETH Yükselir Mi?
Ethereum İçin Bu Veri Önemli! ETH Yükselir Mi?
Ethereum Kurucusu Bored Ape’lerden Memnun Değil!
Ethereum Kurucusu Bored Ape’lerden Memnun Değil!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bir Fast Food Zinciri Daha NFT Trenine Atladı!
Popüler Sosyal Medya Devi, 'Kripto Spekülasyonlarını' Gerekçe Gösterdi! NFT Hesaplarını Engelledi
Sosyal Medya Devi, ‘Kripto Spekülasyonlarını’ Gerekçe Gösterdi! NFT Hesaplarını Engelledi
Samsung, OpenSea Yerine Bu Platformu Tercih Etti! NFT Sektörünün Büyümesi Hızlanabilir
Samsung, OpenSea Yerine Bu Platformu Tercih Etti! NFT Sektörünün Büyümesi Hızlanabilir
Analist: Bu 5 NFT Projesi Gelecekte Yatırımcısını Zengin Edebilir
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022