Popüler internet tarayıcısı, Web3'ü dünya çapında 380 milyondan fazla mobil ve masaüstü kullanıcısına tanıtmak için sekiz blok zincirinin entegrasyonunu duyurdu.

Kripto dostu internet tarayıcılarından biri olan Opera, Web3‘ü dünya çapında 380 milyondan fazla mobil ve masaüstü kullanıcısına tanıtmak için sekiz blok zincirinin entegrasyonunu duyurdu.

Opera, Bitcoin, Solana Polygon ve 5 Blok Zinciri Ağına Destek Ekledi

Önde gelen internet tarayıcılarından biri olan Opera, bu yılın başlarında merkezi olmayan uygulamalar (DApp), oyunlar ve meta veri platformları arasında gezinmeyi kolaylaştırmak için Web3 odaklı bir girişim olan Crypto Browser projesini başlattı.

Bu girişimin bir parçası olarak tarayıcı şirketi, Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Polygon (MATIC), StarkEx, Ronin, Celo, Nervos DAO ve IXO dahil olmak üzere sekiz büyük blok zinciri ekosistemi için destek ekledi.

Opera tarafından yayınlanan duyuruda, kullanıcılarının artık Polygon ve Solana DApp ekosistemlerine ve “StarkWare destekli DiversiFi aracılığıyla Layer 2 DeFi‘nin faydalarına” erişebildiğini söylendi.

Yapılan son entegrasyonlar, Opera kullanıcılarının StarkEx aracılığıyla Polygon Proof-of-Stake (POS) blok zincirine ve Ethereum L2 ekosistemine erişmelerini sağlayacak.

Şirkete göre, birden fazla blok zincirini entegre etmenin ardındaki amaç, zincir agnostisizmi ve Web3 katılımını çevre dostu bir şekilde sağlamaktı. Opera’da Mobil Başkan Yardımcısı Jorgen Arnesen, bu entegrasyon hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

Nihayetinde, Web3 ana akım bir web teknolojisi olma yolunda ve kullanıcıların onunla etkileşimde olduklarını bilmelerine gerek kalmayacak. Üstün bir kullanıcı deneyimi ve gerçek bir fayda elde etmeleri gerekiyor.

Ethereum Yerine Polygon

Duyuru ayrıca, Ethereum blok zinciri yerine Polygon’u seçmenin ana nedenlerinden biri olarak duran, düşük gas ücretli karbon nötr çözümlere duyulan ihtiyacı vurguladı.

Kasım 2021’de Opera rakibi internet tarayıcısı Brave, DApps kapasitesini güçlendirmek için Solana blok zincirini entegre etti. Brave CEO’su ve kurucu ortağı Brendan Eich, ortaklığa atıfta bulunarak şunları söyledi: