SEC ile Ripple (XRP) arasında süren dava, bir yılı aşkındır devam ediyor. Mahkeme her duruşmada incelemeler adına yeni bir erteleme kararı alıyor. Dolayısıyla yatırımcılar ve kripto ekosistemi, tüm kripto para birimlerini etkileyecek olan örnek niteliğindeki bu davanın sonuçlanması için artık sabırsızlanıyor.

Neler Olmuştu?

Daha önce SEC, Ripple’a bir menkul kıymet sayılması ve dolayısıyla yapılan büyük çaplı transfer işlemlerinin yasa dışı sayılabileceğine dair bir dava açmıştı. Merkeziyetsiz oluşlarıyla bilinen kripto para birimleri için bu dava, önem teşkil ediyor. Eğer mahkeme, Ripple’ın bir menkul kıymet olduğuna karar verip yasadışı işlemler dolayısıyla firmaya cezai işlemler uygularsa bu, tüm kripto ekosistemini etkisi altına alacaktır.

Yaşanan süreçte Ripple, mahkemeye belgeler sunarak menkul bir kıymet olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Öte yandan Ripple sözcüleri, neden Ethereum (ETH) veya Bitcoin (BTC) gibi ekosistemin devlerinin ağlarında yapılan işlemlerin değil Ripple’ın hedef noktası haline getirildiğini eleştiriyor. SEC, bu eleştirilere sessiz kalıyor ve başka hamleler yapmaya devam ediyor.

SEC, en son geçtiğimiz hafta mahkemeden Ripple’ın kurucularının keşfi için inceleme talebinde bulunmuştu. Mahkeme bu inceleme kararını kabul etti ve dolayısıyla dava tekrardan uzadı. Henüz dava tarihi açıklanmamakla beraber Ripple da bu durumdan sıyrılmış gibi gözüküyor.

Davanın XRP İçin Normalleşmesi

Davanın sürekli uzaması ve Ripple’ın her şeye rağmen proje ve ortaklıklarla gündeme gelmesi, durumu normalleştiriyor. Ripple, bu davadan sıyrılarak bağımsız hareket etmeye başlıyor. Davanın ilk açıldığı zamanlarda XRP’nin fiyatı ciddi anlamda olumsuz etkilenmişti. Ancak hem bankalarla Ripple Network altyapısı anlaşmaları hem de fon girişi ile XRP’nin yükselmesi artık durumun tersine döndüğüne işaret ediyor.

Makro yatırımcılar olarak bilinen balinalar da tekrardan XRP depoluyor. XRP, eski rağbet trendine henüz ulaşamasa da hem fiyat olarak hem de satın alım olarak yükselişte olduğunu gösteriyor. Bu yazı yazılırken ise XRP, 0,86 dolardan işlem görüyor. Ayrıca mahkemenin uzatma kararının açıklanması sonrasında yani son yedi günde XRP’nin %4 civarında arttığı da gözlemleniyor. Dolayısıyla her ne kadar SEC, bu son gelişme ile davada olumlu yönde ilerlese de yatırımcıların XRP’ye inancı bitmemiş olarak görülüyor. Ayrıca çoğunluk, davanın Ripple tarafında olumlu sonuçlanacağını düşünüyor. Uzmanlar, davanın sonuçlanması sonrası XRP’nin tekrardan 1 doları görebileceğini belirtiyor.