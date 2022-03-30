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Meme Coin Kurucusundan Dijital Para Birimi Atağı: Diğer Meme Tokenlar Aldatmaca mı?

Meme token kurucusu, yerel tokenlarının meme coin statüsünden çıkması gerektiğini söylüyor ve diğer meme tokenlara shit token adlandırması yapıyor.
14:30
30 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Dogecoin (DOGE) kurucusu, DOGE’nin kendisini dijital para birimi olarak pazarlaması gerektiğini söylüyor. Meme coinler arasında en popüler token olan DOGE, yaratıcısının bu hamleleri ile meme token sınıfından ayrılmaya çalışıyor. Dogecoin’in kurucusu Billy Markus, meme tokenların çoğunluğunun spam içerikli olduğunu belirtiyor ve onları shit token olarak adlandırıyor.

DOGE ve Shit Tokenlar

Aslında DOGE de bir meme coin olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca popülaritesini de meme token olma özelliği üzerinden kazanıyor. Ancak Billy Markus, kripto piyasasında son dönemde hızla artan ve dolandırıcılık faaliyetleri içeren, spam içerikli meme tokenların artık tatsızlaşmaya başladığını bildiriyor. Markus, onları shit token olarak adlandırıyor.

Ayrıca Markus, DOGE’nin artık bir meme token olmadığını ve dijital para birimi olarak görülmesi gerektiğini savunuyor. Markus, zaten hali hazırda piyasa çokça meme token olduğunu ve DOGE’nin yaptığı işler ve benimsenmesiyle artık meme token statüsünden çıkması gerektiğini bildiriyor.

DOGE hem sektör içi hem sektör dışı anlaşmaları, ortaklıkları ve projeleriyle ekosistemini giderek büyütüyor. Ayrıca Dogecoin, platformlarda satın alma ve bahşiş için en çok kullanılan altcoinlerden biri de olmayı başarıyor. Elon Musk’ın desteği de bu noktada es geçilemiyor. DOGE, Tesla’da kabul edilen ilk ödeme yöntemi olarak da dikkat çekiyor.

Değişiklikler İçin Yatırımcı Desteği

Markus, özellikle bu benimsenmeyi vurguluyor ve destekçilerinden DOGE’nin bu statüden çıkması için yardım istiyor. Markus, yatırımcıların ve destekçilerin Dogecoin vakfı ile projelerine destek olabileceklerini, çekirdek kodun değişmesi için onların desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtiyor.

Dogecoin, yakın zamanda Github’da paylaştığı nota uygun olarak bir çekirdek sürüm değişikliğine gidebilir. Bu değişiklikle DOGE, güvenlik güncellemeleri ve ağ politika değişikliklerine gidebilir. Markus, belki de bu söylemleri ile bu değişikliği de destek arıyor olabilir. Ayrıca Markus, DOGE’nin bahşiş yöntemi olarak Twitter’da kullanılması için aktif olarak çalışıyor. Twitter, hali hazırda Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) bahşişlerini platformunda kabul ediyor. Şubat ayında başlayan bu uygulamadan bu yana Markus, her gün Twitter’da DOGE’nin kabul edilmesini vurguluyor ve edilene kadar durmayacağını söylüyor.

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