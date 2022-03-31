Dev teknoloji şirketi 30 Mart'ta yaptığı duyuruda önemli bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Samsung bu hemlesiyle birlikte NFT Sektörünün Büyümesini Hızlandırabilir

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Samsung, Nifty Gateway ortaklığı sayesinde dünyanın ‘İlk Akıllı TV NFT Platformu’nu piyasaya sürüyor.

Samsung, bir NFT marketplace‘ini yeni akıllı TV serisine entegre ederek bir kez daha inovasyona doğru bir adım attı ve kullanıcılarının Web3 ateşinin bir kısmının evlerinin rahatlığında keyfini çıkarmasını mümkün kılıyor.

Samsung, NFT Sektörünün Büyümesini Hızlandırabilir

Samsung Electronics, 30 Mart’ta dünyanın ‘İlk Akıllı TV NFT Platformu’nu geliştirmek için çok çeşitli NFT çalışmaları sunan bir dijital sanat müzayede platformu olan Nifty Gateway ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Samsung’un resmi basın açıklamasına göre, Samsung’un sezgisel platformu, yeni 2022 NEO QLED ve QLED serisindeki tüm modellerde Nifty Gateway’i zaten destekliyor ve bu da onu ürünlerine bir NFT platformunu entegre eden ilk TV üreticisi yapıyor.

Samsung, 15 yılı aşkın bir süredir kendisini teknoloji pazarında lider olarak konumlandırıyor, yalnızca üst düzey TV’ler değil, aynı zamanda ekranlar, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar da üreten şirket, kullanıcılarının hayatlarını basitleştirmek için uygulamaların geliştirilmesini teşvik ediyor.

Şimdiye kadar şirket, dünya çapında 60 milyondan fazla akıllı TV sattığını iddia ediyor. Bu, Nifty Gateway ile olan ortaklık sayesinde, Samsung’un NFT ticaretinin kapılarını geniş bir kullanıcı tabanına açarak. Dolayısıyla Samsung’un bu hamlesi, gelişen teknolojinin büyümesini ve benimsenmesini teşvik ettiği anlamına geliyor.

Nifty Gateway’in kurucu ortağı Duncan Cock Foster, Nifty ekibinin, NFT’lerin dünya çapında benimsenmesini teşvik ederek milyarlarca insana ulaşmalarını sağlayacak yenilikçi bir deneyim geliştirmek için Samsung ile çalışmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Foster, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

Misyonumuzu göz önünde bulundurarak, çığır açan bir NFT toplama deneyimi geliştirmek için Samsung ile ortak olmaktan daha heyecanlı olamazdık. Kullanıcı deneyimine olan bağlılıkları ve en yüksek kaliteli ekranlara odaklanmaları, herkesin, her yerde favori içerik oluşturucularıyla etkileşime girmesine izin verme vizyonumuzla mükemmel bir uyum içindedir.

Samsung, OpenSea’yi Tercih Etmedi

Uzmanlar, kaydolmayı ve ticarete başlamayı ne kadar kolay hale getirdiğinden, genellikle OpenSea‘yı NFT satışlarında lider olarak görür. Ancak, Nifty Gateway’in sunduğu hizmet yelpazesini sunmaz.

Öte yandan OpenSea, platformunda 150’den fazla ödeme token’ını desteklemektedir. Buna karşılık, Nifty Gateway yalnızca Gemini değişim platformunda listelenen fiat ödemelerini ve token’ları destekliyor.

Nifty Gateway’in bir avantajı, platformun NFT emanet hizmetleri sunmasıdır, yani kullanıcıların NFT’lerini kendi cüzdanları yerine güvenli bir Nifty Gateway Omnibus cüzdanında saklamalarına izin veriyor. Bu da birçok koleksiyoncunun yararlı bulabileceği bir seçenek olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Dolayısıyla Samsung’un seçimi, platformun işlem hacmine veya kullanıcı sayısına değil, müşterilerine sağladıkları güvenlik hizmetlerine dayalı olabilir. Bu, günümüzde çok sayıda NFT hırsızlığı ve dolandırıcılık vakaları ile karşı karşıya kaldığımız için oldukça önemli bir seçim.