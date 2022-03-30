Her ne kadar genel olarak bugün bir düzeltme gelmiş olsa da metaverse coin’ler tarafında tablonun hala yeşil olduğunu görüyoruz.

Kripto para birimlerine yaşanan yükselişler sonrasında her ne kadar bugün bir düzeltme gelmiş olsa da metaverse coin’ler tarafında tablonun hala yeşil olduğunu görüyoruz. Peki Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS) ve Ceek VR’da (CEEK) son durum ne?

MANA ve SAND

Piyasa değeri bakımından en büyük metaverse coin olan MANA son 24 saat içinde %1,5’in üzerinde yükselmiş görünüyor. Yazının kaleme alındığı an itibari ile 2,72 dolardan işlem gören MANA, son 1 hafta içinde %8’in üzerinde artış kaydetti.

MANA, gerek attığı adımlar ile gerekse de benimsenmesi ile kripto para ekosisteminin en çok ilgi gören metaverse coin’lerinden olmaya devam ediyor. Analistlere göre MANA’da şu anda 3 dolar hem psikolojik hem teknik olarak direnç oluşturmuş durumda. 3 doların hacimli bir kırılımının ralli sinyali olabileceği düşünülüyor.

MANA’nın yanı sıra SAND de metaverse ekosisteminin en çok dikkat çeken kripto para birimleri arasında yer alıyor. SAND yazının kaleme alındığı an itibari ile 3,5 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %2’nin üzerinde artış kaydettiği görülüyor. Son 1 hafta içinde %10’un üzerindeki artışı ile dikkatleri çeken SAND, son 1 ay içinde de %16 artış kaydetti.

Analistler SAND için 3,5 dolar seviyesinin önemli olduğunu ve bir sonraki güçlü direncin 4 dolar bandında görülebileceğini ifade ediyor.

AXS ve CEEK

Axie Inftinity, yazının kaleme alındığı an itibari ile 65 dolar bandında işlem görüyor ve son 24 saat içinde nispeten stabil ilerliyor. Buna ek olarak AXS’in 3,9 milyar dolarlık piyasa değeri ile metaverse ekosisteminin en büyük 4. kripto para birimi olduğunu da ifade edebiliriz.

Bunun yanında CEEK de AXS gibi son 24 saat için stabil kalan kripto para birimleri arasında yer alıyor. Yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,45 dolardan işlem gören CEEK, son 1 ayda %36 gibi gözle görülür bir artış kaydetti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.