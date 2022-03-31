Terra blokzincirinin geliştiricisi ve Terraform Labs CEO’su Do Kwon, son dönemlerde milyarlarca dolar değerinde Bitcoin satın alarak TerraUSD (UST) rezervlerini destekleme planlarına ilişkin çeşitli açıklamalar yaptı. Kwon, Bitcoin’in anonim yaratıcısı Satoshi Nakamoto’dan sonra en yüksek miktarda BTC tutan “holder” olmayı hedeflediklerinin de altını çizdi.

Terraform Labs CEO’sundan Açıklamalar

Terraform Labs CEO’su Do Kwon, TerraUSD’nin milyarlarca dolar değerinde Bitcoin ile desteklenmesinin yatırımcıların UST’ye olan güvenini önemli ölçüde arttırdığını dile getirdi. Yakın tarihli bir Youtube röportajında projenin yol haritasına ilişkin çeşitli açıklamalar yapan Do Kwon, kripto ekosisteminde en büyük merkezi olmayan para birimi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Terra blokzincirinin stabil kripto para birimi UST’yi milyarlarca dolar Bitcoin ile desteklemenin yatırımcılar tarafında oldukça önemli bir güven oluşturacağına yönelik fikirlerini dile getiren Kwon, toplamda 10 milyar dolar değerinde BTC satın almayı ve Satoshi Nakamoto’dan sonra en büyük BTC holder’ı olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Terra (LUNA) Güncel Teknik Görünüm

Son aylarda piyasadaki düşüş eğilimine karşın yüksek bir fiyat performansı sergileyen LUNA, Bitcoin’in yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalaması ile birlikte değer artışlarına hız kazandırdı. Terra blokzincirinin yerel kripto para birimi LUNA, hafta içerisinde kaydettiği yükseliş hareketlerinin ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir ATH (LUNA ATH: 111,01 USD – CoinMarketCap) kaydetti. LUNA, hafta içerisinde yeni ATH kaydetmesinin ardından ise düşük oranlı değer kayıpları kaydederek 107 dolar fiyat seviyelerine geriledi.