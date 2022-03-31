Shiba Inu'nun (SHIB) geliştirici ekibi, 30 Mart tarihli bir blog yazısında, "SHIB: The Metaverse" metaverse projesiyle ilgili ilginç detayları açıkladı. İşte o detaylar...

Popüler şaka para birimi Shiba Inu (SHIB) ekibi, 30 Mart tarihli bir blog yazısında, “SHIB: The Metaverse” adlı çok konuşulan metaverse projesiyle ilgili ilginç detayları açıkladı.

Shiba Inu’nun Metaverse Projesinde Yeni Detaylar

CoinTurk tarafından bildirildiği üzere, popüler şaka para birimi Shiba Inu‘nun (SHIB) arkasındaki geliştiriciler, Şubat ayı başlarında Decentraland gibi platformlarla rekabet etmek için iddialı metaverse girişimini duyurdu.

Geliştiriciler SHIB: The Metaverse”in ayrıntılarını açıkladı ve projede bazıları özel kalacak olan 100.595 arazi bulunacağını belirtti.

Arsa arazilerinin kilidi aşamalar halinde açılacaktır. Giriş aşamasında ekip, dört katmana (“Gümüş Kürk”, “Altın Kuyruk”, “Platin Pençe” ve “Elmas Dişler”) bölünecek 36.431 parselin kilidini açacak. Fiyatlar, katmana bağlı olarak 0,2 ETH ile 1 ETH arasında değişecek.

Ekip, Shiba Inu token’ı için aşağı yönlü bir risk olmadığından emin olmak için bir arazi fiyatlandırma token’ı olarak nötr kripto para birimini kullanmaya karar verdi.

Geliştiriciler Çarşamba günü yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verdi;

Ekosistem token’larımızı kullanmak bir risk, çünkü kendi token’larımızın fiyatını bozdurmamız gerekecek! Ve bu planlarımızdan çok uzak.

Pasif Gelir

Ekip, araziyi satın almanın pasif gelir elde etmek ve ödül üretmek için bir fırsat olduğunu açıkladı. Arazi sahipleri tarafından açılabilen bazı ayrıcalıklar yakın gelecekte ortaya çıkacak. Öte yandan Arazi sahipleri, köpek temalı SHIB jetonunu kullanırken ve yakarken arsalarını yeniden adlandırabilirler.

Metaverse, SHIB için bir katman-2 çözümü olan Shibarium‘da geliştirilecektir.

3 Milyon Twitter Takipçisi

Tüm bu gelişmelere ek olarak popüler şaka para birimi Shiba Inu‘nun (SHIB) resmi Twitter hesabı üç milyon takipçiyi aştı. Kutlama tweetinde, meme kripto para biriminin arkasındaki ekip, projeyi “tamamen yeni bir başarı seviyesine” taşıdıkları için takipçilerine teşekkür etti.