Kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni Youtube yayınında Ethereum’daki (ETH) güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, ETH’nin son dönemlerde kaydettiği fiyat hareketleri ile 2016-2017 boğa koşusunun ilk aşamalarını taklit ediyor olabileceğini ifade etti.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Yeni Youtube yayınında güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, ETH‘nin son dönemlerdeki fiyat hareketleri ile 2016-2017 boğa koşusunun ilk aşamalarını taklit ediyor olabileceğini dile getirdi. Analist, ETH’nin piyasadaki yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda güçlü bir ivme yakalayabileceğini söyledi. Güncel teknik görünümün güçlü bir yükseliş ivmesine işaret ettiğini ifade eden analist, piyasadaki belirsizliğin bir süre daha devam edebileceğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Ethereum (ETH), 3.400 Dolar Fiyat Seviyelerinde

Son haftalarda güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Bitcoin (BTC), hafta içerisinde birden fazla kez 48.000 doları aşmasına karşın kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 47.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’in son haftalarda kaydettiği değer artışları, kripto para piyasasına da güçlü bir yükseliş ivmesi kazandırdı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,26 trilyon dolara ulaştı.

Haftalık zaman diliminde 3.000 dolar fiyat seviyelerinden 3.400 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselerek güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman diliminde volatiltiesi yüksek fiyat hareketleri kaydetmeye devam etti. ETH, hafta içerisinde 3.500 dolar fiyat seviyelerine yaklaşmasına karşın kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından yeniden 3.400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.