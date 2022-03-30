Hack olayı ile gündeme gelen bu altcoin için hem kendi ağında hem de Binance'ta işlemler askıya alınıyor. Bu, altcoinin fiyatını da etkiliyor.

Kripto para piyasasının en büyük borsalarından biri olan Binance, dolandırıcılık faaliyetleri ve hack girişimleri nedeniyle Ronin (RON) ile yapılan işlemleri askıya aldığını açıkladı. Binance’tan duyuru bugün yani 30 Mart’ta geldi ve ne zaman tekrardan işleme açılağını hakkında bir bilgi paylaşmadılar.

RON İşlemleri Durduruldu

Ronin Network’ün, blockchain oyun platformu olan ve play to earn yani oyna kazan mantığında çalışan metaverse platformu Axie Infinity ile bağlantılı olduğu biliniyor. Ronin Network, sistemde güvenlik açıkları olması kaynaklı bu saldırıya uğramış ve platformdan milyonlarca dolarlık Ethereum (ETH) ve USDC çalınmasına sebebiyet vermişti. Binance, bu duruma sessiz kalmadı. Güvenlik açısından Binance, Ronin ile yapılan işlemleri askıya alarak hem platformu hem de yatırımcıları korumayı hedefliyor.

Raporlar, platformdan 173.600 Ethereum’un ve 25.5 milyon USD Coin (USDC)’nin çalındığını gösteriyor. Dudak uçuklatan bu dolandırıcılık operasyonu sonrası Binance, Axie Infinity’i desteklediğini ve dolandırıcıların bulunması için ekip olarak yardımcı olacaklarını da açıklıyor.

Hack’in RON Fiyatına Etkisi

Bu süreçte Ronin Network, kendi ağında yapılan işlemleri de dün yani 29 Mart’ta askıya aldığını açıklamıştı. Bu hamlesiyle Ronin, sistemdeki güvenlik açıklarını kapatmak, potansiyel hackerların adreslerini belirlemek ve tekrar oluşabilecek dolandırıcılık eylemlerini engellemeyi hedefliyor.

Uzmanlar, blockchainin izlenebilirliği sayesinde anonim hesaplara ulaşılabileceğini ve bu hesapların ilgili makamlara iletilip inceleme başlatılabileceğini bildiriyor. Tüm bunların yanı sıra Ronin (RON), fiyat olarak ciddi anlamda bu olaydan etkileniyor. Bu yazı yazılırken RON, son 24 saatteki %20’den fazla düşüşüyle 1,82 dolardan işlem görüyor. Hali hazırda hack ile bir fon düşüşü yaşayan RON, ayrıca işlemlerin askıya alınmasıyla da fon girişi göremiyor. Ve dolayısıyla uzmanlar, işlemler tekrar aktif olmadığı sürece fiyatın yükselişinin imkansız olduğunu bildiriyor.