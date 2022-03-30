Kripto piyasası, son bir haftadır yükselişlerle gündeme geliyor. Özellikle kripto sektörünün ilki ve devi Bitcoin (BTC) yükselişe geçtikten sonra diğer kripto para birimlerindeki etkileri de net bir şekilde görülebiliyor. Ancak Chiliz (CHZ), Aave (AAVE) ve Waves (WAVES) sektörün diğer altcoinlerine oranla daha büyük ivmelerle roket gibi fırlıyor.

Messi’nin Fan Tokena Etkisi

Socios, dün Messi’nin artık reklam yüzleri ve kripto elçileri olacağını açıklamıştı. Bu gelişme ile beraber Socios’un yerel tokenı olan ve fan token olarak bilinen Chiliz (CHZ) direkt olarak olumlu etkilendi. Socios, Messi hamlesiyle adeta kripto piyasasına gol attı ve CHZ’nin fiyatına etki etmeyi başardı.

Bu yazı yazılırken Chiliz (CHZ), %2,3’lük artışıyla 0,3116 dolardan işlem görüyor. Ayrıca son yedi güne bakıldığında CHZ’nin %50’ye yakın bir artışla ralli başlattığı da görülüyor. Fan token hayranları, Messi’nin bu anlaşması ile risk göze alabildiğini böylece gösteriyor. Ayrıca bu anlaşma sadece fan token hayranlarını değil diğer yatırımcıları da çekiyor olabilir. Üç yıl sürecek olan bu anlaşma, şimdiden meyvelerini veriyor ve organik yatırım fonu çekmeyi başarıyor.

Aave ve Waves’in Fiyat Hareketleri

Öte yandan büyüme ve yükseliş trendine önderlik edenler arasında Aave (AAVE) de yer alıyor. Bu yazı yazılırken Aave, son 24 saatteki %7,4’ün üzerindeki artışıyla 223,9 dolardan işlem görüyor. Bununla beraber Aave, son bir haftaya bakıldığında aynı CHZ gibi %50’ye yakın artışıyla dikkat çekiyor.

Kripto piyasası, yükseliş denince bu aralar en çok Waves (WAVES)’i konuşuyor. Uzmanlar özellikle bir aydır Waves’in ralli içerisinde olduğunu vurguluyor. Bu yazı yazılırken Waves, son 24 saatteki %2,5’a yakın artışıyla 51,7 doların üzerinde işlem görüyor. Waves’in bugünkü artışı ciddi bir artış olmasa da son bir haftadaki %62’lik ve son bir aydaki %240’a yakın artışı piyasalarda şok etkisi yaratıyor. Uzmanlar, Waves’in trend dönemlerinin yeniden geldiğini ve yatırımcılarının zararı toplamaktan da öte kara doğru gittiklerini belirtiyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.