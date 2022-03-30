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Ünlü Analist Açıkladı! Bitcoin ve Bu Üç Düşük Değerli Altcoin Yükselmeye Devam Edecek!

Önde gelen kripto para analisti ve trader, Bitcoin ve bu 3 altcoin'deki yükseliş ivmesinin devam edeceğini söyledi.
12:20
30 Mart 2022
Yazar: Emre Aydıner

Popüler bir kripto para analisti ve trader, Bitcoin‘in (BTC) yükseliş ivmesini 50.000 dolara kadar sürdüreceğini düşünüyor. Önde gelen analist, ayrıca bu altcoin‘de de yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklediğini dile getirdi.

Analist, Bitcoin’in 50.000 Dolara Yükseleceğine İnanıyor

Tanınan kripto para analisti Credible, lider kripto para birimi Bitcoin ve düşük değerli 3 altcoin hakkındaki tahminlerini paylaştı. Credible, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla birlikte 319.000 takipçisine BTC‘nin şimdiden “B dalgasının” zirvelerini veya bir üçgen yapısının ilk yükselişini kırdığını söyledi.

Credible, Bitcoin hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

B dalgamızın en yüksek seviyelerini kırdık, bu da üçgenin muhtemelen daha önce tamamlandığını gösteriyor. Herhangi bir düşüş yaşarsak ilgi alanları aynı kalacak (yeşil bölgeler), ancak bu noktada son video güncellememde belirtildiği gibi, doğrudan 50.000 dolar veya bu seviyenin daha da üzerine çıkabiliriz.

Analist ayrıca yaptığı açıklamaların devamında kısa vadede büyük bir düzeltme beklemediğini de dile getirdi.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.44’lük bir düşüşle 47.352 dolar seviyesinden işlem görürken bir hafta önce fiyatlandırıldığı seviyenin yaklaşık %15 üzerinde işlem görüyor.

HBAR, CVX ve CRV’de Yükseliş Bekliyor

Önde gelen kripto para analisti ayrıca eşler arası ödemeler için halka açık bir ağ olan Hedera Hashgraph (HBAR) için de yükseliş beklediğini açıkladı.

Analist HBAR hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

HBAR gerçekten şımarık görünüyor. Alt kısmımızın aylardır bahsettiğim seviyeyle aynı seviyede olduğunu teyit etmek için grafikte belirttiğim kırmızı seviyeyi temizlemesi gerekiyor. HBAR’ın yukarı yönlü devamlılığını doğrulayacak tek şey bu seviyenin haftalık bir kapanış.

Credible ayrıca, stablecoin borsası Curve Finance (CRV) üzerine inşa edilmiş Ethereum tabanlı bir protokol olan Convex Finance (CVX) için büyük fiyat artışları öngörüyor.

Öyle ki analist, Curve Finance hakkında şu açıklamalarda bulundu;

Şimdiden düşük seviyelerden %100’ün üzerinde yükseldi. Bir sonraki direnç alanı, biraz geri çekilme görebileceğimizi düşündüğüm 40 dolar civarında.

Credible Crypto son olarak CRV‘nin kendisi için de iyimser tahminlerde bulundu. Analist, CRV’nin mevcut direnç seviyesini kırması halinde 4,50 dolar aralığına kadar yükselebileceğini belirtti.

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