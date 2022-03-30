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Bu Metaverse Coin İçin Binance Haberi Geldi! Fiyat Nasıl Etkilendi?

Uzun zamandır bu kripto para birimi için Binance hamlesinin gelmesi bekleniyordu. Peki, altcoin’in fiyatı nasıl etkilendi?
20:13
30 Mart 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

2021 yılında yaşanan ralli döneminde pek çok kripto para birimi ciddi yükselişler kaydetti. Bu yükselişler sırasında büyük borsalarda listelenen kripto para birimlerinin diğerlerine göre daha fazla artış yaşadığına şahit olduk. Büyük borsa listelenmesi bekleyen kripto paralardan biri de Bloktopia idi ancak Binance haberi ancak bugün geldi.

Bloktopia Binance Hamlesi

Bugün yapılan açıklamalara göre bir metaverse projesi olan Bloktopia’nın kripto para birimi olan BLOK, yeni çoklu zincir stratejisinin bir parçası olarak BNBChain’e de entegre edileceğini duyurdu. BLOK token’lar aslında Polygon ağında bulunuyordu. Ancak Bloktopia yeni bir strateji ile çoklu zincire geçiş yaptı ve bu noktada ilk adım Binance entegrasyonu oldu.

Buna ek olarak Bloktopia yaptığı başka bir açıklamada ise yeni merkezi borsa listelenmelerinin de geleceği haberini verdi. Aslında pek çok yatırımcı BLOK’un borsa listelenme haberlerini 2021 yılında bekledi. Ancak piyasada yaşanan geri çekilmeler bu hamlelerin ertelenmesini sağlamış olabilir.

BLOK Fiyatı

BLOK fiyatı yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,024 dolardan işlem görüyor ve son 24 saat içinde %30 artış kaydettiği görülüyor. Bu yükselişin arkasında Binance haberinin olduğunu ifade edebiliriz.

Ancak buna ek olarak BLOK rekor seviyesini 31 Ekim 2021’de 0,17 dolar ile görmüştü. Dolayısıyla şu an için BLOK ATH seviyesinin yaklaşık olarak %86 altında işlem görüyor. Ancak pek çok uzman isim Bloktopia’nın metaverse ekosisteminde başarılı bir proje olduğunu düşünüyor ve bu sebeple ilerleyen zamanlarda yeni ATH seviyelerinin görülebileceği düşünülüyor. Yine de yatırımcıların gerekli araştırmaları yaparak işlemlerini devam ettirmesinde önem bulunuyor.

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